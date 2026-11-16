Querétaro, 16 Noviembre 2026.- Casi diez años después de los hechos denunciados, Ignacio “N” fue detenido en la capital queretana por agentes de la Policía de Investigación del Delito (PID), en cumplimiento de una orden de aprehensión por abuso sexual agravado que había sido emitida en diciembre de 2016 por autoridades de Ciudad de México.
El caso se remonta al 1 de noviembre de 2016, cuando la víctima esperaba abordar el transporte público en la alcaldía Cuauhtémoc, en Ciudad de México. De acuerdo con la investigación, el hombre presuntamente cometió el delito mientras la persona se encontraba en ese lugar.
Un mes después, una autoridad judicial capitalina libró una orden de aprehensión contra Ignacio “N” por su probable participación en los hechos.
El mandamiento judicial permanecía pendiente de cumplimiento hasta que el hombre fue localizado y detenido en Querétaro.
Una orden de aprehensión que llevaba casi una década
La Fiscalía General del Estado de Querétaro informó que agentes de la PID cumplimentaron la orden mediante los mecanismos de colaboración con autoridades de Ciudad de México, como parte de la estrategia Sinergia por Querétaro.
Los investigadores localizaron a Ignacio “N” en la capital queretana y procedieron a su detención para ponerlo a disposición de las autoridades que lo requerían.
La información oficial no precisa cuánto tiempo llevaba el hombre en Querétaro ni explica las circunstancias por las que la orden de aprehensión, emitida desde diciembre de 2016, permanecía pendiente de cumplimiento.
Lo entregan a las autoridades de Ciudad de México
Después de su captura, Ignacio “N” fue entregado a elementos de investigación de Ciudad de México, quienes quedaron a cargo de presentarlo ante la autoridad judicial correspondiente.
Será en esa entidad donde continúe el procedimiento penal y se determine su situación jurídica por los hechos denunciados en noviembre de 2016.
La detención permitió cumplimentar una orden judicial emitida hace casi diez años, aunque no representa una declaración de culpabilidad.
Ignacio “N” conserva su derecho a la presunción de inocencia mientras no exista una sentencia condenatoria en su contra.