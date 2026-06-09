Restablecen semáforos en 11 intersecciones de Querétaro tras falla eléctrica.

Querétaro, 9 Junio 2026.- La Secretaría de Movilidad informó que fue restablecida la operación de los semáforos en 11 intersecciones de la ciudad de Querétaro que resultaron afectadas por interrupciones en el suministro de energía eléctrica.
De acuerdo con la dependencia, los dispositivos de control vial ya funcionan con normalidad en diversos cruces de alta afluencia, luego de que se solucionaran las afectaciones derivadas de la falta de electricidad.
Las intersecciones donde quedó restablecido el servicio son Calzada de los Arcos y Rodríguez Familiar; avenida Universidad y Arista; Ejército Republicano e Independencia; Arista y 15 de Mayo; 5 de Mayo y Juan Caballero y Osio; avenida Universidad y Damián Carmona; Ejército Republicano y Acordada; avenida Constituyentes y 20 de Noviembre; bulevar Bernardo Quintana y avenida Universidad; Calzada de los Arcos y Bernardo Quintana; así como Espuela del Ferrocarril y 18 de Marzo.
La Secretaría de Movilidad agradeció a la ciudadanía su apoyo y comprensión durante el periodo en que los semáforos permanecieron fuera de operación, situación que requirió extremar precauciones para mantener el orden y la seguridad vial.
Las autoridades reiteraron el llamado a respetar la señalización de tránsito y conducir con precaución, especialmente en los cruces de mayor flujo vehicular de la capital queretana.