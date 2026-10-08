Estado y Federación se coordinan ante lluvias en Querétaro

Kuri recorrió la sierra para revisar los trabajos del año pasado y aseguró que hay coordinación con Guardia Nacional y Ejército.

Mauricio Kuri González, gobernador de Querétaro, informa sobre la coordinación ante lluvias en San Juan del Río

Mauricio Kuri González informó que el gobierno de Querétaro, los municipios y la Federación mantienen coordinación ante las lluvias abundantes previstas para el fin de semana.

Coordinación Estatal de Protección Civil de Querétaro
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Martín García Chavero
Por Martín García Chavero Oct 08, 2026
Martín García Chavero
Periodista

Periodista mexicano, director y editor de Rotativo de Querétaro, medio de comunicación que fundó en 1990 y que se ha consolidado como una de las principales plataformas informativas de Querétaro y la región. Con más de tres décadas de trayectoria, ha dedicado su carrera a informar con rigor, independencia y compromiso social.

Inició como reportero en diversos periódicos estatales y nacionales, entre ellos El Periódico La Prensa, AM Querétaro, NOTICIAS y El extinto Corregidor, donde cubrió temas de actualidad, política y sociedad.

Como analista político y especialista en temas de seguridad, Luis Martín García Chavero ha desarrollado una amplia experiencia en el seguimiento de la seguridad pública en el Estado y la región, abordando problemáticas de delincuencia, estrategias gubernamentales y el impacto social de la violencia. 

Su cobertura periodística y análisis contribuyen a una comprensión profunda de los desafíos que enfrenta la sociedad queretana y mexicana en materia de seguridad.

Actualmente dirige y edita Rotativo de Querétaro, medio digital que combina noticias de última hora, análisis político y cobertura de eventos locales, nacionales e internacionales. 

Bajo su liderazgo, el portal se ha consolidado como un referente informativo confiable para lectores interesados en política, seguridad, economía, cultura y sociedad.

Además de su labor editorial, Luis Martín García Chavero es un analista político reconocido por su capacidad para explicar de manera clara y objetiva los acontecimientos que impactan a México y al mundo, con especial énfasis en la seguridad y la gobernabilidad.

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San Juan del Río, 8 de octubre de 2026.- El gobierno de Querétaro, los municipios y la Federación mantienen coordinación ante las lluvias previstas para el fin de semana, informó el gobernador Mauricio Kuri González.

El mandatario estatal visitó la sierra el día previo para revisar cómo quedaron los trabajos realizados el año pasado. Dijo que la coordinación incluye a la Guardia Nacional y al Ejército.

Dirigió un llamado a la ciudadanía ante el fin de semana, para el que se prevén lluvias abundantes.

En la capital se realizarán además un festival y un partido, eventos que, según Kuri González, están bien manejados por la Secretaría de Seguridad Ciudadana y por los municipios. Aseguró que las personas pueden acudir con tranquilidad a disfrutarlos.

Pidió tolerancia y paciencia a quienes transiten por las zonas donde se concentrará el tráfico, que será muy intenso.

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