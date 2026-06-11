Lleva Corregidora feria de empleo y emprendimiento a universitarios

Corregidora, Querétaro, 11 de junio de 2026.- La Secretaría de Desarrollo Económico del Municipio de Corregidora realizó un Summit Empresarial y una feria de empleo dirigida a 250 estudiantes de la Universidad del Desarrollo Profesional y de la Universidad del Golfo de México.
La jornada forma parte de la estrategia Corregidora Emprende 3.0, impulsada por la administración municipal que encabeza Chepe Guerrero, con el objetivo de acercar a jóvenes universitarios a herramientas de innovación, formación empresarial y vinculación laboral.
Jóvenes de UNIDEP y UGM escuchan capacitación sobre emprendimiento y oportunidades laborales en Corregidora. rotativo.com.mx
Durante el Summit Empresarial, empresarios y emprendedores compartieron experiencias sobre los desafíos de crear, financiar y sostener un negocio. La dinámica buscó que los estudiantes pasen de la idea inicial a un proyecto con posibilidades reales de crecimiento.
El programa contempla la participación de 125 estudiantes de cada institución educativa. Cada grupo desarrollará una propuesta de negocio y recibirá orientación para convertirla en un proyecto con mayor estructura, visión comercial y capacidad de presentación ante posibles inversionistas.
Jóvenes de UNIDEP y UGM escuchan capacitación sobre emprendimiento y oportunidades laborales en Corregidora. rotativo.com.mx
¿Cuándo será la Investor’s Night en Corregidora?
Las mejores propuestas serán presentadas el próximo 8 de julio durante la Investor’s Night, espacio donde los equipos expondrán sus proyectos ante empresarios con el propósito de buscar inversión y abrir nuevas oportunidades de desarrollo.
La feria de empleo permitió vincular a los universitarios con empresas y oportunidades laborales, en una línea similar a otras acciones de feria de empleo que han buscado acercar al sector productivo con jóvenes en etapa de formación profesional.
Jóvenes de UNIDEP y UGM escuchan capacitación sobre emprendimiento y oportunidades laborales en Corregidora. rotativo.com.mx
Con este ejercicio, el gobierno municipal fortalece la relación entre academia, empresa y sector público, una ruta que también se ha trabajado mediante reuniones con instituciones educativas de Corregidora para ampliar oportunidades de preparación, empleo y emprendimiento entre estudiantes.