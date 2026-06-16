Cabildo de San Juan del Río analiza exenciones de predial a tres instituciones

Las solicitudes corresponden a inmuebles de tres organismos públicos; el pleno también revisó ajustes al programa de obra pública municipal de 2026.

El alcalde Roberto Cabrera Valencia preside la mesa del cabildo de San Juan del Río junto a integrantes del Ayuntamiento.

El cabildo de San Juan del Río analizó solicitudes de exención del Impuesto Predial de tres organismos públicos durante su sesión ordinaria.

Getting your Trinity Audio player ready...
Martín García Chavero
Por Martín García Chavero Jun 16, 2026
Martín García Chavero
Periodista

Periodista mexicano, director y editor de Rotativo de Querétaro, medio de comunicación que fundó en 1990 y que se ha consolidado como una de las principales plataformas informativas de Querétaro y la región. Con más de tres décadas de trayectoria, ha dedicado su carrera a informar con rigor, independencia y compromiso social.

Inició como reportero en diversos periódicos estatales y nacionales, entre ellos El Periódico La Prensa, AM Querétaro, NOTICIAS y El extinto Corregidor, donde cubrió temas de actualidad, política y sociedad.

Como analista político y especialista en temas de seguridad, Luis Martín García Chavero ha desarrollado una amplia experiencia en el seguimiento de la seguridad pública en el Estado y la región, abordando problemáticas de delincuencia, estrategias gubernamentales y el impacto social de la violencia. 

Su cobertura periodística y análisis contribuyen a una comprensión profunda de los desafíos que enfrenta la sociedad queretana y mexicana en materia de seguridad.

Actualmente dirige y edita Rotativo de Querétaro, medio digital que combina noticias de última hora, análisis político y cobertura de eventos locales, nacionales e internacionales. 

Bajo su liderazgo, el portal se ha consolidado como un referente informativo confiable para lectores interesados en política, seguridad, economía, cultura y sociedad.

Además de su labor editorial, Luis Martín García Chavero es un analista político reconocido por su capacidad para explicar de manera clara y objetiva los acontecimientos que impactan a México y al mundo, con especial énfasis en la seguridad y la gobernabilidad.

See Full Bio

San Juan del Río, 16 de junio de 2026.- Tres organismos públicos —la Comisión Nacional del Agua (CONAGUA), la Universidad Tecnológica de San Juan del Río (UTSJR) y la Universidad Autónoma de Querétaro (UAQ)— buscan que el Ayuntamiento los exente del pago del Impuesto Predial.

Sus solicitudes llegaron a una sesión ordinaria de cabildo encabezada por el alcalde Roberto Cabrera Valencia, que también revisó dos modificaciones al programa de obra pública municipal de 2026.

Los inmuebles involucrados se ubican en San Juan del Río y, en el caso de la UTSJR, la exención abarcaría más de una década, de 2015 a 2026. Los dictámenes de obra pública, en paralelo, reacomodan recursos federales y municipales ya etiquetados para el ejercicio en curso.

¿Qué instituciones piden exención del predial en San Juan del Río?

La Dirección Local Querétaro de la CONAGUA solicitó la exención del pago del predial sobre un predio en la calle Miguel Hidalgo número 36, en la colonia Centro.

La UTSJR pidió quedar exenta del mismo gravamen por los ejercicios fiscales de 2015 a 2026, respecto de un inmueble en la calle San Jacinto, en la colonia Vista Hermosa.

La UAQ requirió la exención correspondiente al ejercicio fiscal 2026 sobre dos inmuebles: uno en el Camino a Cerro Gordo y otro en la calle Corregidora número 4, también en el Centro.

En sesiones previas, el pleno ya había resuelto exenciones de predial para dependencias como la SICT y el INAH. La referencia que rige el cobro del impuesto descansa en las tablas de valores aprobadas a finales de 2025 y remitidas al Congreso del Estado para su validación.

Modificaciones al programa de obra pública 2026

La Comisión de Obras y Servicios Públicos presentó dos dictámenes para modificar el Programa Operativo Anual de Obra Pública Municipal 2026. El primero atañe a la inversión con el Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal (FAISMUN), en su primera parte; el segundo, a la inversión con Fondo Municipal en su tercera parte.

Estos ajustes se inscriben en la obra pública 2026 que el municipio comenzó a ejecutar en marzo con un primer bloque de 9.5 millones de pesos, cuando el alcalde anticipó paquetes adicionales con Fondo Municipal y con recursos del FAIS.

Los ajustes al FAIS y al Fondo Municipal redefinen el destino de la obra pública que resta del año, un programa que la administración ha presentado por partes desde marzo.

cabildo conagua impuesto predial obra pública política san juan del río uaq utsjr

Reciente

Pintas y cristales rotos en la fachada del Palacio de Gobierno de Querétaro tras la marcha.
Opinión

Paz de aparador: lo que los cristales rotos le dijeron a Querétaro

Una protesta que terminó en destrozos y un gobierno que respondió con el reflejo del orden antes que el de la escucha.

La alcaldesa de Uruapan, Grecia Quiroz, durante una comparecencia pública en Michoacán.
Política

Grecia Quiroz contra Noroña: el TEPJF ordena analizar a fondo la denuncia por violencia política de género

La Sala Regional Toluca revocó la resolución que frenó el caso y devolvió el expediente al tribunal michoacano para que resuelva el fondo.

Felifer Macías recorre el nuevo parque de Balcones de San Pablo junto a funcionarios municipales y vecinos de la zona
Querétaro

Nuevo parque en Epigmenio González: 10.8 mdp transforman baldío en Balcones de San Pablo

La obra benefició a 1,517 personas de la delegación Epigmenio González sobre 2,506 metros cuadrados con cancha, gimnasio y mirador.

carrusel de dos pisos en montaje en el Jardín de la Familia, en el centro de San Juan del Río.
San Juan del Río

Feria San Juan del Río 2026: arranca el 18 de junio con carrusel gratuito en el Jardín de la Familia

Entre los preparativos, ya se instala en el Jardín de la Familia un carrusel de dos pisos de acceso libre para las familias del primer cuadro.