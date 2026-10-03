Tlaxcala, 3 de octubre de 2026.- La ciudad de Tlaxcala conmemora 501 años de su fundación con un programa de 14 actividades, del 1 al 3 de octubre, que arrancó con un desfile, la presentación del bando solemne y la colocación de la primera placa con código QR y sistema Braille en un edificio del Centro Histórico.

Poco antes de las 9:00 horas del 1 de octubre, el alcalde Carlos López Suárez encabezó con el cuerpo edilicio un desfile por las avenidas Independencia y Juárez. El secretario del Ayuntamiento, Saúl Gutiérrez Hernández, presentó el bando solemne y, afuera de la Casa del Ayuntamiento de Tlaxcala de Xicohténcatl, se develaron dos placas: la del 500 aniversario de la fundación y la de la Zona de Monumentos Históricos, esta última con versión en Braille.

López Suárez dijo que cuidar Tlaxcala es cuidar sus calles, edificios, plazas e historias, junto con la vida diaria del Centro Histórico. Convocó a las familias a recorrer la ciudad y a transmitir a las nuevas generaciones lo que significa pertenecer a ella.

El proyecto de placas con QR y Braille contempla 169 inmuebles históricos de la capital tlaxcalteca. Foto: SECTUR

La placa colocada en la sede municipal es la primera de un proyecto de 169, según José Vicente de la Rosa Herrera, titular del Centro INAH Tlaxcala. De acuerdo con el Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH), 145 llevarán código QR con información del Catálogo Nacional de Monumentos Históricos y las otras 24 añadirán a ese código contenidos en braille. Entre los inmuebles previstos figuran el exconvento franciscano y catedralicio, el Palacio de Gobierno, el Santuario Diocesano del Señor San José y la Capilla Real de Indios.

La ciudad vio su origen virreinal el 3 de octubre de 1525, tras una bula del papa Clemente VII que instruyó crear un obispado dedicado a María, según el INAH. Una década después, el rey Carlos V le otorgó su escudo de armas.

El cronista del municipio, Orlando Cuatepotzo Sánchez, repasó ese origen en la conferencia “La fundación de la ciudad y su evolución urbano-arquitectónica, siglos XVI-XX”: explicó qué motivos llevaron a fundarla, qué condiciones definieron la elección del sitio y cómo empezó a configurarse su traza. Tlaxcala, recordó, forma parte de las primeras ciudades fundadas en la Nueva España.

El INAH ubica el origen virreinal de la ciudad de Tlaxcala el 3 de octubre de 1525. Foto: SECTUR

El Conjunto Conventual Franciscano y Catedralicio de Nuestra Señora de la Asunción fue inscrito el 27 de julio de 2021 en la Lista del Patrimonio Mundial de la UNESCO, como extensión de los primeros monasterios del siglo XVI en las laderas del Popocatépetl, declarados en 1994.

El programa del 2 de octubre contempló, desde las 11:00 horas, una clase de toreo para aficionados prácticos y un recorrido turístico infantil por el Centro Histórico. A las 13:00 horas siguió el conversatorio “La ciudad de Tlaxcala”, en el Museo Regional de Tlaxcala; a las 15:00, danza polinesia y el Coro de la Ciudad en la Plaza de la Constitución; y a las 16:00, el danzón, con la develación de una placa por más de 30 años de los Danzoneros de Tlaxcala. La jornada cerraba a las 18:00 horas con una tienda de vaquillas en la Plaza de Toros Jorge Aguilar “El Ranchero”, parte del segundo Encuentro de Abogados.

El programa de este año suma 14 actividades en tres días. El del quinto centenario, en 2025, reunió 120 actividades en 13 días, del 3 al 15 de octubre, y sumó 143,000 espectadores, de acuerdo con el INAH.

El programa cierra con las tradicionales Mañanitas a la Ciudad de Tlaxcala, programadas a las 08:30 horas del 3 de octubre en el atrio del Museo Regional de Tlaxcala, con la Banda de Música del Gobierno del Estado.