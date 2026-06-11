Lleva Corregidora feria de empleo y emprendimiento a universitarios

El programa Corregidora Emprende 3.0 formará proyectos de 250 estudiantes de UNIDEP y UGM.

Estudiantes universitarios participan en el Summit Empresarial y Feria de Empleo organizados por Corregidora.

Jóvenes de UNIDEP y UGM escuchan capacitación sobre emprendimiento y oportunidades laborales en Corregidora.

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Martín García Chavero
Por Martín García Chavero Jun 11, 2026
Martín García Chavero
Periodista

Periodista mexicano, director y editor de Rotativo de Querétaro, medio de comunicación que fundó en 1990 y que se ha consolidado como una de las principales plataformas informativas de Querétaro y la región. Con más de tres décadas de trayectoria, ha dedicado su carrera a informar con rigor, independencia y compromiso social.

Inició como reportero en diversos periódicos estatales y nacionales, entre ellos El Periódico La Prensa, AM Querétaro, NOTICIAS y El extinto Corregidor, donde cubrió temas de actualidad, política y sociedad.

Como analista político y especialista en temas de seguridad, Luis Martín García Chavero ha desarrollado una amplia experiencia en el seguimiento de la seguridad pública en el Estado y la región, abordando problemáticas de delincuencia, estrategias gubernamentales y el impacto social de la violencia. 

Su cobertura periodística y análisis contribuyen a una comprensión profunda de los desafíos que enfrenta la sociedad queretana y mexicana en materia de seguridad.

Actualmente dirige y edita Rotativo de Querétaro, medio digital que combina noticias de última hora, análisis político y cobertura de eventos locales, nacionales e internacionales. 

Bajo su liderazgo, el portal se ha consolidado como un referente informativo confiable para lectores interesados en política, seguridad, economía, cultura y sociedad.

Además de su labor editorial, Luis Martín García Chavero es un analista político reconocido por su capacidad para explicar de manera clara y objetiva los acontecimientos que impactan a México y al mundo, con especial énfasis en la seguridad y la gobernabilidad.

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Corregidora, Querétaro, 11 de junio de 2026.- La Secretaría de Desarrollo Económico del Municipio de Corregidora realizó un Summit Empresarial y una feria de empleo dirigida a 250 estudiantes de la Universidad del Desarrollo Profesional y de la Universidad del Golfo de México.

La jornada forma parte de la estrategia Corregidora Emprende 3.0, impulsada por la administración municipal que encabeza Chepe Guerrero, con el objetivo de acercar a jóvenes universitarios a herramientas de innovación, formación empresarial y vinculación laboral.

Estudiantes universitarios participan en el Summit Empresarial y Feria de Empleo organizados por Corregidora. Jóvenes de UNIDEP y UGM escuchan capacitación sobre emprendimiento y oportunidades laborales en Corregidora. rotativo.com.mx

Durante el Summit Empresarial, empresarios y emprendedores compartieron experiencias sobre los desafíos de crear, financiar y sostener un negocio. La dinámica buscó que los estudiantes pasen de la idea inicial a un proyecto con posibilidades reales de crecimiento.

El programa contempla la participación de 125 estudiantes de cada institución educativa. Cada grupo desarrollará una propuesta de negocio y recibirá orientación para convertirla en un proyecto con mayor estructura, visión comercial y capacidad de presentación ante posibles inversionistas.

Estudiantes universitarios participan en el Summit Empresarial y Feria de Empleo organizados por Corregidora. Jóvenes de UNIDEP y UGM escuchan capacitación sobre emprendimiento y oportunidades laborales en Corregidora. rotativo.com.mx

¿Cuándo será la Investor’s Night en Corregidora?

Las mejores propuestas serán presentadas el próximo 8 de julio durante la Investor’s Night, espacio donde los equipos expondrán sus proyectos ante empresarios con el propósito de buscar inversión y abrir nuevas oportunidades de desarrollo.

La feria de empleo permitió vincular a los universitarios con empresas y oportunidades laborales, en una línea similar a otras acciones de feria de empleo que han buscado acercar al sector productivo con jóvenes en etapa de formación profesional.

Estudiantes universitarios participan en el Summit Empresarial y Feria de Empleo organizados por Corregidora. Jóvenes de UNIDEP y UGM escuchan capacitación sobre emprendimiento y oportunidades laborales en Corregidora. rotativo.com.mx

Con este ejercicio, el gobierno municipal fortalece la relación entre academia, empresa y sector público, una ruta que también se ha trabajado mediante reuniones con instituciones educativas de Corregidora para ampliar oportunidades de preparación, empleo y emprendimiento entre estudiantes.

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