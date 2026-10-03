Ciudad de México, 3 de octubre de 2026.- Policías de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) detuvieron a tres hombres de 36, 37 y 40 años de edad como probables responsables de un robo a casa habitación en la colonia Citlalli, alcaldía Iztapalapa, y les aseguraron armas de fuego.
De acuerdo con la SSC, monitoristas del Centro de Comando y Control (C2) Oriente avisaron por radio a los oficiales sectoriales del robo. En la colonia Citlalli, los policías se entrevistaron con un hombre de 39 años que se identificó como propietario del inmueble.
El hombre refirió que tres personas con armas de fuego entraron a su domicilio, amagaron a sus padres y sustrajeron varios artículos.
Con el apoyo de los monitoristas, los uniformados iniciaron la investigación y reforzaron la seguridad de la zona con recorridos fijos y móviles.
La búsqueda terminó en la calle República Federal del Norte, colonia Santa Martha Acatitla Norte, donde los oficiales localizaron una camioneta de color verde y observaron a tres hombres que cumplían con las características proporcionadas.
Los efectivos hicieron una revisión preventiva a la camioneta y a los tres hombres, en apego a los protocolos de actuación policial. Aseguraron tres armas de fuego, tres cargadores, 20 cartuchos útiles y el vehículo.
La SSC detalló que también recuperaron nueve relojes de alta gama, una consola de videojuegos de última generación y una computadora portátil, objetos cuya propiedad no fue acreditada.
Los tres hombres fueron informados de sus derechos constitucionales.
Junto con los objetos asegurados, fueron presentados ante el agente del Ministerio Público, quien determinará su situación jurídica e iniciará la carpeta de investigación correspondiente.