Peñuelas, Querétaro: Felifer Macías reporta canal concluido

El gobierno municipal estima una reducción de entre 60 y 70% del riesgo por lluvias en la zona y prevé concluir la urbanización en las próximas semanas.

Trabajador de la construcción arma varilla de acero en la losa del dren de Peñuelas, obra pluvial en Querétaro que se encuentra en su etapa final de urbanización.

La losa que cubrirá el canal del dren de Peñuelas avanza con alrededor del 40% de progreso, previo a la etapa final de urbanización de la calle Obreros.

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Martín García Chavero
Por Martín García Chavero Ago 25, 2026
Martín García Chavero
Periodista

Periodista mexicano, director y editor de Rotativo de Querétaro, medio de comunicación que fundó en 1990 y que se ha consolidado como una de las principales plataformas informativas de Querétaro y la región. Con más de tres décadas de trayectoria, ha dedicado su carrera a informar con rigor, independencia y compromiso social.

Inició como reportero en diversos periódicos estatales y nacionales, entre ellos El Periódico La Prensa, AM Querétaro, NOTICIAS y El extinto Corregidor, donde cubrió temas de actualidad, política y sociedad.

Como analista político y especialista en temas de seguridad, Luis Martín García Chavero ha desarrollado una amplia experiencia en el seguimiento de la seguridad pública en el Estado y la región, abordando problemáticas de delincuencia, estrategias gubernamentales y el impacto social de la violencia. 

Su cobertura periodística y análisis contribuyen a una comprensión profunda de los desafíos que enfrenta la sociedad queretana y mexicana en materia de seguridad.

Actualmente dirige y edita Rotativo de Querétaro, medio digital que combina noticias de última hora, análisis político y cobertura de eventos locales, nacionales e internacionales. 

Bajo su liderazgo, el portal se ha consolidado como un referente informativo confiable para lectores interesados en política, seguridad, economía, cultura y sociedad.

Además de su labor editorial, Luis Martín García Chavero es un analista político reconocido por su capacidad para explicar de manera clara y objetiva los acontecimientos que impactan a México y al mundo, con especial énfasis en la seguridad y la gobernabilidad.

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Querétaro, 25 de agosto de 2026.- El cajón del canal pluvial conocido como el dren de Peñuelas quedó concluido en su totalidad —la fase que el gobierno municipal considera la más importante por ser la zona de captación del agua—, informó el alcalde Felifer Macías Olvera.

De acuerdo con el edil, la obra avanza ahora en la losa que cubrirá el canal, con alrededor del 40% de progreso, para pasar a la etapa final de urbanización de la calle Obreros, que calculó concluir en las próximas semanas.

Macías Olvera señaló que existe comunicación permanente con los vecinos de Peñuelas a través de mesas de trabajo, el Comité de obra y reuniones con habitantes de la calle Obreros y calles aledañas, y que las secretarías de Gobierno y de Obras Públicas mantienen contacto constante con ellos.

El alcalde sostuvo que la obra, diseñada para captar y conducir agua de lluvia, debía ejecutarse en 15 meses y que el municipio la concluirá en menos de 12, pese a construirse durante la temporada de lluvias.

El objetivo de estos trabajos —junto con los bordos Cuates Uno y Cuates Dos, a cargo del gobierno del estado— es reducir el riesgo por lluvias, dijo. Estimó que en lo que va del año esas obras han disminuido entre 60 y 70% los riesgos y daños en la zona, y afirmó que, a diferencia de 2025, este 2026 no se han registrado mayores afectaciones.

El edil pidió a la población mantenerse alerta e informada por los canales oficiales, pues la temporada de lluvias continúa en septiembre y octubre. Advirtió que el fenómeno de El Niño puede provocar varios días secos y calurosos seguidos de tormentas intensas en un solo día.

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