Querétaro: Felifer Macías respalda a Kuri contra el narco

El alcalde llamó a acompañar la propuesta del gobernador y pidió a la ciudadanía revisar qué partidos y personajes se oponen a la iniciativa.

Felifer Macías Olvera durante una sesión del Ayuntamiento de Querétaro ante integrantes del Cabildo.

El alcalde Felifer Macías Olvera respaldó la iniciativa del gobernador Mauricio Kuri en materia de seguridad y cuestionó a los partidos y actores políticos que se oponen a la propuesta.

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Martín García Chavero
Por Martín García Chavero Ago 25, 2026
Martín García Chavero
Periodista

Periodista mexicano, director y editor de Rotativo de Querétaro, medio de comunicación que fundó en 1990 y que se ha consolidado como una de las principales plataformas informativas de Querétaro y la región. Con más de tres décadas de trayectoria, ha dedicado su carrera a informar con rigor, independencia y compromiso social.

Inició como reportero en diversos periódicos estatales y nacionales, entre ellos El Periódico La Prensa, AM Querétaro, NOTICIAS y El extinto Corregidor, donde cubrió temas de actualidad, política y sociedad.

Como analista político y especialista en temas de seguridad, Luis Martín García Chavero ha desarrollado una amplia experiencia en el seguimiento de la seguridad pública en el Estado y la región, abordando problemáticas de delincuencia, estrategias gubernamentales y el impacto social de la violencia. 

Su cobertura periodística y análisis contribuyen a una comprensión profunda de los desafíos que enfrenta la sociedad queretana y mexicana en materia de seguridad.

Actualmente dirige y edita Rotativo de Querétaro, medio digital que combina noticias de última hora, análisis político y cobertura de eventos locales, nacionales e internacionales. 

Bajo su liderazgo, el portal se ha consolidado como un referente informativo confiable para lectores interesados en política, seguridad, economía, cultura y sociedad.

Además de su labor editorial, Luis Martín García Chavero es un analista político reconocido por su capacidad para explicar de manera clara y objetiva los acontecimientos que impactan a México y al mundo, con especial énfasis en la seguridad y la gobernabilidad.

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Querétaro, 25 de agosto de 2026.- El alcalde Felifer Macías Olvera respaldó una iniciativa del gobernador Mauricio Kuri orientada, dijo, a impedir el ingreso del narcotráfico y la delincuencia organizada a Querétaro, y llamó a acompañar la propuesta.

El edil sostuvo que el país atraviesa una ola de violencia y que en varios estados el crimen organizado se ha infiltrado en los gobiernos, mientras que —afirmó— Querétaro se mantiene como una entidad de paz y seguridad.

Cuestionó a los partidos que critican la propuesta, a los que consideró sospechosos, y pidió a la ciudadanía revisar qué partidos y personajes se oponen a la iniciativa.

Macías Olvera agregó que tanto el gobierno municipal como el estatal cumplen con las declaraciones "5 de 5" —patrimonial, fiscal, de intereses, antidoping y de no antecedentes penales—, como muestra, dijo, de la forma de gobernar en Querétaro.

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