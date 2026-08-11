San Juan del Río, 11 de agosto de 2026.- Una camioneta con reporte de robo vigente en el estado de Guerrero fue asegurada en San Juan del Río tras un operativo apoyado en herramientas tecnológicas, de acuerdo con el reporte difundido por POES Querétaro en sus redes sociales.
Según la corporación, el conductor del vehículo intentó darse a la fuga al momento de ser interceptado, pero fue detenido y puesto a disposición de la Fiscalía para continuar con las investigaciones correspondientes.
El reporte de la corporación no detalla el punto exacto del aseguramiento, el modelo del vehículo, la identidad del conductor ni si existen otras personas relacionadas con el hecho.