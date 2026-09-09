Ciudad de México, 9 de septiembre de 2026.- Un juez federal sentenció a Francisco "N" a 29 años y 10 meses de prisión y al pago de la reparación del daño por el secuestro agravado de una persona menor de edad, ocurrido en diciembre de 2013 en la entonces delegación Álvaro Obregón, informó la Fiscalía General de la República (FGR).
La dependencia federal detalló que la indagatoria fue iniciada por la Fiscalía Especializada en materia de Delincuencia Organizada (FEMDO) y continuada, en su seguimiento procesal, por el Ministerio Público de la Fiscalía Federal en la Ciudad de México, adscrita a la Fiscalía Especializada de Control Regional (FECOR).
De acuerdo con la FGR, en diciembre de 2013 Francisco "N", junto con otros cinco hombres armados, privó de la libertad con violencia a una persona menor de edad que se encontraba en compañía de su familia, y posteriormente exigió dinero a cambio de su liberación.
El aseguramiento del sentenciado ocurrió en 2014, cuando fuerzas federales realizaron un operativo en una casa de seguridad en la alcaldía Tlalpan, donde también se detuvo en flagrancia a otras personas, según el comunicado de la FGR.
Francisco "N" cumple actualmente su condena en el Centro Federal de Reinserción Social Número 14, en el estado de Durango. La FGR informó que apelará la resolución al considerar insuficiente la pena impuesta.