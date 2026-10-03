Detienen a tres hombres con armas por robo a casa en Iztapalapa

La SSC les aseguró tres armas de fuego, tres cargadores, 20 cartuchos útiles y una camioneta verde, y recuperó nueve relojes de alta gama.

Tres hombres detenidos por robo a casa habitación en Iztapalapa, con los ojos cubiertos por una franja, en tarjeta de la SSC

Los tres hombres, de 36, 37 y 40 años de edad, fueron presentados ante el agente del Ministerio Público, quien iniciará la carpeta de investigación. Se presumen inocentes en tanto la autoridad judicial resuelva su situación jurídica.

Foto: Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México
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Martín García Chavero
Por Martín García Chavero Oct 03, 2026
Martín García Chavero
Periodista

Periodista mexicano, director y editor de Rotativo de Querétaro, medio de comunicación que fundó en 1990 y que se ha consolidado como una de las principales plataformas informativas de Querétaro y la región. Con más de tres décadas de trayectoria, ha dedicado su carrera a informar con rigor, independencia y compromiso social.

Inició como reportero en diversos periódicos estatales y nacionales, entre ellos El Periódico La Prensa, AM Querétaro, NOTICIAS y El extinto Corregidor, donde cubrió temas de actualidad, política y sociedad.

Como analista político y especialista en temas de seguridad, Luis Martín García Chavero ha desarrollado una amplia experiencia en el seguimiento de la seguridad pública en el Estado y la región, abordando problemáticas de delincuencia, estrategias gubernamentales y el impacto social de la violencia. 

Su cobertura periodística y análisis contribuyen a una comprensión profunda de los desafíos que enfrenta la sociedad queretana y mexicana en materia de seguridad.

Actualmente dirige y edita Rotativo de Querétaro, medio digital que combina noticias de última hora, análisis político y cobertura de eventos locales, nacionales e internacionales. 

Bajo su liderazgo, el portal se ha consolidado como un referente informativo confiable para lectores interesados en política, seguridad, economía, cultura y sociedad.

Además de su labor editorial, Luis Martín García Chavero es un analista político reconocido por su capacidad para explicar de manera clara y objetiva los acontecimientos que impactan a México y al mundo, con especial énfasis en la seguridad y la gobernabilidad.

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Ciudad de México, 3 de octubre de 2026.- Policías de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) detuvieron a tres hombres de 36, 37 y 40 años de edad como probables responsables de un robo a casa habitación en la colonia Citlalli, alcaldía Iztapalapa, y les aseguraron armas de fuego.

De acuerdo con la SSC, monitoristas del Centro de Comando y Control (C2) Oriente avisaron por radio a los oficiales sectoriales del robo. En la colonia Citlalli, los policías se entrevistaron con un hombre de 39 años que se identificó como propietario del inmueble.

El hombre refirió que tres personas con armas de fuego entraron a su domicilio, amagaron a sus padres y sustrajeron varios artículos.

Con el apoyo de los monitoristas, los uniformados iniciaron la investigación y reforzaron la seguridad de la zona con recorridos fijos y móviles.

La búsqueda terminó en la calle República Federal del Norte, colonia Santa Martha Acatitla Norte, donde los oficiales localizaron una camioneta de color verde y observaron a tres hombres que cumplían con las características proporcionadas.

Los efectivos hicieron una revisión preventiva a la camioneta y a los tres hombres, en apego a los protocolos de actuación policial. Aseguraron tres armas de fuego, tres cargadores, 20 cartuchos útiles y el vehículo.

La SSC detalló que también recuperaron nueve relojes de alta gama, una consola de videojuegos de última generación y una computadora portátil, objetos cuya propiedad no fue acreditada.

Los tres hombres fueron informados de sus derechos constitucionales.

Junto con los objetos asegurados, fueron presentados ante el agente del Ministerio Público, quien determinará su situación jurídica e iniciará la carpeta de investigación correspondiente.

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