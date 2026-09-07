Querétaro, 7 de septiembre de 2026.- Querétaro cerrará marzo de 2027 sin deuda pública, proyectó el gobernador Mauricio Kuri González durante la sesión de preguntas y respuestas de su quinto informe de gobierno, al ser cuestionado sobre las prioridades presupuestales de cierre de su administración.
El mandatario calificó las finanzas estatales de sanas y anticipó un cierre de ejercicio "sumamente responsable" para 2027, aunque no ofreció cifras sobre el monto de la deuda actual ni el mecanismo para saldarla.
La declaración se dio en el marco del quinto informe de gobierno de Kuri González, que en los días previos derivó en jornadas de brigadas de servidores públicos que recorrieron puntos de Querétaro para difundir los resultados del quinto año de la administración estatal.
Kuri también señaló que el presupuesto de egresos que Querétaro busca incluir en el paquete económico federal continúa en definición, antes de que el gobierno federal lo presente esta semana ante el Congreso de la Unión.
No es la primera vez que el gobernador coloca la deuda controlada entre las prioridades de cierre de su sexenio: en febrero pasado ya había definido finanzas sanas, deuda controlada y seguridad pública como los ejes de sus meses finales de gobierno.