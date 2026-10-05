Alcalde propone nueva Secretaría de Seguridad en San Juan del Río

.Cabrera plantea dejar listo el proyecto en un terreno estatal, junto a la Policía Estatal y la Fiscalía, a pie de la autopista México-Querétaro

Nueva sede de la Secretaría de Seguridad Pública en San Juan del Río: el alcalde Roberto Cabrera plantea dejar listo el proyecto

La nueva sede se construiría en un terreno del Estado, junto a la Policía Estatal y la Fiscalía General del Estado.

Foto: Rotativo de Querétaro
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Martín García Chavero
Por Martín García Chavero Oct 05, 2026
Martín García Chavero
Periodista

Periodista mexicano, director y editor de Rotativo de Querétaro, medio de comunicación que fundó en 1990 y que se ha consolidado como una de las principales plataformas informativas de Querétaro y la región. Con más de tres décadas de trayectoria, ha dedicado su carrera a informar con rigor, independencia y compromiso social.

Inició como reportero en diversos periódicos estatales y nacionales, entre ellos El Periódico La Prensa, AM Querétaro, NOTICIAS y El extinto Corregidor, donde cubrió temas de actualidad, política y sociedad.

Como analista político y especialista en temas de seguridad, Luis Martín García Chavero ha desarrollado una amplia experiencia en el seguimiento de la seguridad pública en el Estado y la región, abordando problemáticas de delincuencia, estrategias gubernamentales y el impacto social de la violencia. 

Su cobertura periodística y análisis contribuyen a una comprensión profunda de los desafíos que enfrenta la sociedad queretana y mexicana en materia de seguridad.

Actualmente dirige y edita Rotativo de Querétaro, medio digital que combina noticias de última hora, análisis político y cobertura de eventos locales, nacionales e internacionales. 

Bajo su liderazgo, el portal se ha consolidado como un referente informativo confiable para lectores interesados en política, seguridad, economía, cultura y sociedad.

Además de su labor editorial, Luis Martín García Chavero es un analista político reconocido por su capacidad para explicar de manera clara y objetiva los acontecimientos que impactan a México y al mundo, con especial énfasis en la seguridad y la gobernabilidad.

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San Juan del Río, 5 de octubre de 2026.- La Secretaría de Seguridad Pública Municipal opera en un edificio que se abrió en 2008 o 2009 y que no tiene un solo cajón de estacionamiento. El presidente municipal Roberto Cabrera Valencia plantea dejar listo el proyecto ejecutivo de una sede nueva para que la próxima administración la construya.

Cabrera propuso levantarla en un terreno del Estado, mediante un convenio o una donación, junto a la Policía Estatal y la Fiscalía General del Estado, a pie de la autopista México-Querétaro. Ese punto, dijo, quedaría sobre el eje norte-sur donde pronto estará una estación del tren.

Una instalación grande, robusta y por niveles, con juzgado cívico y C4, costaría entre 70 y 100 millones de pesos, calculó.

El municipio y el Estado gastaron en conjunto unos 100 millones de pesos en tecnología el año pasado. Solo en alarmas escolares, que incluyen una póliza anual de mantenimiento, el gasto ronda los 30 millones, y la renovación del videowall del C4 cuesta 34 millones.

Sin contar aumentos de sueldo, el alcalde calculó que la inversión en infraestructura y equipamiento de la corporación suma al menos 750 millones de pesos.

La administración prefirió gastar donde había rezago: patrullas, motocicletas y mejores sueldos para los policías, dijo.

La corporación tiene déficit de elementos, reconoció. Se han jubilado casi 25 policías y el reclutamiento exige un perfil psicológico, psicométrico, de actitudes y físico.

Sobre un edificio nuevo para el juzgado cívico, Cabrera dijo que lo revisará porque otras prioridades lo han relegado. Afirmó que el juzgado da muchos resultados.

Con la videovigilancia, la red de fibra óptica y la alarma escolar ya instaladas, la siguiente administración ya no tendría que invertir en esa tecnología, solo darle mantenimiento, planteó. Podría construir así la gran secretaría que Cabrera considera una tarea pendiente muy alcanzable.

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