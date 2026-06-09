Restablecen semáforos en 11 intersecciones de Querétaro tras falla eléctrica

La afectación derivó de interrupciones en el suministro de energía eléctrica, informó la Secretaría de Movilidad.

Restablecen semáforos en 11 intersecciones de Querétaro tras falla eléctrica.

La Secretaría de Movilidad informó el restablecimiento de semáforos en 11 intersecciones de Querétaro afectadas por interrupciones en el suministro eléctrico.

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Martín García Chavero
Por Martín García Chavero Jun 09, 2026
Martín García Chavero
Periodista

Periodista mexicano, director y editor de Rotativo de Querétaro, medio de comunicación que fundó en 1990 y que se ha consolidado como una de las principales plataformas informativas de Querétaro y la región. Con más de tres décadas de trayectoria, ha dedicado su carrera a informar con rigor, independencia y compromiso social.

Inició como reportero en diversos periódicos estatales y nacionales, entre ellos El Periódico La Prensa, AM Querétaro, NOTICIAS y El extinto Corregidor, donde cubrió temas de actualidad, política y sociedad.

Como analista político y especialista en temas de seguridad, Luis Martín García Chavero ha desarrollado una amplia experiencia en el seguimiento de la seguridad pública en el Estado y la región, abordando problemáticas de delincuencia, estrategias gubernamentales y el impacto social de la violencia. 

Su cobertura periodística y análisis contribuyen a una comprensión profunda de los desafíos que enfrenta la sociedad queretana y mexicana en materia de seguridad.

Actualmente dirige y edita Rotativo de Querétaro, medio digital que combina noticias de última hora, análisis político y cobertura de eventos locales, nacionales e internacionales. 

Bajo su liderazgo, el portal se ha consolidado como un referente informativo confiable para lectores interesados en política, seguridad, economía, cultura y sociedad.

Además de su labor editorial, Luis Martín García Chavero es un analista político reconocido por su capacidad para explicar de manera clara y objetiva los acontecimientos que impactan a México y al mundo, con especial énfasis en la seguridad y la gobernabilidad.

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Querétaro, 9 Junio 2026.- La Secretaría de Movilidad informó que fue restablecida la operación de los semáforos en 11 intersecciones de la ciudad de Querétaro que resultaron afectadas por interrupciones en el suministro de energía eléctrica.

De acuerdo con la dependencia, los dispositivos de control vial ya funcionan con normalidad en diversos cruces de alta afluencia, luego de que se solucionaran las afectaciones derivadas de la falta de electricidad.

Las intersecciones donde quedó restablecido el servicio son Calzada de los Arcos y Rodríguez Familiar; avenida Universidad y Arista; Ejército Republicano e Independencia; Arista y 15 de Mayo; 5 de Mayo y Juan Caballero y Osio; avenida Universidad y Damián Carmona; Ejército Republicano y Acordada; avenida Constituyentes y 20 de Noviembre; bulevar Bernardo Quintana y avenida Universidad; Calzada de los Arcos y Bernardo Quintana; así como Espuela del Ferrocarril y 18 de Marzo.

La Secretaría de Movilidad agradeció a la ciudadanía su apoyo y comprensión durante el periodo en que los semáforos permanecieron fuera de operación, situación que requirió extremar precauciones para mantener el orden y la seguridad vial.

Las autoridades reiteraron el llamado a respetar la señalización de tránsito y conducir con precaución, especialmente en los cruces de mayor flujo vehicular de la capital queretana.

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