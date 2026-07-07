Corregidora, 7 de julio de 2026.- Un juez vinculó a proceso a Edgar "N", quien al momento de su detención ofreció dinero en efectivo, un teléfono celular y las llaves de su vehículo a los policías para obtener su liberación, en hechos ocurridos el 11 de junio en Corregidora.
El imputado enfrenta cargos por desobediencia y resistencia de particulares, así como por cohecho cometido por particulares, informó la Fiscalía General del Estado de Querétaro.
De acuerdo con la investigación, elementos de la Policía de Investigación del Delito realizaban recorridos de vigilancia en la comunidad de San Rafael, tras el reporte de detonaciones de arma de fuego en las que resultó lesionado un elemento de la Policía Estatal.
Durante el operativo detectaron un vehículo que circulaba a exceso de velocidad y cuyo conductor ignoró las indicaciones para detenerse. Una vez interceptado, el imputado profirió amenazas e intentó impedir la actuación de los agentes mediante actos de intimidación.
La investigación también permitió establecer que Edgar "N" no cuenta con un domicilio fijo donde pueda ser localizado y que podría estar relacionado con otras indagatorias.
Tras la audiencia inicial y los datos de prueba presentados por la Fiscalía, la autoridad judicial impuso como medida cautelar la prisión preventiva justificada por peligro de sustracción. Además fijó un plazo de un mes para el cierre de la investigación complementaria.