Kuri proyecta cero deuda pública en Querétaro para marzo 2027

El mandatario indicó que el paquete de presupuesto de egresos para el próximo año continúa en definición antes de enviarse al Congreso.

Mauricio Kuri González habla durante la sesión de preguntas de su quinto informe de gobierno en Querétaro.

El gobernador Mauricio Kuri González proyectó cero deuda pública para Querétaro en marzo de 2027 durante la ronda de preguntas de su quinto informe.

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Martín García Chavero
Por Martín García Chavero Sep 07, 2026
Martín García Chavero
Periodista

Periodista mexicano, director y editor de Rotativo de Querétaro, medio de comunicación que fundó en 1990 y que se ha consolidado como una de las principales plataformas informativas de Querétaro y la región. Con más de tres décadas de trayectoria, ha dedicado su carrera a informar con rigor, independencia y compromiso social.

Inició como reportero en diversos periódicos estatales y nacionales, entre ellos El Periódico La Prensa, AM Querétaro, NOTICIAS y El extinto Corregidor, donde cubrió temas de actualidad, política y sociedad.

Como analista político y especialista en temas de seguridad, Luis Martín García Chavero ha desarrollado una amplia experiencia en el seguimiento de la seguridad pública en el Estado y la región, abordando problemáticas de delincuencia, estrategias gubernamentales y el impacto social de la violencia. 

Su cobertura periodística y análisis contribuyen a una comprensión profunda de los desafíos que enfrenta la sociedad queretana y mexicana en materia de seguridad.

Actualmente dirige y edita Rotativo de Querétaro, medio digital que combina noticias de última hora, análisis político y cobertura de eventos locales, nacionales e internacionales. 

Bajo su liderazgo, el portal se ha consolidado como un referente informativo confiable para lectores interesados en política, seguridad, economía, cultura y sociedad.

Además de su labor editorial, Luis Martín García Chavero es un analista político reconocido por su capacidad para explicar de manera clara y objetiva los acontecimientos que impactan a México y al mundo, con especial énfasis en la seguridad y la gobernabilidad.

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Querétaro, 7 de septiembre de 2026.- Querétaro cerrará marzo de 2027 sin deuda pública, proyectó el gobernador Mauricio Kuri González durante la sesión de preguntas y respuestas de su quinto informe de gobierno, al ser cuestionado sobre las prioridades presupuestales de cierre de su administración.

El mandatario calificó las finanzas estatales de sanas y anticipó un cierre de ejercicio "sumamente responsable" para 2027, aunque no ofreció cifras sobre el monto de la deuda actual ni el mecanismo para saldarla.

La declaración se dio en el marco del quinto informe de gobierno de Kuri González, que en los días previos derivó en jornadas de brigadas de servidores públicos que recorrieron puntos de Querétaro para difundir los resultados del quinto año de la administración estatal.

Kuri también señaló que el presupuesto de egresos que Querétaro busca incluir en el paquete económico federal continúa en definición, antes de que el gobierno federal lo presente esta semana ante el Congreso de la Unión.

No es la primera vez que el gobernador coloca la deuda controlada entre las prioridades de cierre de su sexenio: en febrero pasado ya había definido finanzas sanas, deuda controlada y seguridad pública como los ejes de sus meses finales de gobierno.

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