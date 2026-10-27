¿Baja California, 27 de octubre de 2026.- La Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) informó la detención en Mexicali de Israel Leonel “N”, alias “Isra”, a quien identifica como operador regional del grupo delictivo Los Rusos y que cuenta con una orden de aprehensión por privación ilegal de la libertad.

Según la dependencia, ese grupo está vinculado al Cártel de Sinaloa y tiene presencia en el Valle de Mexicali y en San Luis Río Colorado, Sonora.

La SSPC precisó que la detención derivó de trabajos de inteligencia e investigación, realizados en coordinación con la Secretaría de Marina, la Guardia Nacional, el Centro Nacional de Inteligencia y autoridades estatales.

Corresponderá a la autoridad judicial definir su situación jurídica a partir de la orden de aprehensión.

La dependencia lo considera un objetivo prioritario por su presunta participación en hechos de violencia contra autoridades, entre ellos un ataque armado ocurrido en 2024 contra un mando de inteligencia de la Fuerza Estatal de Seguridad Ciudadana.

También lo vincula con el tráfico de drogas y con el secuestro de un intérprete musical, ocurrido en agosto de 2026 en Sonora.

La SSPC sostiene que la detención representa un avance para debilitar a una estructura criminal generadora de violencia en la región fronteriza.