Querétaro: Felifer Macías reporta 28,932 baches atendidos

En temporada de lluvias los reportes suben de 14 a hasta 60 al día; el alcalde ofreció atender cada bache reportado en menos de 48 horas.

Personal municipal realiza trabajos de bacheo en una vialidad de Querétaro durante labores de mantenimiento.

El municipio de Querétaro reportó 28,932 baches atendidos, equivalentes a 115 mil metros cuadrados de bacheo, durante la actual administración; en temporada de lluvias recibe hasta 60 reportes diarios.

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Martín García Chavero
Por Martín García Chavero Ago 25, 2026
Martín García Chavero
Periodista

Periodista mexicano, director y editor de Rotativo de Querétaro, medio de comunicación que fundó en 1990 y que se ha consolidado como una de las principales plataformas informativas de Querétaro y la región. Con más de tres décadas de trayectoria, ha dedicado su carrera a informar con rigor, independencia y compromiso social.

Inició como reportero en diversos periódicos estatales y nacionales, entre ellos El Periódico La Prensa, AM Querétaro, NOTICIAS y El extinto Corregidor, donde cubrió temas de actualidad, política y sociedad.

Como analista político y especialista en temas de seguridad, Luis Martín García Chavero ha desarrollado una amplia experiencia en el seguimiento de la seguridad pública en el Estado y la región, abordando problemáticas de delincuencia, estrategias gubernamentales y el impacto social de la violencia. 

Su cobertura periodística y análisis contribuyen a una comprensión profunda de los desafíos que enfrenta la sociedad queretana y mexicana en materia de seguridad.

Actualmente dirige y edita Rotativo de Querétaro, medio digital que combina noticias de última hora, análisis político y cobertura de eventos locales, nacionales e internacionales. 

Bajo su liderazgo, el portal se ha consolidado como un referente informativo confiable para lectores interesados en política, seguridad, economía, cultura y sociedad.

Además de su labor editorial, Luis Martín García Chavero es un analista político reconocido por su capacidad para explicar de manera clara y objetiva los acontecimientos que impactan a México y al mundo, con especial énfasis en la seguridad y la gobernabilidad.

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Querétaro, 25 de agosto de 2026.- El gobierno municipal ha atendido 28,932 baches, equivalentes a 115 mil metros cuadrados de bacheo, en lo que va de la administración, informó el alcalde Felifer Macías Olvera, quien contabilizó más de 30 mil reportes de baches en el mismo periodo.

El edil explicó que, fuera de la temporada de lluvias, el municipio recibe entre 14 y 15 reportes, cifra que en plena temporada se dispara hasta 60 diarios. Señaló que la atención se realiza en las siete delegaciones, tanto en bacheo menor como en reencarpetado.

Macías Olvera ofreció que cualquier reporte recibido a través del 070 o de redes sociales se atienda en un plazo máximo de 48 horas, y afirmó que da seguimiento personal a los casos que le hacen llegar.

Sobre los vehículos que han sufrido daños al caer en baches, el alcalde dijo tener conocimiento de alrededor de seis o siete casos, atendidos por la Secretaría de Finanzas, instancia encargada de resarcir el daño. Precisó que solicitará a esa dependencia la cifra exacta.

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