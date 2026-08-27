Ciudad de México, 27 de agosto de 2026.- La exposición "Centenario de Guillermo Arriaga: Archivo vivo de la danza" cierra el 30 de agosto de 2026 en el vestíbulo del Teatro de la Danza Guillermina Bravo, del Centro Cultural del Bosque, en Ciudad de México, con entrada libre.

La muestra reúne cerca de 30 piezas —fotografías, documentos, bocetos, vestuario y objetos personales— del acervo del Centro Nacional de Investigación, Documentación e Información de la Danza José Limón (CENIDID-Danza), y forma parte de la conmemoración por el centenario del natalicio del bailarín y coreógrafo mexicano.

La Secretaría de Cultura del Gobierno de México y el Instituto Nacional de Bellas Artes y Literatura (INBAL), a través de la Coordinación Nacional de Danza (CND), inauguraron la exposición como parte de los 80 años del INBAL y del centenario de Arriaga.

La exposición documenta la trayectoria de Arriaga, considerado una figura fundamental en la consolidación de la danza moderna mexicana. Foto: Secretaría de Cultura

El titular de la CND, Alonso Alarcón Múgica, señaló que celebrar a Arriaga en ese doble marco es reconocer "esa doble condición de su trayectoria, la del artista que coreografió la memoria y la historia de un país y la del creador que construyó plataformas para que las siguientes generaciones pudieran coreografiar su propio presente".

Alarcón describió a Arriaga como parte de una generación que, tras la Revolución Mexicana, participó en la consolidación de una danza moderna con vocación nacional, e impulsó el Ballet Mexicano y el Ballet Popular de México, agrupaciones de la Época de Oro de la Danza Moderna Mexicana.

De acuerdo con el funcionario, Arriaga "buscó reconocer su historia, los pueblos originarios, el campesinado, los movimientos sociales y las múltiples expresiones de la cultura popular mexicana".

La muestra reúne cerca de 30 piezas del acervo del CENIDID-Danza y permanece exhibida hasta el 30 de agosto. Foto: Secretaría de Cultura

La coreógrafa y bailarina Cora Flores, quien trabajó con Arriaga, lo recordó como una de las experiencias más importantes de su vida: "Trabajar con Arriaga es de las cosas más maravillosas que me han sucedido en la vida y en la danza. Nunca tendré la palabra adecuada para decir todo lo que viví".

La directora del CENIDID-Danza, Ofelia Chávez, señaló que la exposición ofrece una mirada a la trayectoria del promotor cultural a través del acervo del centro: "Esta exposición honra su memoria con nuestro acervo. Recordarlo es reconocer que la danza mexicana se baila, se piensa, se documenta y se hereda".

La muestra incluye el vestuario original de la coreografía "Zapata", considerada el momento cumbre de la danza moderna nacionalista de Arriaga. La Secretaría de Cultura invitó a consultar la cartelera en mexicoescultura.com y a seguir las redes sociales de la dependencia en X, Facebook e Instagram.