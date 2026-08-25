Querétaro, 25 de agosto de 2026.- El alcalde Felifer Macías Olvera respaldó una iniciativa del gobernador Mauricio Kuri orientada, dijo, a impedir el ingreso del narcotráfico y la delincuencia organizada a Querétaro, y llamó a acompañar la propuesta.
El edil sostuvo que el país atraviesa una ola de violencia y que en varios estados el crimen organizado se ha infiltrado en los gobiernos, mientras que —afirmó— Querétaro se mantiene como una entidad de paz y seguridad.
Cuestionó a los partidos que critican la propuesta, a los que consideró sospechosos, y pidió a la ciudadanía revisar qué partidos y personajes se oponen a la iniciativa.
Macías Olvera agregó que tanto el gobierno municipal como el estatal cumplen con las declaraciones "5 de 5" —patrimonial, fiscal, de intereses, antidoping y de no antecedentes penales—, como muestra, dijo, de la forma de gobernar en Querétaro.