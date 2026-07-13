Detienen en Querétaro a presunto feminicida buscado por Tlaxcala desde 2016

La detención de Mario “N” fue resultado de un operativo coordinado entre autoridades federales y estatales como parte de la estrategia Sinergia.

Mario “N” permanece bajo custodia de autoridades tras su detención en Querétaro por una orden de aprehensión emitida en Tlaxcala.

Mario “N” fue detenido en Querétaro mediante un operativo de colaboración entre autoridades estatales y federales; era requerido por Tlaxcala por su probable participación en un feminicidio ocurrido en 2016.

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Martín García Chavero
Por Martín García Chavero Jul 13, 2026
Martín García Chavero
Periodista

Periodista mexicano, director y editor de Rotativo de Querétaro, medio de comunicación que fundó en 1990 y que se ha consolidado como una de las principales plataformas informativas de Querétaro y la región. Con más de tres décadas de trayectoria, ha dedicado su carrera a informar con rigor, independencia y compromiso social.

Inició como reportero en diversos periódicos estatales y nacionales, entre ellos El Periódico La Prensa, AM Querétaro, NOTICIAS y El extinto Corregidor, donde cubrió temas de actualidad, política y sociedad.

Como analista político y especialista en temas de seguridad, Luis Martín García Chavero ha desarrollado una amplia experiencia en el seguimiento de la seguridad pública en el Estado y la región, abordando problemáticas de delincuencia, estrategias gubernamentales y el impacto social de la violencia. 

Su cobertura periodística y análisis contribuyen a una comprensión profunda de los desafíos que enfrenta la sociedad queretana y mexicana en materia de seguridad.

Actualmente dirige y edita Rotativo de Querétaro, medio digital que combina noticias de última hora, análisis político y cobertura de eventos locales, nacionales e internacionales. 

Bajo su liderazgo, el portal se ha consolidado como un referente informativo confiable para lectores interesados en política, seguridad, economía, cultura y sociedad.

Además de su labor editorial, Luis Martín García Chavero es un analista político reconocido por su capacidad para explicar de manera clara y objetiva los acontecimientos que impactan a México y al mundo, con especial énfasis en la seguridad y la gobernabilidad.

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Querétaro, 13 de julio de 2026.- Como parte de la estrategia de coordinación Sinergia, autoridades de Querétaro cumplimentaron una orden de aprehensión por colaboración en contra de Mario “N”, quien era requerido por la Fiscalía General de Justicia del Estado de Tlaxcala por su probable participación en el delito de feminicidio.

De acuerdo con la Fiscalía General del Estado de Querétaro, el imputado era buscado por hechos ocurridos en 2016 en la entidad tlaxcalteca, donde las investigaciones permitieron establecer su probable participación y obtener el mandato judicial correspondiente.

La localización y detención se logró mediante un operativo coordinado entre elementos de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), la Policía de Investigación del Delito (PID) de Querétaro y corporaciones de investigación del estado de Tlaxcala.

Tras su captura en territorio queretano, Mario “N” fue puesto a disposición de la autoridad competente para ser trasladado y continuar con el proceso penal correspondiente en la entidad que lo requiere.

La Fiscalía General del Estado de Querétaro destacó que este tipo de acciones forman parte de los mecanismos permanentes de colaboración entre instituciones de procuración de justicia del país para localizar a personas con mandamientos judiciales vigentes y evitar la impunidad.

Conforme al principio de presunción de inocencia, el detenido es considerado inocente mientras no exista una sentencia condenatoria emitida por la autoridad judicial competente.

seguridad criminalidad sucesos tlaxcala

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