Querétaro, 5 de octubre de 2026.- El presidente municipal de Querétaro, Felifer Macías Olvera, afirmó que respetará las reglas, los tiempos y el resultado del proceso interno del Partido Acción Nacional (PAN), en el que dijo haber participado de cerca, y sostuvo que Querétaro está por encima de cualquier aspiración personal.
Macías Olvera dijo confiar en su partido y en su dirigencia.
Según describió, el proceso avanza con transparencia y apertura, y todos han sido escuchados y han aportado ideas. Ubicó la situación del PAN en un panorama más amplio: señaló que todos los partidos viven procesos internos y momentos de definición.
Ofreció seguir trabajando por la unidad de Acción Nacional, que identificó como lo más importante que tiene el partido.
Dijo tener ganas de seguir sirviendo a Querétaro y de trabajar por lo que viene, y afirmó que seguirá cercano, trabajando y dando resultados. Su objetivo, indicó, es que Querétaro siga siendo el mejor lugar para vivir.