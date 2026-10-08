San Juan del Río, 8 de octubre de 2026.- El gobierno de Querétaro, los municipios y la Federación mantienen coordinación ante las lluvias previstas para el fin de semana, informó el gobernador Mauricio Kuri González.
El mandatario estatal visitó la sierra el día previo para revisar cómo quedaron los trabajos realizados el año pasado. Dijo que la coordinación incluye a la Guardia Nacional y al Ejército.
Dirigió un llamado a la ciudadanía ante el fin de semana, para el que se prevén lluvias abundantes.
En la capital se realizarán además un festival y un partido, eventos que, según Kuri González, están bien manejados por la Secretaría de Seguridad Ciudadana y por los municipios. Aseguró que las personas pueden acudir con tranquilidad a disfrutarlos.
Pidió tolerancia y paciencia a quienes transiten por las zonas donde se concentrará el tráfico, que será muy intenso.