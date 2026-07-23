Tania Ruiz anuncia bacheo en Boulevard Hidalgo de San Juan del Río con cierre vial de dos jornadas

La directora de Proyectos Regionales detalló que hoy el cierre avanza hacia el centro y mañana viernes en sentido contrario, hacia la autopista México-Querétaro; también intervendrán avenida México, avenida Universidad y Constituyentes

Tania Ruiz Castro, directora de Proyectos Regionales, declara frente a maquinaria de obra durante el arranque de trabajos de bacheo en Boulevard Hidalgo de San Juan del Río

Las labores de bacheo y fresado se realizan con apoyo de Tránsito Municipal para mantener la movilidad y reducir afectaciones a los automovilistas.

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Martín García Chavero
Por Martín García Chavero Jul 23, 2026
Martín García Chavero
Periodista

Periodista mexicano, director y editor de Rotativo de Querétaro, medio de comunicación que fundó en 1990 y que se ha consolidado como una de las principales plataformas informativas de Querétaro y la región. Con más de tres décadas de trayectoria, ha dedicado su carrera a informar con rigor, independencia y compromiso social.

Inició como reportero en diversos periódicos estatales y nacionales, entre ellos El Periódico La Prensa, AM Querétaro, NOTICIAS y El extinto Corregidor, donde cubrió temas de actualidad, política y sociedad.

Como analista político y especialista en temas de seguridad, Luis Martín García Chavero ha desarrollado una amplia experiencia en el seguimiento de la seguridad pública en el Estado y la región, abordando problemáticas de delincuencia, estrategias gubernamentales y el impacto social de la violencia. 

Su cobertura periodística y análisis contribuyen a una comprensión profunda de los desafíos que enfrenta la sociedad queretana y mexicana en materia de seguridad.

Actualmente dirige y edita Rotativo de Querétaro, medio digital que combina noticias de última hora, análisis político y cobertura de eventos locales, nacionales e internacionales. 

Bajo su liderazgo, el portal se ha consolidado como un referente informativo confiable para lectores interesados en política, seguridad, economía, cultura y sociedad.

Además de su labor editorial, Luis Martín García Chavero es un analista político reconocido por su capacidad para explicar de manera clara y objetiva los acontecimientos que impactan a México y al mundo, con especial énfasis en la seguridad y la gobernabilidad.

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San Juan del Río, 23 de julio de 2026.- Tania Ruiz Castro, directora de Proyectos Regionales del Gobierno del Estado, anunció este jueves el inicio de trabajos de bacheo y fresado en Boulevard Hidalgo y otras vialidades de San Juan del Río con afectaciones considerables, en atención a peticiones directas de la ciudadanía.

La funcionaria explicó que los trabajos se ejecutan con recursos estatales y que la intervención prioriza las zonas con mayor nivel de deterioro.

Señaló que el día anterior al arranque se realizó un recorrido con comerciantes y vecinos de la avenida para anticiparles los cierres y pedirles paciencia durante la jornada, cuya duración estimada sería de cuatro a cinco horas.

La rehabilitación se desarrolla en dos fases. Este jueves los trabajos avanzan con dirección al centro de la ciudad; el viernes la operación se invierte y el frente se desplaza del centro hacia la autopista México-Querétaro.

Ruiz Castro precisó que en los tramos de mayor deterioro se aplica la técnica de fresado y que varias brigadas trabajan de manera simultánea.

Durante las obras, calle Luis Romero Soto opera en sentido único desde Boulevard Hidalgo hasta Panamericana, apoyada por un semáforo provisional en el acceso a la autopista México-Querétaro. Personal de la Dirección de Tránsito Municipal supervisa la vialidad durante toda la intervención.

Además de Boulevard Hidalgo, la directora indicó que el programa de rehabilitación contempla intervenciones en avenida México, avenida Universidad y Constituyentes, en los tramos donde se concentra la mayor afectación. Los avisos de cierre serán difundidos por la Secretaría de Seguridad Pública Municipal a través de sus redes sociales.

Ruiz Castro agradeció el respaldo del secretario de Seguridad Pública Municipal, y de los elementos desplegados en el operativo vial.

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