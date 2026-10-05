San Juan del Río, 5 de octubre de 2026.- El gobierno municipal mantiene mesas de trabajo con vecinos y con la empresa Kimberly Clark por una vibración que se reporta en redes sociales, y el presidente municipal Roberto Cabrera Valencia propuso que la empresa encienda y apague un mecanismo para verificar si la vibración cambia.
Cabrera reconoció que se trata de una vibración y dijo que puede observarse, por ejemplo, en un vaso con agua. Falta saber, dijo, si causa algún daño. Aclaró que no es técnico en mecánica de suelos, por lo que se necesita trabajar con la empresa.
Las mesas se coordinan desde la Secretaría de Gobierno y la Jefatura de Gabinete, con comunicación con los vecinos y con la empresa. Falta sentar a las partes para definir los pasos a seguir.
Sobre el origen, el alcalde apuntó a un mecanismo que parece tener la empresa sobre el río San Juan, de gran tamaño y con un rodillo que se mueve, aunque dijo que corresponde a la empresa explicar qué ocurre.
Advirtió que la empresa puede litigar el asunto y decir que sí o que no, pero reconoció voluntad en los vecinos y en la empresa.
En qué derive, dijo, dependerá de esa voluntad, de que las partes se pongan de acuerdo y de que se expliquen bien las cosas.