Querétaro, 13 de julio de 2026.- Como parte de la estrategia de coordinación Sinergia, autoridades de Querétaro cumplimentaron una orden de aprehensión por colaboración en contra de Mario “N”, quien era requerido por la Fiscalía General de Justicia del Estado de Tlaxcala por su probable participación en el delito de feminicidio.
De acuerdo con la Fiscalía General del Estado de Querétaro, el imputado era buscado por hechos ocurridos en 2016 en la entidad tlaxcalteca, donde las investigaciones permitieron establecer su probable participación y obtener el mandato judicial correspondiente.
La localización y detención se logró mediante un operativo coordinado entre elementos de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), la Policía de Investigación del Delito (PID) de Querétaro y corporaciones de investigación del estado de Tlaxcala.
Tras su captura en territorio queretano, Mario “N” fue puesto a disposición de la autoridad competente para ser trasladado y continuar con el proceso penal correspondiente en la entidad que lo requiere.
La Fiscalía General del Estado de Querétaro destacó que este tipo de acciones forman parte de los mecanismos permanentes de colaboración entre instituciones de procuración de justicia del país para localizar a personas con mandamientos judiciales vigentes y evitar la impunidad.
Conforme al principio de presunción de inocencia, el detenido es considerado inocente mientras no exista una sentencia condenatoria emitida por la autoridad judicial competente.