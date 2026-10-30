Colón arranca operativo de Día de Muertos en siete panteones

El despliegue incluye vigilancia en accesos carreteros y centros de las comunidades, y trabajos de limpieza, alumbrado y rehabilitación en todos los panteones del municipio.

Gaspar Trueba Moncada saluda a personal de Protección Civil junto a una patrulla en el arranque del operativo
  • Gaspar Trueba Moncada saludó a personal de Protección Civil al iniciar el operativo.
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Luis Martín García Chavero
Por Luis Martín García Chavero Oct 30, 2026
Luis Martín García Chavero
Periodista

Periodista mexicano, director y editor de Rotativo de Querétaro, medio de comunicación que fundó en 1990 y que se ha consolidado como una de las principales plataformas informativas de Querétaro y la región. Con más de tres décadas de trayectoria, ha dedicado su carrera a informar con rigor, independencia y compromiso social.

Inició como reportero en diversos periódicos estatales y nacionales, entre ellos El Periódico La Prensa, AM Querétaro, NOTICIAS y El extinto Corregidor, donde cubrió temas de actualidad, política y sociedad.

Como analista político y especialista en temas de seguridad, Luis Martín García Chavero ha desarrollado una amplia experiencia en el seguimiento de la seguridad pública en el Estado y la región, abordando problemáticas de delincuencia, estrategias gubernamentales y el impacto social de la violencia. 

Su cobertura periodística y análisis contribuyen a una comprensión profunda de los desafíos que enfrenta la sociedad queretana y mexicana en materia de seguridad.

Actualmente dirige y edita Rotativo de Querétaro, medio digital que combina noticias de última hora, análisis político y cobertura de eventos locales, nacionales e internacionales. 

Bajo su liderazgo, el portal se ha consolidado como un referente informativo confiable para lectores interesados en política, seguridad, economía, cultura y sociedad.

Además de su labor editorial, Luis Martín García Chavero es un analista político reconocido por su capacidad para explicar de manera clara y objetiva los acontecimientos que impactan a México y al mundo, con especial énfasis en la seguridad y la gobernabilidad.

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Colón, 30 de octubre de 2026.- El presidente municipal, Gaspar Trueba Moncada, encabezó el arranque del Operativo “Día de Muertos Colón 2026”, un despliegue que reforzará la vigilancia en los siete panteones municipales, los accesos carreteros y los centros de las comunidades, con el objetivo de que las festividades sean seguras, ordenadas y llenas de tradición.

Lo acompañaron la secretaria de Gobierno, Rosalva Miranda Luna, y los titulares de Seguridad, Luis Fernando Ibarra Casas; de Innovación, Cultura y Educación, Rubén Camacho Jiménez, y de Servicios Públicos, Ubaldo Miranda Jiménez.

En el acto, el alcalde reconoció y agradeció el trabajo, el compromiso y la vocación de servicio de los cuerpos de seguridad, de protección civil y de servicios públicos del municipio. Con ello se dio el banderazo de salida a un esquema que busca salvaguardar a la población durante una de las tradiciones más importantes de México.

Gaspar Trueba Moncada dirige un mensaje al personal de seguridad y servicios del municipio de Col\u00f3n El alcalde reconoció el trabajo de los cuerpos de seguridad y servicios públicos. rotativo.com.mx

El operativo coordinará acciones para garantizar el orden, la limpieza y el buen desarrollo de las actividades en panteones, vialidades y zonas de alta afluencia. Contempla labores de proximidad, prevención y atención ciudadana.

Trueba Moncada destacó que el Día de Muertos es una celebración que une a las familias y mantiene vivas las raíces, por lo que su gobierno tiene la responsabilidad de que se viva con tranquilidad.

“Quiero reconocer a todas y todos los elementos que estarán trabajando día y noche para cuidar a nuestra gente. Gracias a la policía municipal, a Protección Civil, a nuestros compañeros de servicios públicos, de gobierno y de cultura y educación. Su trabajo no siempre se ve, pero es el que nos permite disfrutar de nuestras tradiciones en paz, con panteones limpios, ordenados y seguros. En Colón vamos a honrar a nuestros fieles difuntos como se debe, con orden, con respeto y con mucha tradición”, afirmó el alcalde.

Autoridades municipales de Col\u00f3n, polic\u00edas y personal de protecci\u00f3n civil, en el arranque del operativo de D\u00eda de Muertos Autoridades municipales y personal operativo posaron al inicio del Operativo “Día de Muertos Colón 2026”. rotativo.com.mx

Para recibir a los miles de visitantes que se esperan el 1 y 2 de noviembre, el municipio realizó trabajos de limpieza, mantenimiento, alumbrado y rehabilitación en todos los panteones.

A la par, está preparada una agenda cultural con altares, recorridos y actividades para fomentar la tradición entre las nuevas generaciones.

Con estas acciones, la administración de Gaspar Trueba Moncada refrenda su compromiso de proteger a las familias y preservar las tradiciones que dan identidad a Colón.

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