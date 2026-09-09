FGR logra 29 años de cárcel para Francisco “N” por secuestro

La FGR aportó pruebas clave para sentenciar a Francisco "N" por el secuestro de un menor ocurrido en 2013 en Álvaro Obregón.

Francisco "N", sentenciado por secuestro de un menor en Álvaro Obregón

Francisco "N" fue sentenciado a 29 años y 10 meses de prisión por el secuestro de una persona menor de edad ocurrido en 2013 en la alcaldía Álvaro Obregón; la FGR apelará la pena por considerarla insuficiente.

FGR
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Martín García Chavero
Por Martín García Chavero Sep 09, 2026
Martín García Chavero
Periodista

Periodista mexicano, director y editor de Rotativo de Querétaro, medio de comunicación que fundó en 1990 y que se ha consolidado como una de las principales plataformas informativas de Querétaro y la región. Con más de tres décadas de trayectoria, ha dedicado su carrera a informar con rigor, independencia y compromiso social.

Inició como reportero en diversos periódicos estatales y nacionales, entre ellos El Periódico La Prensa, AM Querétaro, NOTICIAS y El extinto Corregidor, donde cubrió temas de actualidad, política y sociedad.

Como analista político y especialista en temas de seguridad, Luis Martín García Chavero ha desarrollado una amplia experiencia en el seguimiento de la seguridad pública en el Estado y la región, abordando problemáticas de delincuencia, estrategias gubernamentales y el impacto social de la violencia. 

Su cobertura periodística y análisis contribuyen a una comprensión profunda de los desafíos que enfrenta la sociedad queretana y mexicana en materia de seguridad.

Actualmente dirige y edita Rotativo de Querétaro, medio digital que combina noticias de última hora, análisis político y cobertura de eventos locales, nacionales e internacionales. 

Bajo su liderazgo, el portal se ha consolidado como un referente informativo confiable para lectores interesados en política, seguridad, economía, cultura y sociedad.

Además de su labor editorial, Luis Martín García Chavero es un analista político reconocido por su capacidad para explicar de manera clara y objetiva los acontecimientos que impactan a México y al mundo, con especial énfasis en la seguridad y la gobernabilidad.

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Ciudad de México, 9 de septiembre de 2026.- Un juez federal sentenció a Francisco "N" a 29 años y 10 meses de prisión y al pago de la reparación del daño por el secuestro agravado de una persona menor de edad, ocurrido en diciembre de 2013 en la entonces delegación Álvaro Obregón, informó la Fiscalía General de la República (FGR).

La dependencia federal detalló que la indagatoria fue iniciada por la Fiscalía Especializada en materia de Delincuencia Organizada (FEMDO) y continuada, en su seguimiento procesal, por el Ministerio Público de la Fiscalía Federal en la Ciudad de México, adscrita a la Fiscalía Especializada de Control Regional (FECOR).

De acuerdo con la FGR, en diciembre de 2013 Francisco "N", junto con otros cinco hombres armados, privó de la libertad con violencia a una persona menor de edad que se encontraba en compañía de su familia, y posteriormente exigió dinero a cambio de su liberación.

El aseguramiento del sentenciado ocurrió en 2014, cuando fuerzas federales realizaron un operativo en una casa de seguridad en la alcaldía Tlalpan, donde también se detuvo en flagrancia a otras personas, según el comunicado de la FGR.

Francisco "N" cumple actualmente su condena en el Centro Federal de Reinserción Social Número 14, en el estado de Durango. La FGR informó que apelará la resolución al considerar insuficiente la pena impuesta.

seguridad criminalidad sucesos cdmx

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