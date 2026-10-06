CloudHQ subirá a casi mil MW la energía de su campus en Querétaro

San Juan del Río, parte del corredor industrial, podría desarrollar proveeduría y servicios si la infraestructura eléctrica y de telecomunicaciones acompaña la expansión.

Filas de gabinetes de servidores con puertas de vidrio y luces de estado en un centro de datos, sobre piso blanco

La capacidad energética contemplada para el campus de CloudHQ en Querétaro pasará de 250 a casi mil megawatts.

Foto: Ilustrativa/ (depositphotos)
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Ana Cecilia Márquez
Por Ana Cecilia Márquez Oct 06, 2026
Ana Cecilia Márquez
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Querétaro, 6 de octubre de 2026.- CloudHQ anunció que elevará de 4 mil 800 millones a casi 6 mil millones de dólares el financiamiento de su campus de seis centros de datos en Querétaro, y que la capacidad energética contemplada para el proyecto pasará de 250 a casi mil megawatts.

Con ese incremento, los centros de datos dejan de ser solo grandes instalaciones tecnológicas: requieren redes eléctricas, subestaciones, sistemas de transmisión, telecomunicaciones, seguridad, mantenimiento y personal altamente especializado.

Querétaro concentra una parte importante de la capacidad instalada de centros de datos del país y mantiene nuevos proyectos en distintas zonas industriales. La expansión responde al crecimiento de los servicios digitales, la inteligencia artificial y el procesamiento masivo de información.

Los grandes proyectos se concentran en otras zonas del estado. San Juan del Río, sin embargo, forma parte del corredor industrial y tiene proyectos propios de infraestructura para centros de datos.

Las empresas tecnológicas requerirán mantenimiento especializado, infraestructura eléctrica, sistemas de refrigeración, automatización, seguridad, construcción y servicios profesionales, lo que podría ampliar la cadena de proveeduría local.

Las nuevas inversiones exigen, a su vez, suficiente capacidad energética y conectividad.

El reto no corresponde solo a las empresas. Las instalaciones de alta demanda energética obligan a revisar si carreteras, redes eléctricas, telecomunicaciones y servicios industriales avanzan al ritmo de las inversiones.

Para San Juan del Río, la oportunidad no pasa necesariamente por atraer un gran centro de datos: la ciudad podría beneficiarse si incorpora a empresas locales a la cadena de suministro de una industria que seguirá creciendo en Querétaro durante los próximos años.

La pregunta que plantea el desarrollo tecnológico del estado ya no es solo cuánto dinero llegará con las nuevas inversiones, sino qué municipios estarán preparados para aprovechar los empleos, servicios y empresas que surjan a su alrededor.

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