San Juan del Río, 9 de octubre de 2026.- La calle Miguel Hidalgo, en la colonia Infonavit San Isidro, estrenó la tercera etapa de su urbanización y un nuevo colector pluvial que el gobernador Mauricio Kuri González entregó a los vecinos. La obra requirió una inversión superior a seis millones de pesos y beneficia a más de 2,600 habitantes, según las cifras presentadas durante la entrega.

La intervención comprendió 1,412 m² de pavimento de empedrado en mortero; 325 m² de guarniciones, rampas y banquetas, y dos piezas de señalamiento operativo. Además se ampliaron 154 metros de infraestructura pluvial y se sustituyeron 265.25 metros de infraestructura sanitaria y 252.53 metros más de infraestructura de agua potable.

Sonia Carrillo Rosillo, coordinadora general de la Comisión de Infraestructura del Estado (CEI), precisó que la obra se hizo por indicación del Gobernador para resolver, principalmente, los problemas que la temporada de lluvias ocasionaba en la zona.

El colector capta en siete rejillas el agua de lluvia y la conduce hasta el río San Juan, según Sonia Carrillo Rosillo, coordinadora general de la CEI. rotativo.com.mx

Al explicar los pormenores del proyecto, Carrillo describió el funcionamiento del colector: “Ese colector es de cerca de 900 metros, capta en siete rejillas, que son unas grandes coladeras, toda el agua que llega de lluvia y la conduce hasta el río San Juan. Resolviendo eso, ya estábamos del otro lado, porque era lo que más a ustedes les acontecía y les dolía”.

Eustasio Cruz Cruz, integrante del Comité de Obra y vecino del lugar, agradeció a las autoridades la disposición y la apertura. Subrayó el apoyo institucional constante y la colaboración estrecha entre sociedad y gobierno, que han permitido consolidar el desarrollo de la comunidad.

Sobre el resultado, expresó: “No solamente a los colonos nos benefició esta obra, porque muchas personas que nos visitan dicen Oye, qué padre quedó calle (…) Pues orgulloso de que quedó bonita mi calle, quedó de 10, dije yo, y está transitada al 100, porque ya está terminada y pues muchas gracias”.

La tercera etapa de urbanización incluyó 1,412 m² de pavimento de empedrado en mortero y 325 m² de guarniciones, rampas y banquetas. rotativo.com.mx

Las autoridades presentes coincidieron en que los trabajos responden a las principales demandas de la ciudadanía, al priorizar el ordenamiento urbano y la prevención ante fenómenos hidrometeorológicos, y constataron la conclusión de las obras en presencia de los vecinos.

Carrillo se dirigió al Gobernador para afirmar que la obra responde a su palabra empeñada en febrero: “Estamos cumpliendo tu palabra Gobernador, la que diste en febrero; ya terminamos una etapa más y les estamos dejando la colonia bien bonita, como nos lo has instruido y como lo merecen los sanjuaneses”.

Carrillo destacó que en la colonia, aledaña al centro de San Juan del Río, se ha trabajado de forma continua durante los últimos años para atender solicitudes de la población mediante distintos planes de obra pública, con una inversión total acumulada de 20.4 millones de pesos.