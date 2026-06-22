De la Espriella aventaja por estrecho margen en elección de Colombia

El conteo preliminar otorga 49.66 por ciento al candidato de derecha y 48.7 por ciento al aspirante de izquierda.

Abelardo de la Espriella durante una actividad pública tras conocerse los resultados preliminares de la elección presidencial colombiana.

Abelardo de la Espriella celebra los resultados preliminares de la segunda vuelta presidencial en Colombia, donde mantiene una ventaja mínima sobre Iván Cepeda mientras continúa el proceso oficial de escrutinio.

Foto: Especial.
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Mariana Torres García
Por Mariana Torres García Jun 22, 2026
Mariana Torres García

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Bogotá, 22 de junio de 2026.— Abelardo de la Espriella obtuvo una ventaja estrecha sobre Iván Cepeda en el conteo preliminar de la segunda vuelta presidencial de Colombia, en una elección que deberá concluir con el escrutinio oficial y la resolución de posibles impugnaciones.

Con prácticamente la totalidad de las mesas informadas, De la Espriella alcanzó aproximadamente 49.66 por ciento de los votos, frente a 48.7 por ciento de Cepeda.

La diferencia fue de alrededor de 250 mil sufragios, menos de un punto porcentual, por lo que el resultado se convirtió en uno de los más cerrados de la historia reciente colombiana.

De la Espriella se proclamó vencedor y llamó a evitar una confrontación social, mientras sus seguidores celebraron los resultados preliminares.

Cepeda reconoció las cifras del preconteo, pero señaló que no constituyen todavía el resultado oficial y anunció que su equipo impugnará alrededor de 33 mil mesas.

El presidente Gustavo Petro también pidió esperar el escrutinio definitivo y cuestionó presuntas irregularidades en el proceso.

La elección enfrenta dos proyectos políticos opuestos: De la Espriella representa un giro hacia la derecha después del gobierno de Petro, mientras Cepeda buscaba dar continuidad a la izquierda en el poder.

El ganador asumirá la Presidencia de Colombia en medio de una fuerte polarización política, problemas de seguridad y desafíos económicos.

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