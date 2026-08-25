Querétaro, 25 de agosto de 2026.- El gobierno municipal ha atendido 28,932 baches, equivalentes a 115 mil metros cuadrados de bacheo, en lo que va de la administración, informó el alcalde Felifer Macías Olvera, quien contabilizó más de 30 mil reportes de baches en el mismo periodo.
El edil explicó que, fuera de la temporada de lluvias, el municipio recibe entre 14 y 15 reportes, cifra que en plena temporada se dispara hasta 60 diarios. Señaló que la atención se realiza en las siete delegaciones, tanto en bacheo menor como en reencarpetado.
Macías Olvera ofreció que cualquier reporte recibido a través del 070 o de redes sociales se atienda en un plazo máximo de 48 horas, y afirmó que da seguimiento personal a los casos que le hacen llegar.
Sobre los vehículos que han sufrido daños al caer en baches, el alcalde dijo tener conocimiento de alrededor de seis o siete casos, atendidos por la Secretaría de Finanzas, instancia encargada de resarcir el daño. Precisó que solicitará a esa dependencia la cifra exacta.