San Juan del Río, 16 de junio de 2026.- Tres organismos públicos —la Comisión Nacional del Agua (CONAGUA), la Universidad Tecnológica de San Juan del Río (UTSJR) y la Universidad Autónoma de Querétaro (UAQ)— buscan que el Ayuntamiento los exente del pago del Impuesto Predial.
Sus solicitudes llegaron a una sesión ordinaria de cabildo encabezada por el alcalde Roberto Cabrera Valencia, que también revisó dos modificaciones al programa de obra pública municipal de 2026.
Los inmuebles involucrados se ubican en San Juan del Río y, en el caso de la UTSJR, la exención abarcaría más de una década, de 2015 a 2026. Los dictámenes de obra pública, en paralelo, reacomodan recursos federales y municipales ya etiquetados para el ejercicio en curso.
¿Qué instituciones piden exención del predial en San Juan del Río?
La Dirección Local Querétaro de la CONAGUA solicitó la exención del pago del predial sobre un predio en la calle Miguel Hidalgo número 36, en la colonia Centro.
La UTSJR pidió quedar exenta del mismo gravamen por los ejercicios fiscales de 2015 a 2026, respecto de un inmueble en la calle San Jacinto, en la colonia Vista Hermosa.
La UAQ requirió la exención correspondiente al ejercicio fiscal 2026 sobre dos inmuebles: uno en el Camino a Cerro Gordo y otro en la calle Corregidora número 4, también en el Centro.
En sesiones previas, el pleno ya había resuelto exenciones de predial para dependencias como la SICT y el INAH. La referencia que rige el cobro del impuesto descansa en las tablas de valores aprobadas a finales de 2025 y remitidas al Congreso del Estado para su validación.
Modificaciones al programa de obra pública 2026
La Comisión de Obras y Servicios Públicos presentó dos dictámenes para modificar el Programa Operativo Anual de Obra Pública Municipal 2026. El primero atañe a la inversión con el Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal (FAISMUN), en su primera parte; el segundo, a la inversión con Fondo Municipal en su tercera parte.
Estos ajustes se inscriben en la obra pública 2026 que el municipio comenzó a ejecutar en marzo con un primer bloque de 9.5 millones de pesos, cuando el alcalde anticipó paquetes adicionales con Fondo Municipal y con recursos del FAIS.
Los ajustes al FAIS y al Fondo Municipal redefinen el destino de la obra pública que resta del año, un programa que la administración ha presentado por partes desde marzo.