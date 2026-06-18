Colón gestiona ante CONAVI proyectos de vivienda para familias

Funcionarios municipales se reunieron con la coordinación regional para analizar alternativas de mejoramiento y ampliación de hogares.

Funcionarios de Colón participan en una reunión de trabajo con la coordinación regional de CONAVI.

Funcionarios de Colón iniciaron gestiones ante CONAVI para analizar proyectos de vivienda.

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Martín García Chavero
Por Martín García Chavero Jun 18, 2026
Martín García Chavero
Periodista

Periodista mexicano, director y editor de Rotativo de Querétaro, medio de comunicación que fundó en 1990 y que se ha consolidado como una de las principales plataformas informativas de Querétaro y la región. Con más de tres décadas de trayectoria, ha dedicado su carrera a informar con rigor, independencia y compromiso social.

Inició como reportero en diversos periódicos estatales y nacionales, entre ellos El Periódico La Prensa, AM Querétaro, NOTICIAS y El extinto Corregidor, donde cubrió temas de actualidad, política y sociedad.

Como analista político y especialista en temas de seguridad, Luis Martín García Chavero ha desarrollado una amplia experiencia en el seguimiento de la seguridad pública en el Estado y la región, abordando problemáticas de delincuencia, estrategias gubernamentales y el impacto social de la violencia. 

Su cobertura periodística y análisis contribuyen a una comprensión profunda de los desafíos que enfrenta la sociedad queretana y mexicana en materia de seguridad.

Actualmente dirige y edita Rotativo de Querétaro, medio digital que combina noticias de última hora, análisis político y cobertura de eventos locales, nacionales e internacionales. 

Bajo su liderazgo, el portal se ha consolidado como un referente informativo confiable para lectores interesados en política, seguridad, economía, cultura y sociedad.

Además de su labor editorial, Luis Martín García Chavero es un analista político reconocido por su capacidad para explicar de manera clara y objetiva los acontecimientos que impactan a México y al mundo, con especial énfasis en la seguridad y la gobernabilidad.

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Colón, 18 de junio de 2026.- El Gobierno Municipal de Colón inició gestiones ante la Comisión Nacional de Vivienda (CONAVI) para analizar proyectos que permitan mejorar o ampliar las casas de familias del municipio.

El secretario del Ayuntamiento, Juan Carlos Oceguera, y el secretario privado, Francisco Malanche, sostuvieron una reunión de trabajo con la coordinadora regional de CONAVI, Tania Libertad Argumedo Chávez.

La mesa forma parte de las gestiones impulsadas por el presidente municipal Gaspar Trueba Moncada para acercar programas federales de vivienda a las comunidades colonenses.

La reunión representa una etapa inicial de coordinación y todavía no implica la autorización de recursos, proyectos o beneficiarios. Las autoridades municipales deberán dar seguimiento para conocer los esquemas disponibles, sus reglas, requisitos y cobertura.

Oceguera explicó que la administración busca mantener comunicación con dependencias federales para obtener alternativas que incidan en las condiciones habitacionales de las familias.

“Estamos dando seguimiento a las instrucciones del presidente municipal, Gaspar Trueba, tocando puertas en la Federación para que Colón acceda a proyectos que mejoren la calidad de vida de nuestras familias”, señaló tras el encuentro.

¿Qué opciones de vivienda busca gestionar Colón?

De acuerdo con la información municipal, la reunión abordó la posibilidad de acceder a esquemas relacionados con mejoramiento y ampliación de viviendas, así como mecanismos de apoyo que pudieran aplicarse en las comunidades.

El alcance definitivo dependerá de la disponibilidad de programas federales y de los criterios establecidos por CONAVI. El municipio no informó cuántas familias podrían participar, cuáles comunidades tendrían prioridad ni cuándo se abriría un proceso de registro.

La gestión se suma a las acciones municipales orientadas a atender las condiciones de los hogares, como el programa Construyendo Viviendas Dignas, mediante el cual anteriormente se distribuyeron tinacos entre familias de diferentes comunidades.

El ayuntamiento deberá avanzar ahora en la integración de propuestas y en la revisión de las condiciones técnicas y sociales de los posibles proyectos.

La coordinación con CONAVI también permitirá determinar si Colón puede incorporarse a programas vigentes o si será necesario presentar proyectos específicos para atender necesidades habitacionales del municipio.

Una vez definidos los mecanismos, las autoridades tendrán que informar públicamente los requisitos, plazos, comunidades consideradas y procedimiento para solicitar los apoyos.

Funcionarios de Col\u00f3n participan en una reuni\u00f3n de trabajo con la coordinaci\u00f3n regional de CONAVI.

Funcionarios de Colón iniciaron gestiones ante CONAVI para analizar proyectos de vivienda.
Funcionarios de Col\u00f3n participan en una reuni\u00f3n de trabajo con la coordinaci\u00f3n regional de CONAVI.

Funcionarios de Colón iniciaron gestiones ante CONAVI para analizar proyectos de vivienda.

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