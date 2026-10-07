Oaxaca, 7 de octubre de 2026.- La Fiscalía General del Estado de Oaxaca (FGEO) cumplimentó una orden de aprehensión contra E.R.S.A., propietario y director general de un centro de rehabilitación de Teotitlán de Flores Magón, por la muerte de un interno ocurrida en octubre de 2025.
El delito que se le atribuye es homicidio calificado con ventaja, en su modalidad de comisión por omisión, ocurrido en la región de la Sierra de Flores Magón. La FGEO lo señala como probable responsable. Tras su detención, fue puesto a disposición de la autoridad judicial, que deberá definir su situación jurídica.
La orden se obtuvo a partir de los actos de investigación de la Vicefiscalía General de Control Regional y fue ejecutada en Teotitlán de Flores Magón.
De acuerdo con la investigación, el centro se ubica en la colonia Guadalupe. Ahí ingresó la víctima el 29 de septiembre de 2025 bajo un contrato de internamiento, mediante el cual, según la Fiscalía, el detenido asumió obligaciones relacionadas con el alojamiento, la vigilancia, la custodia y la integridad física del interno.
Los datos de prueba recabados establecen que el 1 de octubre de 2025 la víctima habría sufrido una descompensación y un traumatismo en la cabeza dentro del dormitorio donde se encontraba internada. La situación habría sido reportada al detenido, sin que se solicitara atención médica profesional.
Al día siguiente, tras un posible altercado en el dormitorio, la víctima se lesionó una de las manos. Ante ello, presuntamente se ordenó sujetarla a una cama con esposas metálicas, una medida que, según la investigación, no está prevista ni autorizada en el reglamento interno del establecimiento ni en disposición legal alguna.
El 3 de octubre, la víctima presentó ayuno prolongado, inapetencia y dolor intenso. El detenido presuntamente se limitó a darle suplementos líquidos y mantuvo la sujeción física, sin canalizarla de manera oportuna para una valoración médica especializada.
En las primeras horas del 4 de octubre de 2025, la víctima fue encontrada en condiciones graves, con dolor abdominal intenso, episodios convulsivos y pérdida del conocimiento.
De acuerdo con los datos de investigación, el detenido habría solicitado de inmediato una ambulancia o auxilio médico y después la trasladó a un hospital comunitario de Teotitlán de Flores Magón, donde ingresó sin signos vitales.
Los dictámenes periciales establecieron como causa de muerte un traumatismo cerrado de abdomen con hemorragia interna por laceración de órgano abdominal, derivado del estallamiento del bazo.