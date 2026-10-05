Mesas con Kimberly Clark por vibración en San Juan del Río

El gobierno de San Juan del Río mantiene mesas de trabajo con vecinos y con Kimberly Clark por una vibración que se reporta en redes sociales.

Alcalde de San Juan del Río propone comprobar la vibración encendiendo y apagando un mecanismo de Kimberly Clark
  • Cabrera dijo que la vibración puede observarse en un vaso con agua y que falta saber si causa algún daño.
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Martín García Chavero
Por Martín García Chavero Oct 05, 2026
Martín García Chavero
Periodista

Periodista mexicano, director y editor de Rotativo de Querétaro, medio de comunicación que fundó en 1990 y que se ha consolidado como una de las principales plataformas informativas de Querétaro y la región. Con más de tres décadas de trayectoria, ha dedicado su carrera a informar con rigor, independencia y compromiso social.

Inició como reportero en diversos periódicos estatales y nacionales, entre ellos El Periódico La Prensa, AM Querétaro, NOTICIAS y El extinto Corregidor, donde cubrió temas de actualidad, política y sociedad.

Como analista político y especialista en temas de seguridad, Luis Martín García Chavero ha desarrollado una amplia experiencia en el seguimiento de la seguridad pública en el Estado y la región, abordando problemáticas de delincuencia, estrategias gubernamentales y el impacto social de la violencia. 

Su cobertura periodística y análisis contribuyen a una comprensión profunda de los desafíos que enfrenta la sociedad queretana y mexicana en materia de seguridad.

Actualmente dirige y edita Rotativo de Querétaro, medio digital que combina noticias de última hora, análisis político y cobertura de eventos locales, nacionales e internacionales. 

Bajo su liderazgo, el portal se ha consolidado como un referente informativo confiable para lectores interesados en política, seguridad, economía, cultura y sociedad.

Además de su labor editorial, Luis Martín García Chavero es un analista político reconocido por su capacidad para explicar de manera clara y objetiva los acontecimientos que impactan a México y al mundo, con especial énfasis en la seguridad y la gobernabilidad.

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San Juan del Río, 5 de octubre de 2026.- El gobierno municipal mantiene mesas de trabajo con vecinos y con la empresa Kimberly Clark por una vibración que se reporta en redes sociales, y el presidente municipal Roberto Cabrera Valencia propuso que la empresa encienda y apague un mecanismo para verificar si la vibración cambia.

Cabrera reconoció que se trata de una vibración y dijo que puede observarse, por ejemplo, en un vaso con agua. Falta saber, dijo, si causa algún daño. Aclaró que no es técnico en mecánica de suelos, por lo que se necesita trabajar con la empresa.

Las mesas se coordinan desde la Secretaría de Gobierno y la Jefatura de Gabinete, con comunicación con los vecinos y con la empresa. Falta sentar a las partes para definir los pasos a seguir.

Sobre el origen, el alcalde apuntó a un mecanismo que parece tener la empresa sobre el río San Juan, de gran tamaño y con un rodillo que se mueve, aunque dijo que corresponde a la empresa explicar qué ocurre.

Advirtió que la empresa puede litigar el asunto y decir que sí o que no, pero reconoció voluntad en los vecinos y en la empresa.

En qué derive, dijo, dependerá de esa voluntad, de que las partes se pongan de acuerdo y de que se expliquen bien las cosas.

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