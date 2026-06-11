Gobierno estatal coordina artistas y venta para la Feria de San Juan del Río

San Juan del Río, Querétaro, 11 de junio de 2026.- El Gobierno del Estado asumió la coordinación de artistas y ventas para la Feria de San Juan del Río, mientras la seguridad general del evento recae en la administración municipal, informó el secretario de Gobierno estatal, Erick Gudiño.
El funcionario explicó que la parte que corresponde a la dependencia estatal es el enlace con los artistas y el ordenamiento de la actividad comercial, tareas que se trabajan en coordinación directa con el ayuntamiento sanjuanense. En materia de seguridad, dijo, existe una coordinación general, aunque remitió las definiciones operativas al presidente municipal.
"Por supuesto siempre estaremos apoyando para que se desarrolle el evento en paz y en orden", afirmó el secretario al detallar el reparto de responsabilidades entre ambos niveles de gobierno.
El esquema deja la conducción del dispositivo de seguridad del lado municipal, con el respaldo estatal disponible cuando se requiera. La distribución de tareas quedó establecida con la feria como uno de los eventos masivos de mayor afluencia en el sur del estado, donde convergen visitantes del corredor Querétaro–Bajío.
Con la coordinación ya definida, el siguiente paso recae en el ayuntamiento, que conserva el mando del operativo de seguridad durante las fechas del recinto ferial.