Tlaxcala cumple 501 años de fundación con 14 actividades en el Centro Histórico

El programa del 1 al 3 de octubre suma desfile, danzón y placas con código QR y Braille en monumentos del Centro Histórico.

Vista aérea nocturna de la ciudad de Tlaxcala con fuegos artificiales sobre el centro iluminado durante el aniversario 501

El programa del aniversario 501 cierra con las Mañanitas a la Ciudad de Tlaxcala, programadas a las 08:30 horas en el atrio del Museo Regional.

Foto: SECTUR
Getting your Trinity Audio player ready...
Martín García Chavero
Por Martín García Chavero Oct 03, 2026
Martín García Chavero
Periodista

Periodista mexicano, director y editor de Rotativo de Querétaro, medio de comunicación que fundó en 1990 y que se ha consolidado como una de las principales plataformas informativas de Querétaro y la región. Con más de tres décadas de trayectoria, ha dedicado su carrera a informar con rigor, independencia y compromiso social.

Inició como reportero en diversos periódicos estatales y nacionales, entre ellos El Periódico La Prensa, AM Querétaro, NOTICIAS y El extinto Corregidor, donde cubrió temas de actualidad, política y sociedad.

Como analista político y especialista en temas de seguridad, Luis Martín García Chavero ha desarrollado una amplia experiencia en el seguimiento de la seguridad pública en el Estado y la región, abordando problemáticas de delincuencia, estrategias gubernamentales y el impacto social de la violencia. 

Su cobertura periodística y análisis contribuyen a una comprensión profunda de los desafíos que enfrenta la sociedad queretana y mexicana en materia de seguridad.

Actualmente dirige y edita Rotativo de Querétaro, medio digital que combina noticias de última hora, análisis político y cobertura de eventos locales, nacionales e internacionales. 

Bajo su liderazgo, el portal se ha consolidado como un referente informativo confiable para lectores interesados en política, seguridad, economía, cultura y sociedad.

Además de su labor editorial, Luis Martín García Chavero es un analista político reconocido por su capacidad para explicar de manera clara y objetiva los acontecimientos que impactan a México y al mundo, con especial énfasis en la seguridad y la gobernabilidad.

See Full Bio

Tlaxcala, 3 de octubre de 2026.- La ciudad de Tlaxcala conmemora 501 años de su fundación con un programa de 14 actividades, del 1 al 3 de octubre, que arrancó con un desfile, la presentación del bando solemne y la colocación de la primera placa con código QR y sistema Braille en un edificio del Centro Histórico.

Poco antes de las 9:00 horas del 1 de octubre, el alcalde Carlos López Suárez encabezó con el cuerpo edilicio un desfile por las avenidas Independencia y Juárez. El secretario del Ayuntamiento, Saúl Gutiérrez Hernández, presentó el bando solemne y, afuera de la Casa del Ayuntamiento de Tlaxcala de Xicohténcatl, se develaron dos placas: la del 500 aniversario de la fundación y la de la Zona de Monumentos Históricos, esta última con versión en Braille.

López Suárez dijo que cuidar Tlaxcala es cuidar sus calles, edificios, plazas e historias, junto con la vida diaria del Centro Histórico. Convocó a las familias a recorrer la ciudad y a transmitir a las nuevas generaciones lo que significa pertenecer a ella.

Patio con arcos de cantera, columnas y macetas con flores en un edificio de Tlaxcala, ciudad que cumple 501 a\u00f1os de fundaci\u00f3n El proyecto de placas con QR y Braille contempla 169 inmuebles históricos de la capital tlaxcalteca.Foto: SECTUR

La placa colocada en la sede municipal es la primera de un proyecto de 169, según José Vicente de la Rosa Herrera, titular del Centro INAH Tlaxcala. De acuerdo con el Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH), 145 llevarán código QR con información del Catálogo Nacional de Monumentos Históricos y las otras 24 añadirán a ese código contenidos en braille. Entre los inmuebles previstos figuran el exconvento franciscano y catedralicio, el Palacio de Gobierno, el Santuario Diocesano del Señor San José y la Capilla Real de Indios.

La ciudad vio su origen virreinal el 3 de octubre de 1525, tras una bula del papa Clemente VII que instruyó crear un obispado dedicado a María, según el INAH. Una década después, el rey Carlos V le otorgó su escudo de armas.

El cronista del municipio, Orlando Cuatepotzo Sánchez, repasó ese origen en la conferencia “La fundación de la ciudad y su evolución urbano-arquitectónica, siglos XVI-XX”: explicó qué motivos llevaron a fundarla, qué condiciones definieron la elección del sitio y cómo empezó a configurarse su traza. Tlaxcala, recordó, forma parte de las primeras ciudades fundadas en la Nueva España.

Atardecer sobre la ciudad de Tlaxcala con un volc\u00e1n al fondo y las luces de las calles encendidas, a 501 a\u00f1os de su fundaci\u00f3n El INAH ubica el origen virreinal de la ciudad de Tlaxcala el 3 de octubre de 1525.Foto: SECTUR

El Conjunto Conventual Franciscano y Catedralicio de Nuestra Señora de la Asunción fue inscrito el 27 de julio de 2021 en la Lista del Patrimonio Mundial de la UNESCO, como extensión de los primeros monasterios del siglo XVI en las laderas del Popocatépetl, declarados en 1994.

El programa del 2 de octubre contempló, desde las 11:00 horas, una clase de toreo para aficionados prácticos y un recorrido turístico infantil por el Centro Histórico. A las 13:00 horas siguió el conversatorio “La ciudad de Tlaxcala”, en el Museo Regional de Tlaxcala; a las 15:00, danza polinesia y el Coro de la Ciudad en la Plaza de la Constitución; y a las 16:00, el danzón, con la develación de una placa por más de 30 años de los Danzoneros de Tlaxcala. La jornada cerraba a las 18:00 horas con una tienda de vaquillas en la Plaza de Toros Jorge Aguilar “El Ranchero”, parte del segundo Encuentro de Abogados.

El programa de este año suma 14 actividades en tres días. El del quinto centenario, en 2025, reunió 120 actividades en 13 días, del 3 al 15 de octubre, y sumó 143,000 espectadores, de acuerdo con el INAH.

El programa cierra con las tradicionales Mañanitas a la Ciudad de Tlaxcala, programadas a las 08:30 horas del 3 de octubre en el atrio del Museo Regional de Tlaxcala, con la Banda de Música del Gobierno del Estado.

Dos personas con m\u00e1scaras de rostro barbado y trajes bordados con lentejuelas en una celebraci\u00f3n tradicional de Tlaxcala El Ayuntamiento de Tlaxcala plantea fortalecer la identidad y acercar la cultura a la ciudadanía con 14 actividades del 1 al 3 de octubre.Foto: SECTUR

tlaxcala aniversario de tlaxcala patrimonio mundial instituto nacional de antropología e historia cultura

Reciente

Cuatro manos brindan con vasos de cerveza artesanal sobre una mesa de madera; imagen ilustrativa del Bajío Beer Fest
San Juan del Río

Bajío Beer Fest: unos 30 comercios locales, cerveza artesanal y gastronomía

La oferta incluye distintos estilos de cerveza artesanal y artesanías representativas del municipio, junto con propuestas culinarias, según la Secretaría de Turismo de Querétaro.

Pancarta en la reja del Centro de Salud Oriente pide la salida del secretario general de la Sección 32 en San Juan del Río
San Juan del Río

Escalafón, estatutos y abusos laborales: los reclamos en el Centro de Salud Oriente

Las pancartas reclaman transparencia en el escalafón y respeto a derechos y estatutos; López Gómez encabeza la Sección 32 desde septiembre de 2022.

Mano sobre una maqueta de casa junto a columnas de monedas, alusiva al descuento del predial en San Juan del Río
San Juan del Río

Octubre trae 100% de descuento en multas y recargos del predial

Solo aplica a los cargos por retraso: el impuesto pendiente debe pagarse. En noviembre el descuento baja a 80% y en diciembre a 60%.

Camioneta blanca con daños frontales y personal policial en la carretera estatal 400, Huimilpan
Municipios

cuántos lesionados dejó el accidente en la carretera estatal 400

Dos de los lesionados presentaron heridas consideradas de gravedad y fueron trasladados a hospitales; los otros nueve fueron valorados en el lugar.