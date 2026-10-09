Costos de insumos y energía, reto diario en San Juan del Río

Víctor Hugo Rodríguez López, presidente de Canacintra San Juan del Río, reconoció que los incrementos son complejos y pidió anticiparlos con clientes y proveedores.

Víctor Hugo Rodríguez López, presidente de Canacintra San Juan del Río, habla de costos industriales
  • Víctor Hugo Rodríguez López, presidente de Canacintra San Juan del Río, reconoció que los incrementos en costos de operación son complejos y llamó a preverlos.
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Ana Cecilia Márquez
Por Ana Cecilia Márquez Oct 09, 2026
Ana Cecilia Márquez
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San Juan del Río, 9 de octubre de 2026.- Los costos de energía, agua, transporte e insumos forman parte del día a día de la industria sanjuanense, y las empresas necesitan generar estrategias dentro de su cadena de valor para anticipar los incrementos, planteó Víctor Hugo Rodríguez López, presidente de Canacintra San Juan del Río.

El dirigente reconoció que los aumentos son complejos. Frente a eso, dijo, no basta con reaccionar cuando ocurren: hay que prever.

Esa previsión, explicó, pasa por trabajar de la mano con clientes y proveedores. El objetivo es que las cadenas de suministro no se rompan cuando se presente una contingencia.

Como ejemplo, Rodríguez López recordó la pandemia de COVID-19. Señaló que dejó pérdidas, pero también que hubo empresas que lograron salir adelante.

Para Canacintra San Juan del Río, la clave está en la preparación de cada empresa y en la coordinación con quienes forman parte de su cadena.

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