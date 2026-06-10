Ciudad de México, 10 de junio de 2026.- La Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios redujo de 340 a 125 el número de trámites sanitarios en México, como parte de un nuevo modelo regulatorio presentado durante la conferencia encabezada por la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo.

Víctor Hugo Borja Aburto, titular de Cofepris, informó que la simplificación también redujo a la mitad los requisitos promedio, al pasar de 14 a siete, y bajó los tiempos de respuesta de 100 a 24 días en promedio.

¿Cuántos trámites eliminó Cofepris en México?

La autoridad sanitaria explicó que el cambio no consiste en eliminar controles necesarios para proteger la salud, sino en retirar requisitos duplicados o innecesarios e integrar procesos que antes se revisaban por separado.

Borja Aburto señaló que la transformación busca concentrar la revisión en los casos donde exista un riesgo sanitario real, sin perder vigilancia sobre medicamentos, alimentos, dispositivos médicos, cosméticos, insumos hospitalarios y otros productos regulados.

El nuevo modelo se vincula con el Plan México, estrategia federal que busca dar certeza regulatoria a sectores productivos considerados relevantes para la economía nacional.

Cofepris sostiene que las industrias bajo su vigilancia equivalen a 10% de la economía del país, por lo que la reducción de trámites se presentó como una medida de salud pública y, al mismo tiempo, de certidumbre para la inversión.

¿Cuánto tarda Cofepris en responder trámites?

De acuerdo con la exposición oficial, los tiempos promedio bajaron de 100 a 24 días. En investigación clínica, los protocolos que antes podían tardar hasta nueve meses ahora se resolverán en 30 días, al integrar la revisión de Cofepris con los comités de ética e investigación de hospitales.

El titular de la comisión explicó que la velocidad no implica reducir estándares de protección, sino evitar revisiones sucesivas cuando pueden realizarse de manera paralela.

La dependencia también abrió el Visor de Registros Sanitarios de Medicamentos, herramienta que permite buscar si una medicina está autorizada por nombre, sustancia activa o fabricante. El objetivo es facilitar compras públicas, consultas de farmacias y verificación ciudadana ante riesgos por productos irregulares.

La consulta de registros toma relevancia frente a alertas previas por medicamentos falsos, como las emitidas por productos con tirzepatida comercializados en internet sin autorización para su venta en territorio nacional.

¿Cómo consultar registros sanitarios de Cofepris?

Cofepris indicó que el visor de registros ya está disponible para medicamentos y que en un mes se habilitará una herramienta en línea para dispositivos médicos.

La comisión también anunció que en julio iniciará operaciones una Ventanilla Digital, diseñada para concentrar trámites en un solo sitio y reducir la necesidad de acudir a oficinas o depender de intermediarios.

En su primera etapa, la ventanilla arrancará con 17 trámites, de los cuales nueve podrán completarse de principio a fin por la persona usuaria. Para quienes requieran atención directa, se mantendrá la línea 079, disponible las 24 horas, los 365 días del año.

Borja Aburto informó que, de febrero del año pasado a mayo de este año, la línea 079 recibió más de 68 mil llamadas relacionadas con requisitos, costos, plazos, quejas o apoyo para trámites.

El funcionario sostuvo que Cofepris mantiene vigilancia sobre productos de uso diario y artículos de riesgo sanitario, incluidos suplementos, medicamentos, equipos hospitalarios y productos que pueden ser adquiridos en plataformas digitales. En ese contexto, las alertas por suplementos Lipodrene y por medicamentos robados muestran la relevancia de verificar procedencia, registro y condiciones de almacenamiento.

El nuevo esquema también contempla seguimiento en ventanillas y usuarios simulados para detectar actos de corrupción, según la exposición presentada por Cofepris y la Agencia de Transformación Digital.

La presidenta Claudia Sheinbaum afirmó que la reducción de trámites debe facilitar registros y procesos empresariales sin relajar la protección sanitaria. Borja Aburto cerró el mensaje con una idea central: los trámites serán más rápidos, pero no a costa de la salud de la población.