Tren Querétaro-Irapuato: 25% de avance y cinco viaductos en obra

El proyecto de 102 kilómetros beneficiará a dos millones de habitantes del centro del país y ya inició la fabricación de sus 47 trenes.

Asistentes aplauden durante el acto de supervisión del Tren Querétaro-Irapuato, junto a un tablero con cifras de empleo y habitantes beneficiados.

Los tableros del sitio consignan 3,365 empleos directos y 5,773 indirectos generados por la obra del Tren Querétaro-Irapuato.

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Mariana Torres García
Por Mariana Torres García Nov 01, 2026
Mariana Torres García

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Guanajuato, 31 de octubre de 2026.- El Tren Querétaro-Irapuato acumula un avance global de 25% y cinco de sus 10 viaductos ya están en construcción, según se informó durante la supervisión que la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo realizó en este municipio guanajuatense.

El gobernador de Querétaro, Mauricio Kuri González, la acompañó como invitado de honor en una obra que recorrerá 102 kilómetros y beneficiará a dos millones de habitantes del centro del país.

La ruta del Tren Querétaro-Irapuato se divide en dos tramos. El primero, de 30 kilómetros, sale de Querétaro; el segundo, de 70, tiene estaciones en Apaseo, Celaya, Cortazar, Villagrán y Salamanca antes de llegar a Irapuato.

Las autoridades federales detallaron que, de los 10 viaductos del proyecto, cinco ya están en construcción y dos más están próximos a iniciar. La expectativa es que antes de fin de año los 10 estén en proceso de construcción.

Los tableros instalados frente al Viaducto 3, en la zona Basurero, ubicaban el avance físico total en 24.71% y el del propio viaducto Basurero en 86.15%. Los mismos tableros consignaban 3,365 empleos directos y 5,773 indirectos.

Como parte de una gira para dar seguimiento a programas en la zona centro y el Bajío, Sheinbaum recordó que la administración federal impulsa una red de al menos 2,500 kilómetros de trenes para el transporte de carga y pasajeros, con enlaces entre la Ciudad de México, Querétaro, San Luis Potosí, Coahuila, Nuevo León, Tamaulipas, Guanajuato y Jalisco.

Sostuvo que esta alternativa permitiría reducir la carga de vehículos en las autopistas y los tiempos de traslado, y que la conectividad entre los trenes México-Querétaro y Querétaro-Irapuato serviría como transporte metropolitano para distintas zonas del país.

Al hablar del impacto en la economía, la Presidenta aludió a la inversión privada en ambas entidades:

“Evidentemente, México también es un espacio de atracción para la inversión extranjera y la inversión nacional. Hay mucha inversión privada también en manufactura, en electrónica, en muchas áreas, en Querétaro y en Guanajuato particularmente, y eso potencia de manera muy importante la economía”, reconoció.

En su mensaje agregó que se realizó un análisis de la demanda de pasajeros para garantizar que los trenes sean rentables y tengan tarifas adecuadas para que la gente pueda utilizarlos.

Cerró su intervención con un reconocimiento a quienes participan en la obra:

“Así que muchas felicidades a quienes hoy nos acompañan, a las empresas que están construyendo, a las y los trabajadores, al Gobernador de Querétaro que nos ha ayudado mucho, a la Gobernadora de Guanajuato. Somos de partidos políticos distintos, pero eso no tiene nada que ver cuando trabajamos juntos por el bien de México”, concluyó.

Kuri afirmó desde Apaseo el Grande que la obra, junto con los trabajos que avanzan de manera simultánea para construir el Tren México-Querétaro, consolida un anhelo de los últimos 50 años para una movilidad con alcances más allá de la región.

“La conectividad que va a tener Querétaro es impresionante hacia el occidente, hacia el norte, hacia Laredo, hacia la Ciudad de México. De verdad le estamos muy, pero muy agradecidos, como bien comenta la Gobernadora -de Guanajuato-, siempre con buenas noticias y siempre agradecido con usted, Presidenta, de corazón”, expresó.

La gobernadora de Guanajuato, Libia Dennise García Muñoz Ledo, afirmó que hoy son testigos de cómo un proyecto tan importante para el país se va materializando y poco a poco comienza a convertirse en realidad. Destacó que la nueva infraestructura va a unir corazones, a las familias, y va a permitir estar un poquito más cerquita unos de otros.

“Ahorita veníamos comentando, la Presidenta y yo, que una obra así detona empleo, detona oportunidades, el desarrollo económico de este país y además con una industria, con un sector que es tan representativo y que está tan presente en el corazón de los mexicanos, que es precisamente todo el tema ferroviario”, afirmó.

La fabricación de los 47 trenes que darán el servicio ya inició, dieron a conocer las autoridades federales.

Una persona habla al micr\u00f3fono ante tres asistentes, frente a un viaducto en construcci\u00f3n del Tren Quer\u00e9taro-Irapuato. Durante la gira se informó que se realizó un análisis de la demanda de pasajeros para garantizar trenes rentables. rotativo.com.mx

Trabajadores con casco blanco y chaleco naranja observan un viaducto de concreto y una gr\u00faa roja en la obra del Tren Quer\u00e9taro-Irapuato. Sheinbaum felicitó a las empresas constructoras y a las y los trabajadores que participan en la obra. rotativo.com.mx

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