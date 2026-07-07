Vinculan a proceso a hombre que ofreció dinero a policías en Corregidora

Un juez dictó prisión preventiva por peligro de sustracción y fijó un mes para cerrar la investigación complementaria.

Ficha de la Fiscalía de Querétaro sobre hombre vinculado a proceso, con el rostro difuminado

La Fiscalía General del Estado de Querétaro informó la vinculación a proceso de Edgar "N" por cohecho y resistencia de particulares.

Fiscalía General del Estado de Querétaro.
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Martín García Chavero
Por Martín García Chavero Jul 07, 2026
Martín García Chavero
Periodista

Periodista mexicano, director y editor de Rotativo de Querétaro, medio de comunicación que fundó en 1990 y que se ha consolidado como una de las principales plataformas informativas de Querétaro y la región. Con más de tres décadas de trayectoria, ha dedicado su carrera a informar con rigor, independencia y compromiso social.

Inició como reportero en diversos periódicos estatales y nacionales, entre ellos El Periódico La Prensa, AM Querétaro, NOTICIAS y El extinto Corregidor, donde cubrió temas de actualidad, política y sociedad.

Como analista político y especialista en temas de seguridad, Luis Martín García Chavero ha desarrollado una amplia experiencia en el seguimiento de la seguridad pública en el Estado y la región, abordando problemáticas de delincuencia, estrategias gubernamentales y el impacto social de la violencia. 

Su cobertura periodística y análisis contribuyen a una comprensión profunda de los desafíos que enfrenta la sociedad queretana y mexicana en materia de seguridad.

Actualmente dirige y edita Rotativo de Querétaro, medio digital que combina noticias de última hora, análisis político y cobertura de eventos locales, nacionales e internacionales. 

Bajo su liderazgo, el portal se ha consolidado como un referente informativo confiable para lectores interesados en política, seguridad, economía, cultura y sociedad.

Además de su labor editorial, Luis Martín García Chavero es un analista político reconocido por su capacidad para explicar de manera clara y objetiva los acontecimientos que impactan a México y al mundo, con especial énfasis en la seguridad y la gobernabilidad.

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Corregidora, 7 de julio de 2026.- Un juez vinculó a proceso a Edgar "N", quien al momento de su detención ofreció dinero en efectivo, un teléfono celular y las llaves de su vehículo a los policías para obtener su liberación, en hechos ocurridos el 11 de junio en Corregidora.

El imputado enfrenta cargos por desobediencia y resistencia de particulares, así como por cohecho cometido por particulares, informó la Fiscalía General del Estado de Querétaro.

De acuerdo con la investigación, elementos de la Policía de Investigación del Delito realizaban recorridos de vigilancia en la comunidad de San Rafael, tras el reporte de detonaciones de arma de fuego en las que resultó lesionado un elemento de la Policía Estatal.

Durante el operativo detectaron un vehículo que circulaba a exceso de velocidad y cuyo conductor ignoró las indicaciones para detenerse. Una vez interceptado, el imputado profirió amenazas e intentó impedir la actuación de los agentes mediante actos de intimidación.

La investigación también permitió establecer que Edgar "N" no cuenta con un domicilio fijo donde pueda ser localizado y que podría estar relacionado con otras indagatorias.

Tras la audiencia inicial y los datos de prueba presentados por la Fiscalía, la autoridad judicial impuso como medida cautelar la prisión preventiva justificada por peligro de sustracción. Además fijó un plazo de un mes para el cierre de la investigación complementaria.

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