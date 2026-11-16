Casi 10 años después, cae en Querétaro acusado de abuso sexual

Ignacio “N” era requerido por autoridades de Ciudad de México por un caso de abuso sexual agravado ocurrido cuando la víctima esperaba abordar transporte público.

Elementos de la Policía de Investigación del Delito de Querétaro custodian a un hombre detenido mediante una orden de aprehensión emitida en Ciudad de México.

Ignacio “N” fue detenido en Querétaro por una orden de aprehensión relacionada con hechos denunciados en Ciudad de México en 2016.

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Luis Martín García Chavero
Por Luis Martín García Chavero Nov 16, 2026
Luis Martín García Chavero
Periodista

Periodista mexicano, director y editor de Rotativo de Querétaro, medio de comunicación que fundó en 1990 y que se ha consolidado como una de las principales plataformas informativas de Querétaro y la región. Con más de tres décadas de trayectoria, ha dedicado su carrera a informar con rigor, independencia y compromiso social.

Inició como reportero en diversos periódicos estatales y nacionales, entre ellos El Periódico La Prensa, AM Querétaro, NOTICIAS y El extinto Corregidor, donde cubrió temas de actualidad, política y sociedad.

Como analista político y especialista en temas de seguridad, Luis Martín García Chavero ha desarrollado una amplia experiencia en el seguimiento de la seguridad pública en el Estado y la región, abordando problemáticas de delincuencia, estrategias gubernamentales y el impacto social de la violencia. 

Su cobertura periodística y análisis contribuyen a una comprensión profunda de los desafíos que enfrenta la sociedad queretana y mexicana en materia de seguridad.

Actualmente dirige y edita Rotativo de Querétaro, medio digital que combina noticias de última hora, análisis político y cobertura de eventos locales, nacionales e internacionales. 

Bajo su liderazgo, el portal se ha consolidado como un referente informativo confiable para lectores interesados en política, seguridad, economía, cultura y sociedad.

Además de su labor editorial, Luis Martín García Chavero es un analista político reconocido por su capacidad para explicar de manera clara y objetiva los acontecimientos que impactan a México y al mundo, con especial énfasis en la seguridad y la gobernabilidad.

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Querétaro, 16 Noviembre 2026.- Casi diez años después de los hechos denunciados, Ignacio “N” fue detenido en la capital queretana por agentes de la Policía de Investigación del Delito (PID), en cumplimiento de una orden de aprehensión por abuso sexual agravado que había sido emitida en diciembre de 2016 por autoridades de Ciudad de México.

El caso se remonta al 1 de noviembre de 2016, cuando la víctima esperaba abordar el transporte público en la alcaldía Cuauhtémoc, en Ciudad de México. De acuerdo con la investigación, el hombre presuntamente cometió el delito mientras la persona se encontraba en ese lugar.

Un mes después, una autoridad judicial capitalina libró una orden de aprehensión contra Ignacio “N” por su probable participación en los hechos.

El mandamiento judicial permanecía pendiente de cumplimiento hasta que el hombre fue localizado y detenido en Querétaro.

Una orden de aprehensión que llevaba casi una década

La Fiscalía General del Estado de Querétaro informó que agentes de la PID cumplimentaron la orden mediante los mecanismos de colaboración con autoridades de Ciudad de México, como parte de la estrategia Sinergia por Querétaro.

Los investigadores localizaron a Ignacio “N” en la capital queretana y procedieron a su detención para ponerlo a disposición de las autoridades que lo requerían.

La información oficial no precisa cuánto tiempo llevaba el hombre en Querétaro ni explica las circunstancias por las que la orden de aprehensión, emitida desde diciembre de 2016, permanecía pendiente de cumplimiento.

Lo entregan a las autoridades de Ciudad de México

Después de su captura, Ignacio “N” fue entregado a elementos de investigación de Ciudad de México, quienes quedaron a cargo de presentarlo ante la autoridad judicial correspondiente.

Será en esa entidad donde continúe el procedimiento penal y se determine su situación jurídica por los hechos denunciados en noviembre de 2016.

La detención permitió cumplimentar una orden judicial emitida hace casi diez años, aunque no representa una declaración de culpabilidad.

Ignacio “N” conserva su derecho a la presunción de inocencia mientras no exista una sentencia condenatoria en su contra.

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