Culiacán, Sinaloa, 31 de julio de 2026.- Un hombre fue detenido en la colonia Libertad, al sur de Culiacán, luego de que intentó ingresar a un domicilio para evadir a elementos del Grupo de Operaciones Especiales (GOES) de la Policía Estatal Preventiva, que realizaban recorridos de vigilancia en la zona.

De acuerdo con el reporte oficial, el hombre descendió de un vehículo Volkswagen Passat y, al notar la presencia de la autoridad, intentó huir hacia un inmueble cercano. Los elementos lo alcanzaron y confirmaron que portaba un arma de fuego.

Tras revisar el vehículo del que había descendido, la autoridad reportó el aseguramiento de un fusil AK-47 calibre 7.62x39 mm y una ametralladora calibre 5.56x45 mm —denominación que utiliza la fuente—, además de cinco cargadores, 150 cartuchos calibre 7.62x39 mm y 400 cartuchos calibre 5.56x45 mm, un chaleco táctico con placas balísticas, cuatro teléfonos celulares y el propio vehículo, que no contaba con reporte de robo.

La autoridad también reportó el aseguramiento de 100 pastillas de presunto fentanilo, con un peso aproximado de 12 gramos, y 200 dosis de presunta metanfetamina, con un peso aproximado de 54 gramos.

El operativo fue realizado en coordinación entre la Secretaría de Seguridad Pública del Estado, el Ejército Mexicano, la Guardia Nacional, la Secretaría de Marina, la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, la Fiscalía General de la República y la Fiscalía General del Estado.

El detenido, junto con el armamento, la presunta droga y los demás objetos asegurados, fue puesto a disposición del Ministerio Público de la Fiscalía General de la República, instancia que determinará su situación jurídica.