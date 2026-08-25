Querétaro, 25 de agosto de 2026.- El cajón del canal pluvial conocido como el dren de Peñuelas quedó concluido en su totalidad —la fase que el gobierno municipal considera la más importante por ser la zona de captación del agua—, informó el alcalde Felifer Macías Olvera.
De acuerdo con el edil, la obra avanza ahora en la losa que cubrirá el canal, con alrededor del 40% de progreso, para pasar a la etapa final de urbanización de la calle Obreros, que calculó concluir en las próximas semanas.
Macías Olvera señaló que existe comunicación permanente con los vecinos de Peñuelas a través de mesas de trabajo, el Comité de obra y reuniones con habitantes de la calle Obreros y calles aledañas, y que las secretarías de Gobierno y de Obras Públicas mantienen contacto constante con ellos.
El alcalde sostuvo que la obra, diseñada para captar y conducir agua de lluvia, debía ejecutarse en 15 meses y que el municipio la concluirá en menos de 12, pese a construirse durante la temporada de lluvias.
El objetivo de estos trabajos —junto con los bordos Cuates Uno y Cuates Dos, a cargo del gobierno del estado— es reducir el riesgo por lluvias, dijo. Estimó que en lo que va del año esas obras han disminuido entre 60 y 70% los riesgos y daños en la zona, y afirmó que, a diferencia de 2025, este 2026 no se han registrado mayores afectaciones.
El edil pidió a la población mantenerse alerta e informada por los canales oficiales, pues la temporada de lluvias continúa en septiembre y octubre. Advirtió que el fenómeno de El Niño puede provocar varios días secos y calurosos seguidos de tormentas intensas en un solo día.