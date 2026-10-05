Detienen en Perú a mujer requerida en Querétaro por fraude genérico

Contaba con Alerta Migratoria y Notificación Roja; la Fiscalía de Querétaro coordina que sea puesta a disposición de la autoridad judicial que la requiere.

Mujer detenida por fraude genérico, con chaleco de la PNP, entre dos policías peruanos con los rostros difuminados

María “N” fue detenida el 4 de octubre de 2026 en el Aeropuerto Internacional Jorge Chávez, en Lima, y contaba con Alerta Migratoria y Notificación Roja. Se presume inocente en tanto la autoridad judicial resuelva su situación jurídica.

Foto: FGEQ
Getting your Trinity Audio player ready...
Martín García Chavero
Por Martín García Chavero Oct 05, 2026
Martín García Chavero
Periodista

Periodista mexicano, director y editor de Rotativo de Querétaro, medio de comunicación que fundó en 1990 y que se ha consolidado como una de las principales plataformas informativas de Querétaro y la región. Con más de tres décadas de trayectoria, ha dedicado su carrera a informar con rigor, independencia y compromiso social.

Inició como reportero en diversos periódicos estatales y nacionales, entre ellos El Periódico La Prensa, AM Querétaro, NOTICIAS y El extinto Corregidor, donde cubrió temas de actualidad, política y sociedad.

Como analista político y especialista en temas de seguridad, Luis Martín García Chavero ha desarrollado una amplia experiencia en el seguimiento de la seguridad pública en el Estado y la región, abordando problemáticas de delincuencia, estrategias gubernamentales y el impacto social de la violencia. 

Su cobertura periodística y análisis contribuyen a una comprensión profunda de los desafíos que enfrenta la sociedad queretana y mexicana en materia de seguridad.

Actualmente dirige y edita Rotativo de Querétaro, medio digital que combina noticias de última hora, análisis político y cobertura de eventos locales, nacionales e internacionales. 

Bajo su liderazgo, el portal se ha consolidado como un referente informativo confiable para lectores interesados en política, seguridad, economía, cultura y sociedad.

Además de su labor editorial, Luis Martín García Chavero es un analista político reconocido por su capacidad para explicar de manera clara y objetiva los acontecimientos que impactan a México y al mundo, con especial énfasis en la seguridad y la gobernabilidad.

See Full Bio

Querétaro, 5 de octubre de 2026.- María “N”, requerida en Querétaro por su probable intervención en el delito de fraude genérico, fue detenida el 4 de octubre de 2026 en el Aeropuerto Internacional Jorge Chávez, en Lima, Perú, informó la Fiscalía General del Estado de Querétaro.

Autoridades peruanas ejecutaron la detención en atención a la solicitud internacional vigente y al requerimiento de la autoridad judicial queretana.

Contaba con Alerta Migratoria y Notificación Roja porque la Fiscalía solicitó los mecanismos de cooperación correspondientes tras los actos de investigación y las acciones para localizarla, a fin de ubicarla fuera del territorio nacional.

La orden de aprehensión en su contra fue emitida por la Juez Único de Primera Instancia Penal del Distrito Judicial de Querétaro.

La Fiscalía sostiene que la detención refrenda los alcances de Sinergia Internacional, basada en la colaboración y el intercambio de información con autoridades de otros países para localizar a personas requeridas por la justicia, aun cuando se encuentren fuera del territorio nacional.

La dependencia mantiene la coordinación con las autoridades competentes para continuar los procedimientos internacionales correspondientes, con el objetivo de que sea puesta a disposición de la autoridad judicial que la requiere en Querétaro.

alerta migratoria fiscalía general del estado de querétaro fraude genérico justicia notificación roja perú querétaro sinergia internacional

Reciente

Roberto Cabrera Valencia habla en el podio del Quinto Informe de Gobierno ante delegados en San Juan del Río
San Juan del Río

Cabrera: bajan 28.4% denuncias por extorsión en San Juan del Río

El presidente municipal informó que se destinaron cerca de 40 millones de pesos a patrullas, motocicletas, bicicletas, chalecos y equipo tecnológico para la policía.

Participantes del Querétaro Maratón Roller 2026 posan con la manta de Street Rollers Qro en la zona de meta
Querétaro

Querétaro Maratón Roller 2026 reúne a cientos pese a la lluvia

Organizada por Street Rollers Qro, la cuarta edición sumó a 110 inscritos y a cientos de personas en bicicletas y patines.

Déficit de policías municipales en San Juan del Río: el alcalde Roberto Cabrera reconoce que faltan elementos
San Juan del Río

Alcalde reconoce déficit de policías en San Juan del Río

Cabrera detalló que el reclutamiento exige perfil psicológico, psicométrico, de actitudes y físico, y que los sueldos ya están estabilizados.

Edgar Inzunza Ballesteros, diputado local de Morena, sentado a una mesa, descarta el padrinazgo en San Juan del Río.
San Juan del Río

Inzunza descarta padrinazgo en Morena por San Juan del Río

Afirmó que no decide la coordinación estatal, sino las mediciones de la Comisión Nacional de Elecciones y el Comité Ejecutivo Nacional.