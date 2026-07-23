San Juan del Río, 23 de julio de 2026.- Tania Ruiz Castro, directora de Proyectos Regionales del Gobierno del Estado, anunció este jueves el inicio de trabajos de bacheo y fresado en Boulevard Hidalgo y otras vialidades de San Juan del Río con afectaciones considerables, en atención a peticiones directas de la ciudadanía.
La funcionaria explicó que los trabajos se ejecutan con recursos estatales y que la intervención prioriza las zonas con mayor nivel de deterioro.
Señaló que el día anterior al arranque se realizó un recorrido con comerciantes y vecinos de la avenida para anticiparles los cierres y pedirles paciencia durante la jornada, cuya duración estimada sería de cuatro a cinco horas.
La rehabilitación se desarrolla en dos fases. Este jueves los trabajos avanzan con dirección al centro de la ciudad; el viernes la operación se invierte y el frente se desplaza del centro hacia la autopista México-Querétaro.
Ruiz Castro precisó que en los tramos de mayor deterioro se aplica la técnica de fresado y que varias brigadas trabajan de manera simultánea.
Durante las obras, calle Luis Romero Soto opera en sentido único desde Boulevard Hidalgo hasta Panamericana, apoyada por un semáforo provisional en el acceso a la autopista México-Querétaro. Personal de la Dirección de Tránsito Municipal supervisa la vialidad durante toda la intervención.
Además de Boulevard Hidalgo, la directora indicó que el programa de rehabilitación contempla intervenciones en avenida México, avenida Universidad y Constituyentes, en los tramos donde se concentra la mayor afectación. Los avisos de cierre serán difundidos por la Secretaría de Seguridad Pública Municipal a través de sus redes sociales.
Ruiz Castro agradeció el respaldo del secretario de Seguridad Pública Municipal, y de los elementos desplegados en el operativo vial.