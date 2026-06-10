IEEQ capacita a personal jurídico en inteligencia artificial electoral

El curso busca fortalecer el uso seguro, eficiente y ético de herramientas generativas antes del Proceso Electoral Local 2026-2027.

Personal jurídico del IEEQ participa en curso sobre inteligencia artificial generativa aplicada al ámbito electoral.

El IEEQ inició capacitación sobre inteligencia artificial generativa y prompting legal electoral.

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Martín García Chavero
Por Martín García Chavero Jun 10, 2026
Martín García Chavero
Periodista

Periodista mexicano, director y editor de Rotativo de Querétaro, medio de comunicación que fundó en 1990 y que se ha consolidado como una de las principales plataformas informativas de Querétaro y la región. Con más de tres décadas de trayectoria, ha dedicado su carrera a informar con rigor, independencia y compromiso social.

Inició como reportero en diversos periódicos estatales y nacionales, entre ellos El Periódico La Prensa, AM Querétaro, NOTICIAS y El extinto Corregidor, donde cubrió temas de actualidad, política y sociedad.

Como analista político y especialista en temas de seguridad, Luis Martín García Chavero ha desarrollado una amplia experiencia en el seguimiento de la seguridad pública en el Estado y la región, abordando problemáticas de delincuencia, estrategias gubernamentales y el impacto social de la violencia. 

Su cobertura periodística y análisis contribuyen a una comprensión profunda de los desafíos que enfrenta la sociedad queretana y mexicana en materia de seguridad.

Actualmente dirige y edita Rotativo de Querétaro, medio digital que combina noticias de última hora, análisis político y cobertura de eventos locales, nacionales e internacionales. 

Bajo su liderazgo, el portal se ha consolidado como un referente informativo confiable para lectores interesados en política, seguridad, economía, cultura y sociedad.

Además de su labor editorial, Luis Martín García Chavero es un analista político reconocido por su capacidad para explicar de manera clara y objetiva los acontecimientos que impactan a México y al mundo, con especial énfasis en la seguridad y la gobernabilidad.

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Querétaro, 10 de junio de 2026.- El Instituto Electoral del Estado de Querétaro inició una capacitación especializada sobre prompting legal y uso de herramientas de Inteligencia Artificial Generativa en el ámbito electoral, con miras al Proceso Electoral Local 2026-2027.

El curso fue inaugurado por la Comisión Jurídica del IEEQ dentro del Ciclo de conferencias de análisis jurídico-electoral y está dirigido al funcionariado de las áreas jurídicas del organismo electoral.

¿Para qué usará el IEEQ inteligencia artificial electoral?

La capacitación tiene como objetivo fortalecer las capacidades institucionales para utilizar herramientas de inteligencia artificial de manera segura, eficiente y ética en tareas relacionadas con análisis jurídico, redacción de resoluciones y diseño de insumos internos.

El proceso de preparación ocurre después de que el Consejo General del Instituto aprobó siete comisiones transitorias para acompañar el Proceso Electoral Local 2026-2027, en el que se renovarán cargos estatales y municipales en Querétaro.

Daniel Dorantes Guerra, presidente de la Comisión Jurídica y consejero electoral, agradeció la participación del funcionariado y señaló que la inteligencia artificial será una herramienta útil para las labores del Instituto de cara a las próximas elecciones.

¿Qué temas incluye el curso de inteligencia artificial del IEEQ?

El curso se realizará del 10 al 26 de junio, dividido en seis módulos. Entre los temas se encuentran fundamentos de IA para el ámbito jurisdiccional electoral, introducción al prompting legal electoral y técnicas avanzadas de prompting jurídico-electoral.

También se abordará el uso de inteligencia artificial aplicada al análisis y redacción de resoluciones electorales, así como ética, privacidad, datos sensibles y protocolos de uso institucional.

El último módulo será un laboratorio para diseñar prompts institucionales del IEEQ, con enfoque en necesidades jurídicas y electorales del organismo.

La capacitación se da en un contexto en el que el Instituto revisa reformas y prepara la organización de las elecciones locales, proceso que ha requerido ajustes normativos, planeación institucional y definición de rutas operativas.

¿Quién imparte la capacitación en inteligencia artificial?

La primera sesión fue impartida por Rodolfo Guerrero Martínez, especialista en derecho digital, ciberseguridad, legaltech, protección de datos y regulación de criptoactivos.

Durante su intervención abordó la Inteligencia Artificial Generativa, la arquitectura conceptual para operadores jurídicos y casos de uso en sistemas electorales.

En el curso participaron las consejeras electorales Violeta Larissa Mesa Lavadores y Karla Isabel Olvera Moreno; la encargada de despacho de la Secretaría Ejecutiva, Noemí Sabino Cabello; así como personal de diversas áreas del Instituto.

Entre las áreas asistentes estuvieron la Dirección Ejecutiva de Asuntos Jurídicos, secretarías técnicas de comisiones, Dirección de Tecnologías de la Información, Unidad de Género e Inclusión, Unidad Técnica de Fiscalización y Dirección Ejecutiva de Organización Electoral, Prerrogativas y Partidos Políticos.

El componente de ética y protección de datos se vuelve relevante ante el uso de herramientas digitales en tareas institucionales, especialmente en un organismo encargado de organizar procesos electorales, revisar actos jurídicos y resguardar información sensible.

El IEEQ ya ha desarrollado acciones previas vinculadas con tecnología electoral, como herramientas de paridad e inclusión para candidaturas, además de procesos de capacitación en derecho electoral y participación política.

La capacitación concluirá el 26 de junio y forma parte de los preparativos institucionales rumbo al próximo proceso local.

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