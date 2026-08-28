Más de 303 mil adultos mayores se inscriben al PREA en 2026

El Programa de Envejecimiento Activo opera en 124 unidades de prestaciones sociales distribuidas en las 32 entidades del país.

Grupo de personas adultas mayores y personal del IMSS posa en unidad del programa de envejecimiento activo

El anuncio se dio en el marco del Día Nacional de las Personas Adultas Mayores, que se conmemora el 28 de agosto

Foto: IMSS
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Martín García Chavero
Por Martín García Chavero Ago 28, 2026
Martín García Chavero
Periodista

Periodista mexicano, director y editor de Rotativo de Querétaro, medio de comunicación que fundó en 1990 y que se ha consolidado como una de las principales plataformas informativas de Querétaro y la región. Con más de tres décadas de trayectoria, ha dedicado su carrera a informar con rigor, independencia y compromiso social.

Inició como reportero en diversos periódicos estatales y nacionales, entre ellos El Periódico La Prensa, AM Querétaro, NOTICIAS y El extinto Corregidor, donde cubrió temas de actualidad, política y sociedad.

Como analista político y especialista en temas de seguridad, Luis Martín García Chavero ha desarrollado una amplia experiencia en el seguimiento de la seguridad pública en el Estado y la región, abordando problemáticas de delincuencia, estrategias gubernamentales y el impacto social de la violencia. 

Su cobertura periodística y análisis contribuyen a una comprensión profunda de los desafíos que enfrenta la sociedad queretana y mexicana en materia de seguridad.

Actualmente dirige y edita Rotativo de Querétaro, medio digital que combina noticias de última hora, análisis político y cobertura de eventos locales, nacionales e internacionales. 

Bajo su liderazgo, el portal se ha consolidado como un referente informativo confiable para lectores interesados en política, seguridad, economía, cultura y sociedad.

Además de su labor editorial, Luis Martín García Chavero es un analista político reconocido por su capacidad para explicar de manera clara y objetiva los acontecimientos que impactan a México y al mundo, con especial énfasis en la seguridad y la gobernabilidad.

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Ciudad de México, 28 de agosto de 2026.- El Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) reportó que, de enero a junio de 2026, más de 303 mil personas mayores se inscribieron al Programa de Envejecimiento Activo (PREA), estrategia que ya opera en 124 Unidades Operativas de Prestaciones Sociales Institucionales (UOPSI) distribuidas en las 32 entidades del país. Durante 2025, el programa registró 352 mil 417 inscripciones.

El PREA busca mantener, prolongar y, cuando sea posible, recuperar la independencia funcional de las personas mayores, señaló el titular de la Unidad de Prestaciones Sociales del IMSS, Luis Iván Camacho Morales. El instituto realiza una valoración inicial a cada persona para identificar sus capacidades y necesidades y orientarla hacia las actividades que mejor contribuyan a conservar su autonomía y bienestar.

Entre las actividades que ofrece el programa en los Centros de Seguridad Social (CSS) están cachibol, tai chi, yoga, danza, baile de salón, ajedrez, estimulación cognitiva, prevención de caídas y alimentación saludable. También se incorporó este año el Futbol sin correr, modalidad deportiva adaptada que se implementó como parte del Mundial Social.

Grupo de mujeres adultas mayores participa en actividad grupal del programa de envejecimiento activo del IMSS El programa contempla también Clubes de Personas Mayores como parte de la convivencia y participación comunitaria Foto: IMSS

El IMSS mantiene además Clubes de Personas Mayores y un esquema de Turismo Social que ofrece opciones de recreación y convivencia; desde 2021 se han realizado viajes en los que participan alrededor de 2 mil 500 personas mayores. En la Ciudad de México, el instituto opera un Centro de Día para quienes requieren mayor acompañamiento por alguna dependencia funcional, y ofrece Turismo de Respiro para personas con dependencia leve o moderada, con el que busca dar un periodo de descanso a quienes están a cargo de su cuidado.

El instituto impulsa también la formación de cuidadores gerontológicos mediante un diplomado con aval de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) y certificación del Consejo Nacional de Normalización y Certificación de Competencias Laborales (CONOCER). Desde 2023, alrededor de 300 personas han sido formadas o certificadas bajo ese esquema.

Personal del IMSS apoya a mujer adulta mayor en actividad de estimulaci\u00f3n cognitiva del programa de envejecimiento activo Entre las actividades del PREA se encuentran la estimulación cognitiva y la prevención de caídas, además del ejercicio físicoFoto: IMSS

El anuncio se dio en el marco del Día Nacional de las Personas Adultas Mayores, que se conmemora el 28 de agosto. Camacho Morales agradeció al director general del IMSS, Zoé Robledo, "por el invaluable apoyo y la fuerza que nos ha dado para continuar trabajando con este tipo de programas en beneficio del adulto mayor".

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