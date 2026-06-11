Gobierno estatal coordina artistas y venta para la Feria de San Juan del Río

La dependencia estatal asumió la coordinación de artistas y ventas, mientras la seguridad general queda en manos de la administración municipal.

Autoridades estatales y municipales coordinan la logística y seguridad de la Feria de San Juan del Río en una mesa de trabajo.

El operativo de seguridad permanece bajo el mando municipal durante toda la temporada del evento.

Foto: Feria San Juan.
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Martín García Chavero
Por Martín García Chavero Jun 11, 2026
Martín García Chavero
Periodista

Periodista mexicano, director y editor de Rotativo de Querétaro, medio de comunicación que fundó en 1990 y que se ha consolidado como una de las principales plataformas informativas de Querétaro y la región. Con más de tres décadas de trayectoria, ha dedicado su carrera a informar con rigor, independencia y compromiso social.

Inició como reportero en diversos periódicos estatales y nacionales, entre ellos El Periódico La Prensa, AM Querétaro, NOTICIAS y El extinto Corregidor, donde cubrió temas de actualidad, política y sociedad.

Como analista político y especialista en temas de seguridad, Luis Martín García Chavero ha desarrollado una amplia experiencia en el seguimiento de la seguridad pública en el Estado y la región, abordando problemáticas de delincuencia, estrategias gubernamentales y el impacto social de la violencia. 

Su cobertura periodística y análisis contribuyen a una comprensión profunda de los desafíos que enfrenta la sociedad queretana y mexicana en materia de seguridad.

Actualmente dirige y edita Rotativo de Querétaro, medio digital que combina noticias de última hora, análisis político y cobertura de eventos locales, nacionales e internacionales. 

Bajo su liderazgo, el portal se ha consolidado como un referente informativo confiable para lectores interesados en política, seguridad, economía, cultura y sociedad.

Además de su labor editorial, Luis Martín García Chavero es un analista político reconocido por su capacidad para explicar de manera clara y objetiva los acontecimientos que impactan a México y al mundo, con especial énfasis en la seguridad y la gobernabilidad.

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San Juan del Río, Querétaro, 11 de junio de 2026.- El Gobierno del Estado asumió la coordinación de artistas y ventas para la Feria de San Juan del Río, mientras la seguridad general del evento recae en la administración municipal, informó el secretario de Gobierno estatal, Erick Gudiño.

El funcionario explicó que la parte que corresponde a la dependencia estatal es el enlace con los artistas y el ordenamiento de la actividad comercial, tareas que se trabajan en coordinación directa con el ayuntamiento sanjuanense. En materia de seguridad, dijo, existe una coordinación general, aunque remitió las definiciones operativas al presidente municipal.

"Por supuesto siempre estaremos apoyando para que se desarrolle el evento en paz y en orden", afirmó el secretario al detallar el reparto de responsabilidades entre ambos niveles de gobierno.

El esquema deja la conducción del dispositivo de seguridad del lado municipal, con el respaldo estatal disponible cuando se requiera. La distribución de tareas quedó establecida con la feria como uno de los eventos masivos de mayor afluencia en el sur del estado, donde convergen visitantes del corredor Querétaro–Bajío.

Con la coordinación ya definida, el siguiente paso recae en el ayuntamiento, que conserva el mando del operativo de seguridad durante las fechas del recinto ferial.

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