San Juan del Río, 8 de octubre de 2026.- Personal de enfermería con contratos eventuales del Hospital General de San Juan del Río pidió transparencia en el proceso de asignación de bases y reclamó que se tome en cuenta la antigüedad de quienes llevan años trabajando bajo ese esquema.

Para expresar su inconformidad, los trabajadores colocaron lonas al interior y exterior del hospital. Con ellas solicitan que las autoridades revisen el procedimiento que se utiliza para determinar quién recibe una plaza definitiva.

De acuerdo con los inconformes, algunos integrantes del personal acumulan 14 años o más de antigüedad y continúan laborando bajo contratos eventuales. Afirman que se estarían asignando bases a personas con menor tiempo de servicio, por lo que piden conocer los criterios utilizados y que se respete la antigüedad acumulada por quienes llevan años dentro de la institución.

El reclamo no se limita a la plaza.

Los trabajadores señalan también diferencias entre su preparación profesional y las funciones con las que son contratados: algunos enfermeros y enfermeras con licenciatura, afirman, siguen contratados bajo la categoría de auxiliares.

Otro señalamiento se refiere a contratos de aproximadamente cinco meses y medio. Según los inconformes, esa duración genera periodos en los que pueden perder prestaciones asociadas con la conclusión de un contrato, como el aguinaldo o el finiquito.

Los trabajadores aclararon que su protesta no está dirigida contra la dirección del Hospital General de San Juan del Río, sino contra el proceso de asignación de bases y las instancias responsables de determinar quiénes pueden acceder a ellas. Lo que piden es transparencia, igualdad y respeto a la antigüedad del personal eventual.

El hospital forma parte de la estructura de la Secretaría de Salud del Estado de Querétaro y tiene en sus instalaciones un área de Recursos Humanos y una Jefatura de Enfermería.