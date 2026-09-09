Cierran carretera federal 120 en Landa de Matamoros por accidente

Un vehículo tipo autotanque terminó fuera de su carril sobre el acotamiento de la carretera federal 120, en la comunidad de Matzacintla.

Autotanque de Logística Integral Potosina fuera de su carril en la carretera federal 120, Landa de Matamoros
  • La Coordinación Estatal de Protección Civil de Querétaro mantiene el cierre en el km 196 de la carretera federal 120, en Matzacintla, municipio de Landa de Matamoros.
    • Coordinación Estatal de Protección Civil de Querétaro
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    Martín García Chavero
    Por Martín García Chavero Sep 09, 2026
    Martín García Chavero
    Periodista

    Periodista mexicano, director y editor de Rotativo de Querétaro, medio de comunicación que fundó en 1990 y que se ha consolidado como una de las principales plataformas informativas de Querétaro y la región. Con más de tres décadas de trayectoria, ha dedicado su carrera a informar con rigor, independencia y compromiso social.

    Inició como reportero en diversos periódicos estatales y nacionales, entre ellos El Periódico La Prensa, AM Querétaro, NOTICIAS y El extinto Corregidor, donde cubrió temas de actualidad, política y sociedad.

    Como analista político y especialista en temas de seguridad, Luis Martín García Chavero ha desarrollado una amplia experiencia en el seguimiento de la seguridad pública en el Estado y la región, abordando problemáticas de delincuencia, estrategias gubernamentales y el impacto social de la violencia. 

    Su cobertura periodística y análisis contribuyen a una comprensión profunda de los desafíos que enfrenta la sociedad queretana y mexicana en materia de seguridad.

    Actualmente dirige y edita Rotativo de Querétaro, medio digital que combina noticias de última hora, análisis político y cobertura de eventos locales, nacionales e internacionales. 

    Bajo su liderazgo, el portal se ha consolidado como un referente informativo confiable para lectores interesados en política, seguridad, economía, cultura y sociedad.

    Además de su labor editorial, Luis Martín García Chavero es un analista político reconocido por su capacidad para explicar de manera clara y objetiva los acontecimientos que impactan a México y al mundo, con especial énfasis en la seguridad y la gobernabilidad.

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    Landa de Matamoros, 9 de septiembre de 2026.- La Coordinación Estatal de Protección Civil de Querétaro mantiene el cierre a la circulación sobre la carretera federal 120, en el kilómetro 196, en la comunidad de Matzacintla, municipio de Landa de Matamoros, luego de que un vehículo tipo autotanque quedara fuera de su posición normal de circulación, sobre el acotamiento.

    El punto se localiza en la región de la Sierra Gorda, zona donde en octubre de 2025 corporaciones de emergencia mantenían señalizados tramos de esta misma carretera federal 120 tras afectaciones por lluvias. Rotativo

    Personal de atención y autoridades correspondientes permanece en el sitio realizando labores de seguridad, inspección y liberación de la vialidad. Durante la revisión visual del autotanque no se observaron fugas ni derrames provenientes de la unidad ni de su sistema de carga. Sí se identificaron escurrimientos de aceite de motor, asociados aparentemente a daños en el sistema mecánico del vehículo.

    Camioneta de Protecci\u00f3n Civil Estatal resguarda el per\u00edmetro de seguridad en la carretera federal 120, Landa de Matamoros Personal de Protección Civil Estatal mantiene un perímetro de seguridad mientras continúan las labores de inspección y liberación de la vialidad. Coordinación Estatal de Protección Civil de Querétaro

    Este tipo de incidentes con unidades tipo autotanque no siempre deriva en derrame de sustancia transportada, como ocurrió en octubre de 2024 con una volcadura de autotanque en la carretera 57, donde tampoco se registraron fugas. Rotativo

    Como medida preventiva, las autoridades mantienen un perímetro de seguridad alrededor del vehículo. Se recomienda a la población evitar la zona y utilizar vías alternas, no acercarse al vehículo ni ingresar al perímetro, atender las indicaciones de las autoridades en el sitio y conducir con precaución, permitiendo el paso de unidades de emergencia.

    accidente seguridad sucesos movilidad

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