Pedro Escobedo, Querétaro, 17 de septiembre de 2026.- Policías estatales y municipales detuvieron a un hombre por el delito de allanamiento de propiedad privada, luego de que un reporte al número de emergencias 9-1-1 alertara sobre el hecho en este municipio.
Elementos de la Policía Estatal (POES) y de la Policía Municipal acudieron al domicilio señalado en el reporte y detuvieron al hombre identificado como responsable de haber ingresado a la propiedad sin autorización.
La parte afectada manifestó su intención de proceder legalmente en contra del detenido, por lo que fue puesto a disposición de la Fiscalía General del Estado para que determine su situación jurídica.