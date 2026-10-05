San Juan del Río, 5 de octubre de 2026.- La Secretaría de Seguridad Pública Municipal opera en un edificio que se abrió en 2008 o 2009 y que no tiene un solo cajón de estacionamiento. El presidente municipal Roberto Cabrera Valencia plantea dejar listo el proyecto ejecutivo de una sede nueva para que la próxima administración la construya.
Cabrera propuso levantarla en un terreno del Estado, mediante un convenio o una donación, junto a la Policía Estatal y la Fiscalía General del Estado, a pie de la autopista México-Querétaro. Ese punto, dijo, quedaría sobre el eje norte-sur donde pronto estará una estación del tren.
Una instalación grande, robusta y por niveles, con juzgado cívico y C4, costaría entre 70 y 100 millones de pesos, calculó.
El municipio y el Estado gastaron en conjunto unos 100 millones de pesos en tecnología el año pasado. Solo en alarmas escolares, que incluyen una póliza anual de mantenimiento, el gasto ronda los 30 millones, y la renovación del videowall del C4 cuesta 34 millones.
Sin contar aumentos de sueldo, el alcalde calculó que la inversión en infraestructura y equipamiento de la corporación suma al menos 750 millones de pesos.
La administración prefirió gastar donde había rezago: patrullas, motocicletas y mejores sueldos para los policías, dijo.
La corporación tiene déficit de elementos, reconoció. Se han jubilado casi 25 policías y el reclutamiento exige un perfil psicológico, psicométrico, de actitudes y físico.
Sobre un edificio nuevo para el juzgado cívico, Cabrera dijo que lo revisará porque otras prioridades lo han relegado. Afirmó que el juzgado da muchos resultados.
Con la videovigilancia, la red de fibra óptica y la alarma escolar ya instaladas, la siguiente administración ya no tendría que invertir en esa tecnología, solo darle mantenimiento, planteó. Podría construir así la gran secretaría que Cabrera considera una tarea pendiente muy alcanzable.