Ciudad de México, 18 de junio de 2026.- La Clave Única de Registro de Población puede consultarse y descargarse mediante la Ventanilla 24/7, un asistente de inteligencia artificial incorporado al portal oficial gob.mx.

La herramienta entrega el documento en formato PDF después de que el usuario proporciona su CURP o los datos personales necesarios para localizarla en los sistemas gubernamentales.

Cuando la persona no conoce la clave, el asistente solicita nombre, fecha de nacimiento, sexo y entidad de nacimiento. Con esa información realiza la búsqueda y presenta el archivo para su descarga.

La consulta es gratuita y se realiza directamente dentro del portal oficial del Gobierno de México.

¿Cómo obtener la CURP mediante el asistente virtual?

El usuario debe ingresar a gob.mx, localizar la ventana de ayuda ubicada dentro del portal y solicitar la consulta de su CURP.

Quienes conocen la clave pueden escribirla directamente. Las personas que no la recuerdan deben responder las preguntas de identificación que presenta el sistema.

José Antonio Peña Merino, titular de la Agencia de Transformación Digital y Telecomunicaciones, explicó que la generación del documento se realiza de manera inmediata una vez que los datos coinciden con los registros oficiales.

La Ventanilla 24/7 registra cerca de dos millones de usos. Además de orientar sobre trámites, está diseñada para integrar progresivamente procedimientos completos que puedan iniciarse y concluirse desde la misma conversación.

El sistema mantiene una opción de atención humana. Cuando el asistente automatizado no resuelve la solicitud, el usuario puede comunicarse con una asesora o un asesor mediante el número 079.

La herramienta forma parte de la estrategia de simplificación federal y opera junto con Llave MX, la cuenta digital que permite ingresar a servicios públicos en línea.

Llave MX suma 24 millones de cuentas, registra alrededor de un millón de usos semanales y se encuentra conectada con 242 sistemas gubernamentales.