Cadereyta pierde tres de cada diez turistas y peligra su sello mágico

La Secretaría de Turismo estatal liga la caída a la desaparición del corredor de cactáceas y a la falta de coordinación municipal.

Vista del centro histórico de Cadereyta de Montes con su arquitectura colonial y la parroquia que domina la plaza principal.

El centro histórico de Cadereyta de Montes sostuvo el ingreso del municipio al programa Pueblos Mágicos en 2011.

Foto: Ilustrativa/ (depositphotos)
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Martín García Chavero
Por Martín García Chavero Jun 04, 2026
Martín García Chavero
Periodista

Periodista mexicano, director y editor de Rotativo de Querétaro, medio de comunicación que fundó en 1990 y que se ha consolidado como una de las principales plataformas informativas de Querétaro y la región. Con más de tres décadas de trayectoria, ha dedicado su carrera a informar con rigor, independencia y compromiso social.

Inició como reportero en diversos periódicos estatales y nacionales, entre ellos El Periódico La Prensa, AM Querétaro, NOTICIAS y El extinto Corregidor, donde cubrió temas de actualidad, política y sociedad.

Como analista político y especialista en temas de seguridad, Luis Martín García Chavero ha desarrollado una amplia experiencia en el seguimiento de la seguridad pública en el Estado y la región, abordando problemáticas de delincuencia, estrategias gubernamentales y el impacto social de la violencia. 

Su cobertura periodística y análisis contribuyen a una comprensión profunda de los desafíos que enfrenta la sociedad queretana y mexicana en materia de seguridad.

Actualmente dirige y edita Rotativo de Querétaro, medio digital que combina noticias de última hora, análisis político y cobertura de eventos locales, nacionales e internacionales. 

Bajo su liderazgo, el portal se ha consolidado como un referente informativo confiable para lectores interesados en política, seguridad, economía, cultura y sociedad.

Además de su labor editorial, Luis Martín García Chavero es un analista político reconocido por su capacidad para explicar de manera clara y objetiva los acontecimientos que impactan a México y al mundo, con especial énfasis en la seguridad y la gobernabilidad.

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Cadereyta de Montes, 4 de junio de 2026.- La afluencia turística de Cadereyta de Montes cayó cerca del 30%, una contracción que coloca en duda la permanencia del municipio dentro del programa Pueblos Mágicos, reconoció la Secretaría de Turismo del estado.

La titular de la dependencia, Adriana Vega Vázquez Mellado, fue directa al ser cuestionada sobre la continuidad del distintivo: "Siempre va haber un riesgo de que pierda el nombramiento", respondió.

La baja, equivalente a tres de cada diez visitantes, se concentra en tres causas según el diagnóstico estatal: la desaparición del corredor de cactáceas —considerado uno de los más relevantes de América Latina—, la merma en la promoción del destino y la falta de coordinación entre el gobierno municipal y la autoridad estatal. Las cifras, precisó la funcionaria, provienen de datos que el propio municipio presentó.

¿Por qué Cadereyta puede perder el Pueblo Mágico?

El núcleo del problema es la pérdida de los activos que dieron identidad al destino. El corredor de cactáceas, que durante años atrajo a viajeros interesados en la flora del semidesierto, dejó de operar como imán turístico.

A ello se suma el escaso acercamiento de la administración que encabeza Astrid Ortega con el estado para diseñar nuevos productos.

Vega Vázquez Mellado planteó que el sostenimiento del título depende del trabajo conjunto. La capacitación se imparte desde el estado, explicó, pero la operación requiere el respaldo del municipio.

Qué sectores resienten la caída de visitantes

La baja no se limita al flujo de turistas. Los gremios artesanal y gastronómico, que dependen de la derrama de quienes visitan el municipio, reportaron afectaciones. Diversas cadenas productivas de la demarcación se acercaron a la dependencia para solicitar apoyo en la promoción del destino.

El nombramiento, aclaró la Secretaría, ya no implica recursos federales directos. Su valor reside en el posicionamiento: opera como sello que orienta al viajero e integra a Cadereyta dentro de los recorridos por Querétaro.

La definición sobre el futuro del distintivo recae en la federación. Para el periodo de junio a agosto, el estado proyecta recibir cerca de 400 mil visitantes con una derrama aproximada de 400 millones de pesos; la permanencia de Cadereyta dentro de ese movimiento dependerá de las acciones que emprenda en los próximos meses.

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