Cadereyta pierde tres de cada diez turistas y peligra su sello mágico

Cadereyta de Montes, 4 de junio de 2026.- La afluencia turística de Cadereyta de Montes cayó cerca del 30%, una contracción que coloca en duda la permanencia del municipio dentro del programa Pueblos Mágicos, reconoció la Secretaría de Turismo del estado.
La titular de la dependencia, Adriana Vega Vázquez Mellado, fue directa al ser cuestionada sobre la continuidad del distintivo: "Siempre va haber un riesgo de que pierda el nombramiento", respondió.
La baja, equivalente a tres de cada diez visitantes, se concentra en tres causas según el diagnóstico estatal: la desaparición del corredor de cactáceas —considerado uno de los más relevantes de América Latina—, la merma en la promoción del destino y la falta de coordinación entre el gobierno municipal y la autoridad estatal. Las cifras, precisó la funcionaria, provienen de datos que el propio municipio presentó.
¿Por qué Cadereyta puede perder el Pueblo Mágico?
El núcleo del problema es la pérdida de los activos que dieron identidad al destino. El corredor de cactáceas, que durante años atrajo a viajeros interesados en la flora del semidesierto, dejó de operar como imán turístico.
A ello se suma el escaso acercamiento de la administración que encabeza Astrid Ortega con el estado para diseñar nuevos productos.
Vega Vázquez Mellado planteó que el sostenimiento del título depende del trabajo conjunto. La capacitación se imparte desde el estado, explicó, pero la operación requiere el respaldo del municipio.
Qué sectores resienten la caída de visitantes
La baja no se limita al flujo de turistas. Los gremios artesanal y gastronómico, que dependen de la derrama de quienes visitan el municipio, reportaron afectaciones. Diversas cadenas productivas de la demarcación se acercaron a la dependencia para solicitar apoyo en la promoción del destino.
El nombramiento, aclaró la Secretaría, ya no implica recursos federales directos. Su valor reside en el posicionamiento: opera como sello que orienta al viajero e integra a Cadereyta dentro de los recorridos por Querétaro.
La definición sobre el futuro del distintivo recae en la federación. Para el periodo de junio a agosto, el estado proyecta recibir cerca de 400 mil visitantes con una derrama aproximada de 400 millones de pesos; la permanencia de Cadereyta dentro de ese movimiento dependerá de las acciones que emprenda en los próximos meses.