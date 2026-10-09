Nuevo colector pluvial capta lluvias en San Juan del Río

La obra en la calle Miguel Hidalgo, con inversión superior a seis millones de pesos, beneficia a más de 2,600 habitantes.

Asistentes y camarógrafos escuchan un mensaje bajo una carpa en la entrega de obra en Infonavit San Isidro, San Juan del Río
  • La entrega de la tercera etapa de urbanización y del colector pluvial requirió una inversión superior a seis millones de pesos.
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Martín García Chavero
Por Martín García Chavero Oct 09, 2026
Martín García Chavero
Periodista

Periodista mexicano, director y editor de Rotativo de Querétaro, medio de comunicación que fundó en 1990 y que se ha consolidado como una de las principales plataformas informativas de Querétaro y la región. Con más de tres décadas de trayectoria, ha dedicado su carrera a informar con rigor, independencia y compromiso social.

Inició como reportero en diversos periódicos estatales y nacionales, entre ellos El Periódico La Prensa, AM Querétaro, NOTICIAS y El extinto Corregidor, donde cubrió temas de actualidad, política y sociedad.

Como analista político y especialista en temas de seguridad, Luis Martín García Chavero ha desarrollado una amplia experiencia en el seguimiento de la seguridad pública en el Estado y la región, abordando problemáticas de delincuencia, estrategias gubernamentales y el impacto social de la violencia. 

Su cobertura periodística y análisis contribuyen a una comprensión profunda de los desafíos que enfrenta la sociedad queretana y mexicana en materia de seguridad.

Actualmente dirige y edita Rotativo de Querétaro, medio digital que combina noticias de última hora, análisis político y cobertura de eventos locales, nacionales e internacionales. 

Bajo su liderazgo, el portal se ha consolidado como un referente informativo confiable para lectores interesados en política, seguridad, economía, cultura y sociedad.

Además de su labor editorial, Luis Martín García Chavero es un analista político reconocido por su capacidad para explicar de manera clara y objetiva los acontecimientos que impactan a México y al mundo, con especial énfasis en la seguridad y la gobernabilidad.

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San Juan del Río, 9 de octubre de 2026.- La calle Miguel Hidalgo, en la colonia Infonavit San Isidro, estrenó la tercera etapa de su urbanización y un nuevo colector pluvial que el gobernador Mauricio Kuri González entregó a los vecinos. La obra requirió una inversión superior a seis millones de pesos y beneficia a más de 2,600 habitantes, según las cifras presentadas durante la entrega.

La intervención comprendió 1,412 m² de pavimento de empedrado en mortero; 325 m² de guarniciones, rampas y banquetas, y dos piezas de señalamiento operativo. Además se ampliaron 154 metros de infraestructura pluvial y se sustituyeron 265.25 metros de infraestructura sanitaria y 252.53 metros más de infraestructura de agua potable.

Sonia Carrillo Rosillo, coordinadora general de la Comisión de Infraestructura del Estado (CEI), precisó que la obra se hizo por indicación del Gobernador para resolver, principalmente, los problemas que la temporada de lluvias ocasionaba en la zona.

Rejilla del colector pluvial y tapas de pozo sobre la calle urbanizada en Infonavit San Isidro, San Juan del R\u00edo El colector capta en siete rejillas el agua de lluvia y la conduce hasta el río San Juan, según Sonia Carrillo Rosillo, coordinadora general de la CEI. rotativo.com.mx

Al explicar los pormenores del proyecto, Carrillo describió el funcionamiento del colector: “Ese colector es de cerca de 900 metros, capta en siete rejillas, que son unas grandes coladeras, toda el agua que llega de lluvia y la conduce hasta el río San Juan. Resolviendo eso, ya estábamos del otro lado, porque era lo que más a ustedes les acontecía y les dolía”.

Eustasio Cruz Cruz, integrante del Comité de Obra y vecino del lugar, agradeció a las autoridades la disposición y la apertura. Subrayó el apoyo institucional constante y la colaboración estrecha entre sociedad y gobierno, que han permitido consolidar el desarrollo de la comunidad.

Sobre el resultado, expresó: “No solamente a los colonos nos benefició esta obra, porque muchas personas que nos visitan dicen Oye, qué padre quedó calle (…) Pues orgulloso de que quedó bonita mi calle, quedó de 10, dije yo, y está transitada al 100, porque ya está terminada y pues muchas gracias”.

Calle con empedrado en mortero y guarniciones amarillas en la colonia Infonavit San Isidro, San Juan del R\u00edo La tercera etapa de urbanización incluyó 1,412 m² de pavimento de empedrado en mortero y 325 m² de guarniciones, rampas y banquetas. rotativo.com.mx

Las autoridades presentes coincidieron en que los trabajos responden a las principales demandas de la ciudadanía, al priorizar el ordenamiento urbano y la prevención ante fenómenos hidrometeorológicos, y constataron la conclusión de las obras en presencia de los vecinos.

Carrillo se dirigió al Gobernador para afirmar que la obra responde a su palabra empeñada en febrero: “Estamos cumpliendo tu palabra Gobernador, la que diste en febrero; ya terminamos una etapa más y les estamos dejando la colonia bien bonita, como nos lo has instruido y como lo merecen los sanjuaneses”.

Carrillo destacó que en la colonia, aledaña al centro de San Juan del Río, se ha trabajado de forma continua durante los últimos años para atender solicitudes de la población mediante distintos planes de obra pública, con una inversión total acumulada de 20.4 millones de pesos.

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