Detienen a tres hombres armados con fusiles AK-47 en Mazatlán tras reporte ciudadano

l operativo derivó de un reporte ciudadano y fue coordinado con Ejército, Marina, Guardia Nacional, FGR y FGE.

Elementos de seguridad y tres hombres detenidos con el rostro cubierto junto a las armas aseguradas en Mazatlán

Los tres detenidos, cuya identidad se reserva, permanecen junto a las armas y cargadores asegurados por la Coordinación Interinstitucional Sinaloa. Se presumen inocentes en tanto la autoridad judicial resuelva su situación jurídica.

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Mariana Torres García
Por Mariana Torres García Ago 25, 2026
Mariana Torres García

Joven periodista mexicana de 25 años que trabaja como reportera freelance para medios nacionales, cubriendo una amplia variedad de temas de actualidad. Su enfoque combina un estilo cercano y humano con la capacidad de analizar y explicar la información de manera clara y directa para el público digital.
Con una sonrisa cálida y una presencia profesional frente a la cámara, Mariana ha logrado conectar con las audiencias, entregando reportajes que van desde sucesos sociales y culturales hasta temas de interés general y actualidad nacional.

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Sinaloa, 25 Agosto 2026.- Un reporte ciudadano derivó en la detención de tres hombres que portaban fusiles de uso exclusivo del Ejército, cargadores y cartuchos, la tarde de este martes en la avenida Ejército Mexicano, en Mazatlán.

Elementos de la Secretaría de Seguridad Pública del Estado de Sinaloa, a través del Grupo de Operaciones Especiales (GOES) de la Policía Estatal Preventiva, realizaban recorridos preventivos por distintos sectores del puerto cuando recibieron el reporte que alertaba sobre la presencia de personas armadas. Los elementos se trasladaron al punto señalado y localizaron a tres hombres, a quienes se les practicó una revisión preventiva conforme a los protocolos establecidos.

En la revisión, aseguraron tres fusiles tipo AK-47, 17 cargadores para arma larga y 510 cartuchos útiles calibre 7.62 milímetros.

La acción se realizó en coordinación con el Ejército Mexicano, la Guardia Nacional, la Secretaría de Marina, la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, la Fiscalía General de la República y la Fiscalía General del Estado. Los tres detenidos, junto con las armas y las municiones, fueron puestos a disposición de la Fiscalía General de la República para las investigaciones correspondientes.

La Secretaría de Seguridad Pública de Sinaloa exhortó a la ciudadanía a reportar cualquier emergencia al número 911 o presentar denuncias anónimas a través de la línea 089.

seguridad sucesos criminalidad sinaloa

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