San Juan del Río, 23 de octubre de 2026.- Una comerciante artesana que participa en la Feria Regional para la Autonomía Económica de las Mujeres, en San Juan del Río, mantiene bajas sus expectativas de venta, porque entiende el evento como una vitrina para su producto más que como un espacio para colocarlo.

«Traigo suficiente como para la cantidad de gente que se está presentando el día de hoy, pero en general no pienso alzar mis ventas demasiado; es un evento pequeño», dijo.

Su mercancía alcanza para la afluencia de la jornada. El repunte de ventas, en cambio, no lo espera: para ella, la feria sirve sobre todo para promocionar lo que hace.

Está registrada ante el municipio. La invitación a participar no le llegó de forma directa, sino de manera indirecta, a través de una compañera de su colectivo de artesanas.

El grupo reúne a más de 30 artesanos y a las participantes solo se les ofrecieron cinco lugares. «Tengo cinco lugares», dijo, «y pues las primeras cinco que alzamos la mano, ahí nos inscribimos».