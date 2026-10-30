Colón, 30 de octubre de 2026.- El presidente municipal, Gaspar Trueba Moncada, encabezó el arranque del Operativo “Día de Muertos Colón 2026”, un despliegue que reforzará la vigilancia en los siete panteones municipales, los accesos carreteros y los centros de las comunidades, con el objetivo de que las festividades sean seguras, ordenadas y llenas de tradición.
Lo acompañaron la secretaria de Gobierno, Rosalva Miranda Luna, y los titulares de Seguridad, Luis Fernando Ibarra Casas; de Innovación, Cultura y Educación, Rubén Camacho Jiménez, y de Servicios Públicos, Ubaldo Miranda Jiménez.
En el acto, el alcalde reconoció y agradeció el trabajo, el compromiso y la vocación de servicio de los cuerpos de seguridad, de protección civil y de servicios públicos del municipio. Con ello se dio el banderazo de salida a un esquema que busca salvaguardar a la población durante una de las tradiciones más importantes de México.
El alcalde reconoció el trabajo de los cuerpos de seguridad y servicios públicos. rotativo.com.mx
El operativo coordinará acciones para garantizar el orden, la limpieza y el buen desarrollo de las actividades en panteones, vialidades y zonas de alta afluencia. Contempla labores de proximidad, prevención y atención ciudadana.
Trueba Moncada destacó que el Día de Muertos es una celebración que une a las familias y mantiene vivas las raíces, por lo que su gobierno tiene la responsabilidad de que se viva con tranquilidad.
“Quiero reconocer a todas y todos los elementos que estarán trabajando día y noche para cuidar a nuestra gente. Gracias a la policía municipal, a Protección Civil, a nuestros compañeros de servicios públicos, de gobierno y de cultura y educación. Su trabajo no siempre se ve, pero es el que nos permite disfrutar de nuestras tradiciones en paz, con panteones limpios, ordenados y seguros. En Colón vamos a honrar a nuestros fieles difuntos como se debe, con orden, con respeto y con mucha tradición”, afirmó el alcalde.
Autoridades municipales y personal operativo posaron al inicio del Operativo “Día de Muertos Colón 2026”. rotativo.com.mx
Para recibir a los miles de visitantes que se esperan el 1 y 2 de noviembre, el municipio realizó trabajos de limpieza, mantenimiento, alumbrado y rehabilitación en todos los panteones.
A la par, está preparada una agenda cultural con altares, recorridos y actividades para fomentar la tradición entre las nuevas generaciones.
Con estas acciones, la administración de Gaspar Trueba Moncada refrenda su compromiso de proteger a las familias y preservar las tradiciones que dan identidad a Colón.