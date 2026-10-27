Detienen en Mexicali a “Isra”, señalado operador de Los Rusos

La SSPC lo considera objetivo prioritario por hechos de violencia contra autoridades y por vínculos con el tráfico de drogas y un secuestro en Sonora.

Primer plano de Israel Leonel “N”, alias “Isra”, detenido en Mexicali, con los ojos cubiertos por una barra negra

La SSPC lo considera objetivo prioritario por su presunta participación en hechos de violencia contra autoridades. Se presume inocente en tanto la autoridad judicial resuelva su situación jurídica.

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Mariana Torres García
Por Mariana Torres García Oct 27, 2026
Mariana Torres García

Joven periodista mexicana de 25 años que trabaja como reportera freelance para medios nacionales, cubriendo una amplia variedad de temas de actualidad. Su enfoque combina un estilo cercano y humano con la capacidad de analizar y explicar la información de manera clara y directa para el público digital.
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¿Baja California, 27 de octubre de 2026.- La Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) informó la detención en Mexicali de Israel Leonel “N”, alias “Isra”, a quien identifica como operador regional del grupo delictivo Los Rusos y que cuenta con una orden de aprehensión por privación ilegal de la libertad.

Según la dependencia, ese grupo está vinculado al Cártel de Sinaloa y tiene presencia en el Valle de Mexicali y en San Luis Río Colorado, Sonora.

La SSPC precisó que la detención derivó de trabajos de inteligencia e investigación, realizados en coordinación con la Secretaría de Marina, la Guardia Nacional, el Centro Nacional de Inteligencia y autoridades estatales.

Corresponderá a la autoridad judicial definir su situación jurídica a partir de la orden de aprehensión.

La dependencia lo considera un objetivo prioritario por su presunta participación en hechos de violencia contra autoridades, entre ellos un ataque armado ocurrido en 2024 contra un mando de inteligencia de la Fuerza Estatal de Seguridad Ciudadana.

También lo vincula con el tráfico de drogas y con el secuestro de un intérprete musical, ocurrido en agosto de 2026 en Sonora.

La SSPC sostiene que la detención representa un avance para debilitar a una estructura criminal generadora de violencia en la región fronteriza.

seguridad sucesos criminalidad baja california

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