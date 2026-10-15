IMSS refuerza autoexploración mamaria en Querétaro

El IMSS recomienda iniciar desde los 20 años y acudir a valoración médica ante cualquier cambio o secreción anormal.

Personal del IMSS en Querétaro participa en una jornada informativa sobre autoexploración mamaria y cáncer de mama.

El IMSS recomienda realizar la autoexploración mamaria una vez al mes a partir de los 20 años y acudir a valoración médica cuando se detecte algún cambio.

Getting your Trinity Audio player ready...
Luis Martín García Chavero
Por Luis Martín García Chavero Oct 15, 2026
Luis Martín García Chavero
Periodista

Periodista mexicano, director y editor de Rotativo de Querétaro, medio de comunicación que fundó en 1990 y que se ha consolidado como una de las principales plataformas informativas de Querétaro y la región. Con más de tres décadas de trayectoria, ha dedicado su carrera a informar con rigor, independencia y compromiso social.

Inició como reportero en diversos periódicos estatales y nacionales, entre ellos El Periódico La Prensa, AM Querétaro, NOTICIAS y El extinto Corregidor, donde cubrió temas de actualidad, política y sociedad.

Como analista político y especialista en temas de seguridad, Luis Martín García Chavero ha desarrollado una amplia experiencia en el seguimiento de la seguridad pública en el Estado y la región, abordando problemáticas de delincuencia, estrategias gubernamentales y el impacto social de la violencia. 

Su cobertura periodística y análisis contribuyen a una comprensión profunda de los desafíos que enfrenta la sociedad queretana y mexicana en materia de seguridad.

Actualmente dirige y edita Rotativo de Querétaro, medio digital que combina noticias de última hora, análisis político y cobertura de eventos locales, nacionales e internacionales. 

Bajo su liderazgo, el portal se ha consolidado como un referente informativo confiable para lectores interesados en política, seguridad, economía, cultura y sociedad.

Además de su labor editorial, Luis Martín García Chavero es un analista político reconocido por su capacidad para explicar de manera clara y objetiva los acontecimientos que impactan a México y al mundo, con especial énfasis en la seguridad y la gobernabilidad.

See Full Bio

Querétaro, 15 de octubre de 2026.- La autoexploración mamaria una vez al mes, desde los 20 años, forma parte de las acciones que el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) en Querétaro promueve durante octubre para favorecer la detección temprana de cambios relacionados con el cáncer de mama.

Gady Zurizadai Sánchez Nieto, enfermera especialista en Medicina de Familia de la Unidad de Medicina Familiar (UMF) No. 13, señaló que conocer el propio cuerpo permite reconocer modificaciones que requieren una valoración médica.

“La autoexploración debe convertirse en un hábito mensual, que permita detectar cambios oportunamente a fin de salvar vidas”, señaló.

De acuerdo con la especialista, la revisión debe realizarse una vez al mes a partir de los 20 años. En mujeres que menstruan, recomendó efectuarla siete días después del inicio del ciclo menstrual; quienes ya no menstruan pueden establecer un día fijo de cada mes para mantener la periodicidad.

La primera parte consiste en observar las mamas frente a un espejo para identificar modificaciones en forma, tamaño o textura de la piel. Entre los cambios que deben vigilarse se encuentran hundimientos, abultamientos, apariencia de piel de naranja, enrojecimiento o ulceraciones.

La revisión continúa colocando las manos detrás de la cabeza y después sobre la cintura. Para la palpación, Sánchez Nieto recomendó utilizar las yemas de los dedos y realizar pequeños círculos firmes y cuidadosos en toda la mama.

También debe revisarse la zona de la axila para identificar bolitas, áreas dolorosas o texturas anormales. La exploración incluye presionar suavemente el pezón para detectar posibles secreciones fuera de lo habitual.

El procedimiento se repite acostada, colocando una almohada debajo del hombro y una mano detrás de la nuca mientras la otra realiza la palpación de la mama correspondiente.

Ante cualquier alteración, el IMSS recomienda acudir con el médico familiar para una valoración completa. El objetivo es determinar el origen del cambio y, cuando corresponda, canalizar a la paciente con el especialista para continuar el estudio o tratamiento.

Las derechohabientes también pueden acudir a los módulos PrevenIMSS, donde personal de salud brinda orientación sobre la enfermedad, revisa factores de riesgo y realiza exploración clínica de las mamas.

Entre las medidas de detección disponibles, el Instituto contempla las mastografías de detección para mujeres de entre 40 y 69 años.

Durante octubre, el IMSS mantiene la orientación sobre salud mamaria y recomienda combinar la autoexploración con revisiones periódicas en la unidad médica y las acciones preventivas indicadas para cada grupo de edad.

salud imss cancer de mama

Reciente

Martín Arango García, dirigente estatal del PAN, en conferencia en San Juan del Río sobre las coordinaciones del partido
San Juan del Río

PAN prepara anuncio de coordinaciones, incluida San Juan del Río

El dirigente panista contempla dar la oportunidad de reelegirse a alcaldes bien evaluados; la información se hará pública de manera oportuna.

Martín Arango García, presidente del PAN en Querétaro, habla con micrófono en conferencia de prensa junto a Bibiana Rodríguez Montes sobre el retiro de una parte del puente de Palmillas.
San Juan del Río

PAN exige explicar puente de 55 mdp en San Juan del Río

Martín Arango, presidente estatal del PAN, pidió al gobierno federal informar cuánto costó la parte que se retira y quién decidió.

Juego mecánico de sillas voladoras girando de noche con luces encendidas, en referencia a la convocatoria del Teatro del Pueblo de la Feria Internacional Ganadera de Querétaro 2026.
Editorial

Artistas de Querétaro tienen oportunidad en el cartel de la Feria

Músicos y espectáculos locales pueden buscar un lugar en el Teatro del Pueblo; la recepción de propuestas cierra a las 15:00 horas.

Dos competidores de taekwondo con petos electrónicos y cascos rojo y azul intercambian una patada durante un combate, en referencia al costo de estos sistemas para clubes de San Juan del Río.
San Juan del Río

Sistema de petos electrónicos cuesta 100 mil pesos en San Juan del Río

Organizadores de Futuros Campeones señalaron que la tecnología utilizada en competencia representa una inversión importante para clubes, familias y escuelas deportivas.