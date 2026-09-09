Landa de Matamoros, 9 de septiembre de 2026.- La Coordinación Estatal de Protección Civil de Querétaro mantiene el cierre a la circulación sobre la carretera federal 120, en el kilómetro 196, en la comunidad de Matzacintla, municipio de Landa de Matamoros, luego de que un vehículo tipo autotanque quedara fuera de su posición normal de circulación, sobre el acotamiento.
El punto se localiza en la región de la Sierra Gorda, zona donde en octubre de 2025 corporaciones de emergencia mantenían señalizados tramos de esta misma carretera federal 120 tras afectaciones por lluvias. Rotativo
Personal de atención y autoridades correspondientes permanece en el sitio realizando labores de seguridad, inspección y liberación de la vialidad. Durante la revisión visual del autotanque no se observaron fugas ni derrames provenientes de la unidad ni de su sistema de carga. Sí se identificaron escurrimientos de aceite de motor, asociados aparentemente a daños en el sistema mecánico del vehículo.
Personal de Protección Civil Estatal mantiene un perímetro de seguridad mientras continúan las labores de inspección y liberación de la vialidad. Coordinación Estatal de Protección Civil de Querétaro
Este tipo de incidentes con unidades tipo autotanque no siempre deriva en derrame de sustancia transportada, como ocurrió en octubre de 2024 con una volcadura de autotanque en la carretera 57, donde tampoco se registraron fugas. Rotativo
Como medida preventiva, las autoridades mantienen un perímetro de seguridad alrededor del vehículo. Se recomienda a la población evitar la zona y utilizar vías alternas, no acercarse al vehículo ni ingresar al perímetro, atender las indicaciones de las autoridades en el sitio y conducir con precaución, permitiendo el paso de unidades de emergencia.