Estados Unidos e Irán acuerdan ruta de 60 días hacia un pacto de paz

Bürgenstock, Suiza, 22 de junio de 2026.— Estados Unidos e Irán acordaron una hoja de ruta de 60 días para avanzar hacia un pacto definitivo que permita reducir las tensiones militares y estabilizar Medio Oriente.

Las negociaciones se realizaron en Suiza con la mediación de Qatar y Pakistán, cuyos representantes informaron que las conversaciones concluyeron con avances y continuarán mediante mesas técnicas.

El vicepresidente estadounidense JD Vance declaró que Irán aceptó permitir el ingreso de inspectores nucleares y establecer mecanismos para administrar activos congelados en el extranjero.

Las partes también plantearon mecanismos para mantener abierto el estrecho de Ormuz, una ruta estratégica para el transporte mundial de petróleo y gas.

Otro de los puntos abordados fue la aplicación de esquemas para controlar los ceses al fuego y evitar una nueva escalada militar en Líbano y otros puntos de la región.

El acuerdo no representa todavía un tratado definitivo. Los detalles técnicos y las diferencias sobre el programa nuclear iraní, las sanciones estadounidenses y el acceso a recursos financieros deberán negociarse durante las próximas semanas.

Los avances provocaron una baja en los precios internacionales del petróleo, debido a que disminuyeron temporalmente los temores sobre interrupciones en las rutas energéticas.

Las negociaciones continuarán bajo supervisión política de alto nivel, con el objetivo de alcanzar un acuerdo permanente antes de que concluya el plazo de 60 días.