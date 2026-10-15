Querétaro, 15 de octubre de 2026.- La autoexploración mamaria una vez al mes, desde los 20 años, forma parte de las acciones que el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) en Querétaro promueve durante octubre para favorecer la detección temprana de cambios relacionados con el cáncer de mama.
Gady Zurizadai Sánchez Nieto, enfermera especialista en Medicina de Familia de la Unidad de Medicina Familiar (UMF) No. 13, señaló que conocer el propio cuerpo permite reconocer modificaciones que requieren una valoración médica.
“La autoexploración debe convertirse en un hábito mensual, que permita detectar cambios oportunamente a fin de salvar vidas”, señaló.
De acuerdo con la especialista, la revisión debe realizarse una vez al mes a partir de los 20 años. En mujeres que menstruan, recomendó efectuarla siete días después del inicio del ciclo menstrual; quienes ya no menstruan pueden establecer un día fijo de cada mes para mantener la periodicidad.
La primera parte consiste en observar las mamas frente a un espejo para identificar modificaciones en forma, tamaño o textura de la piel. Entre los cambios que deben vigilarse se encuentran hundimientos, abultamientos, apariencia de piel de naranja, enrojecimiento o ulceraciones.
La revisión continúa colocando las manos detrás de la cabeza y después sobre la cintura. Para la palpación, Sánchez Nieto recomendó utilizar las yemas de los dedos y realizar pequeños círculos firmes y cuidadosos en toda la mama.
También debe revisarse la zona de la axila para identificar bolitas, áreas dolorosas o texturas anormales. La exploración incluye presionar suavemente el pezón para detectar posibles secreciones fuera de lo habitual.
El procedimiento se repite acostada, colocando una almohada debajo del hombro y una mano detrás de la nuca mientras la otra realiza la palpación de la mama correspondiente.
Ante cualquier alteración, el IMSS recomienda acudir con el médico familiar para una valoración completa. El objetivo es determinar el origen del cambio y, cuando corresponda, canalizar a la paciente con el especialista para continuar el estudio o tratamiento.
Las derechohabientes también pueden acudir a los módulos PrevenIMSS, donde personal de salud brinda orientación sobre la enfermedad, revisa factores de riesgo y realiza exploración clínica de las mamas.
Entre las medidas de detección disponibles, el Instituto contempla las mastografías de detección para mujeres de entre 40 y 69 años.
Durante octubre, el IMSS mantiene la orientación sobre salud mamaria y recomienda combinar la autoexploración con revisiones periódicas en la unidad médica y las acciones preventivas indicadas para cada grupo de edad.