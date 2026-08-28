Ciudad de México, 28 de agosto de 2026.- El Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) reportó que, de enero a junio de 2026, más de 303 mil personas mayores se inscribieron al Programa de Envejecimiento Activo (PREA), estrategia que ya opera en 124 Unidades Operativas de Prestaciones Sociales Institucionales (UOPSI) distribuidas en las 32 entidades del país. Durante 2025, el programa registró 352 mil 417 inscripciones.
El PREA busca mantener, prolongar y, cuando sea posible, recuperar la independencia funcional de las personas mayores, señaló el titular de la Unidad de Prestaciones Sociales del IMSS, Luis Iván Camacho Morales. El instituto realiza una valoración inicial a cada persona para identificar sus capacidades y necesidades y orientarla hacia las actividades que mejor contribuyan a conservar su autonomía y bienestar.
Entre las actividades que ofrece el programa en los Centros de Seguridad Social (CSS) están cachibol, tai chi, yoga, danza, baile de salón, ajedrez, estimulación cognitiva, prevención de caídas y alimentación saludable. También se incorporó este año el Futbol sin correr, modalidad deportiva adaptada que se implementó como parte del Mundial Social.
El programa contempla también Clubes de Personas Mayores como parte de la convivencia y participación comunitaria Foto: IMSS
El IMSS mantiene además Clubes de Personas Mayores y un esquema de Turismo Social que ofrece opciones de recreación y convivencia; desde 2021 se han realizado viajes en los que participan alrededor de 2 mil 500 personas mayores. En la Ciudad de México, el instituto opera un Centro de Día para quienes requieren mayor acompañamiento por alguna dependencia funcional, y ofrece Turismo de Respiro para personas con dependencia leve o moderada, con el que busca dar un periodo de descanso a quienes están a cargo de su cuidado.
El instituto impulsa también la formación de cuidadores gerontológicos mediante un diplomado con aval de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) y certificación del Consejo Nacional de Normalización y Certificación de Competencias Laborales (CONOCER). Desde 2023, alrededor de 300 personas han sido formadas o certificadas bajo ese esquema.
Entre las actividades del PREA se encuentran la estimulación cognitiva y la prevención de caídas, además del ejercicio físicoFoto: IMSS
El anuncio se dio en el marco del Día Nacional de las Personas Adultas Mayores, que se conmemora el 28 de agosto. Camacho Morales agradeció al director general del IMSS, Zoé Robledo, "por el invaluable apoyo y la fuerza que nos ha dado para continuar trabajando con este tipo de programas en beneficio del adulto mayor".