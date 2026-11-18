Querétaro, 18 de noviembre de 2026.- Con las temperaturas bajas de esta semana, la Coordinación Estatal de Protección Civil pidió a las familias queretanas no usar calentones dentro de las viviendas.
Su titular, Javier Amaya Torres, advirtió que usarlos en interiores representa un alto riesgo. Según el coordinador, en lo que va de esta temporada no se han registrado incidentes por el uso de estos aparatos en el estado.
Como antecedentes, mencionó que, de acuerdo con lo que tiene entendido, el año pasado se registró un incendio en una casa y el año antepasado murió un adulto mayor.
Precisó que el incendio del año pasado ocurrió en la zona metropolitana. Para quienes opten por un calentador eléctrico, Amaya recomendó que el aparato esté certificado y que se compre en tiendas establecidas.
También pidió desconectarlo y mantenerlo alejado de cortinas, cobijas y otras telas. Quien necesite cobijas puede pedirlas al Sistema Estatal DIF o a los DIF municipales. Las recomendaciones forman parte del operativo invernal que arrancó en el estado.
Personal de Protección Civil recorre plazas públicas para invitar a las personas en situación de calle a pasar a los albergues, y Amaya precisó que ir es voluntario. Ante cualquier situación de riesgo, la línea de emergencias es el 911.