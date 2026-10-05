Querétaro, 5 de octubre de 2026.- María “N”, requerida en Querétaro por su probable intervención en el delito de fraude genérico, fue detenida el 4 de octubre de 2026 en el Aeropuerto Internacional Jorge Chávez, en Lima, Perú, informó la Fiscalía General del Estado de Querétaro.
Autoridades peruanas ejecutaron la detención en atención a la solicitud internacional vigente y al requerimiento de la autoridad judicial queretana.
Contaba con Alerta Migratoria y Notificación Roja porque la Fiscalía solicitó los mecanismos de cooperación correspondientes tras los actos de investigación y las acciones para localizarla, a fin de ubicarla fuera del territorio nacional.
La orden de aprehensión en su contra fue emitida por la Juez Único de Primera Instancia Penal del Distrito Judicial de Querétaro.
La Fiscalía sostiene que la detención refrenda los alcances de Sinergia Internacional, basada en la colaboración y el intercambio de información con autoridades de otros países para localizar a personas requeridas por la justicia, aun cuando se encuentren fuera del territorio nacional.
La dependencia mantiene la coordinación con las autoridades competentes para continuar los procedimientos internacionales correspondientes, con el objetivo de que sea puesta a disposición de la autoridad judicial que la requiere en Querétaro.