Querétaro, 8 de octubre de 2026.- Titulares de los centros de las artes de 24 entidades del país se reúnen en Querétaro del 8 al 10 de octubre, en el Encuentro de la Red de Centros de las Artes Querétaro 2026, para analizar cómo trabajar mejor por quienes crean, enseñan, investigan y hacen cultura en México.

En la inauguración, el coordinador del Centro Nacional de las Artes (CENART), Vicente Jurado López, convocó a formar una red académica que impulse a los centros de las artes de los estados a trabajar de manera eficiente con las comunidades y a apoyar al máximo a artistas y productores, su trabajo y sus entornos.

Una red más sólida, dijo, permitiría construir puentes y perfilar una visión que dé mayor capacidad de decisión a los centros estatales, que son los que se relacionan de manera directa con las comunidades artísticas y los públicos.

Jurado López recordó que, junto con el turismo, la cultura es la mayor generadora de Producto Interno Bruto en los estados. Por eso consideró fundamental impulsar y conservar los centros culturales, donde además, afirmó, se encuentran las herramientas para la reconstrucción social en los tiempos actuales.

La secretaria de Cultura de Querétaro, Ana Paola López Birlain, expuso que durante el encuentro se hablará de educación e investigación artística, de sostenibilidad y de distintas formas de trabajo entre instituciones.

“En Querétaro hemos apostado por esa manera de trabajar. Creemos en sumar capacidades y no en trabajar de manera aislada. Cuando una institución comparte lo que sabe y encuentra del otro lado a alguien dispuesto a aportar su experiencia, empiezan a aparecer soluciones, proyectos y posibilidades que antes no estaban sobre la mesa”, afirmó.

Ante los titulares de los centros de las artes, la funcionaria señaló que durante tres días Querétaro será punto de encuentro y espacio para que los conocimientos circulen y las experiencias puedan replicarse o adaptarse en otros estados, con intercambios, capacitaciones y nuevas formas de trabajar juntos.

A la inauguración asistieron también la subdirectora de Proyectos con los Estados del CENART, Ana del Castillo Vázquez; el director de Educación Artística y Servicios Culturales de la Secretaría de Cultura (SECULT) de Querétaro, Arturo Mora Campos, y la coordinadora de área del Centro de las Artes de Querétaro (CEART), Mónica Arandia Mondragón.

López Birlain vinculó ese enfoque con la cultura de paz. En Querétaro, dijo, se entiende como la manera de saber escucharse, reconocer que existen distintas realidades y encontrar en las diferencias posibilidades para construir juntos. Se trata de compartir lo que ha funcionado para que el conocimiento no se quede en una mesa de trabajo, sino que salga y se convierta en nuevas ideas y proyectos.