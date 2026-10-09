San Juan del Río, 9 de octubre de 2026.- Los costos de energía, agua, transporte e insumos forman parte del día a día de la industria sanjuanense, y las empresas necesitan generar estrategias dentro de su cadena de valor para anticipar los incrementos, planteó Víctor Hugo Rodríguez López, presidente de Canacintra San Juan del Río.

El dirigente reconoció que los aumentos son complejos. Frente a eso, dijo, no basta con reaccionar cuando ocurren: hay que prever.

Esa previsión, explicó, pasa por trabajar de la mano con clientes y proveedores. El objetivo es que las cadenas de suministro no se rompan cuando se presente una contingencia.

Como ejemplo, Rodríguez López recordó la pandemia de COVID-19. Señaló que dejó pérdidas, pero también que hubo empresas que lograron salir adelante.

Para Canacintra San Juan del Río, la clave está en la preparación de cada empresa y en la coordinación con quienes forman parte de su cadena.