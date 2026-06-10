Albergue Yimpathí suma 7 mil 262 asistencias en Querétaro

El espacio municipal opera todos los días y está preparado para funcionar como refugio temporal durante la temporada de lluvias.

Albergue Yimpathí en Querétaro brinda resguardo, cena, aseo y desayuno a personas en situación vulnerable.

El Albergue Yimpathí ha registrado 7 mil 262 asistencias durante este año.

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Martín García Chavero
Por Martín García Chavero Jun 10, 2026
Martín García Chavero
Periodista

Periodista mexicano, director y editor de Rotativo de Querétaro, medio de comunicación que fundó en 1990 y que se ha consolidado como una de las principales plataformas informativas de Querétaro y la región. Con más de tres décadas de trayectoria, ha dedicado su carrera a informar con rigor, independencia y compromiso social.

Inició como reportero en diversos periódicos estatales y nacionales, entre ellos El Periódico La Prensa, AM Querétaro, NOTICIAS y El extinto Corregidor, donde cubrió temas de actualidad, política y sociedad.

Como analista político y especialista en temas de seguridad, Luis Martín García Chavero ha desarrollado una amplia experiencia en el seguimiento de la seguridad pública en el Estado y la región, abordando problemáticas de delincuencia, estrategias gubernamentales y el impacto social de la violencia. 

Su cobertura periodística y análisis contribuyen a una comprensión profunda de los desafíos que enfrenta la sociedad queretana y mexicana en materia de seguridad.

Actualmente dirige y edita Rotativo de Querétaro, medio digital que combina noticias de última hora, análisis político y cobertura de eventos locales, nacionales e internacionales. 

Bajo su liderazgo, el portal se ha consolidado como un referente informativo confiable para lectores interesados en política, seguridad, economía, cultura y sociedad.

Además de su labor editorial, Luis Martín García Chavero es un analista político reconocido por su capacidad para explicar de manera clara y objetiva los acontecimientos que impactan a México y al mundo, con especial énfasis en la seguridad y la gobernabilidad.

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Querétaro, Querétaro, 9 de junio de 2026.- El Albergue Yimpathí ha registrado 7 mil 262 asistencias de enero a la fecha en el municipio de Querétaro, con atención directa para 968 personas en situación de vulnerabilidad, informó la Coordinación de Atención Comunitaria.

Del total de personas beneficiadas, 679 son hombres y 289 mujeres. El espacio también ha brindado apoyo a 90 menores de 12 años y a 128 personas adultas mayores, sectores que requieren resguardo temporal, alimentación y condiciones básicas de seguridad.

¿Qué servicios ofrece el Albergue Yimpathí Querétaro?

El albergue opera todos los días de 19:00 a 07:00 horas. Durante su estancia, las personas usuarias reciben cena, acceso a sanitarios para aseo personal, alojamiento nocturno y desayuno caliente antes de concluir su permanencia.

María del Carmen Centeno Guzmán, coordinadora de Atención Comunitaria, señaló que el espacio mantiene condiciones para recibir a personas que requieran resguardo durante la temporada de lluvias.

"En esta temporada de lluvia, pues nosotros somos una alternativa para hacer un albergue temporal. También nosotros estamos equipados y preparados para ello, para recibir a las personas que requieran alguna atención", comentó.

La funcionaria explicó que durante la temporada se ofrecen los mismos servicios habituales: comida, alojamiento y pernocta, con el objetivo de que las personas cuenten con un lugar seguro donde permanecer.

El servicio se mantiene en el inmueble del nuevo albergue, habilitado por el Municipio de Querétaro para ampliar la atención a personas que no cuentan con un espacio seguro para pasar la noche.

¿Cuál es el horario del Albergue Yimpathí?

Actualmente, el albergue atiende en promedio a 50 personas por día y cuenta con capacidad para recibir hasta 120 usuarios. Su función principal es ofrecer una alternativa de resguardo nocturno a quienes atraviesan condiciones adversas.

El ingreso requiere identificación oficial con fotografía. En el caso de menores de edad, se procura contar con CURP y, cuando es necesario, el personal apoya con la impresión del documento.

Como parte de los protocolos de seguridad, se aplica una prueba de alcoholímetro y se realiza revisión de pertenencias. Los objetos quedan resguardados en un área de maletero y las personas ingresan únicamente con artículos de higiene personal y ropa para su estancia.

La atención del Yimpathí forma parte de los programas municipales enfocados en población vulnerable, junto con otros apoyos del DIF Querétaro para alimentación, alojamiento temporal y acompañamiento comunitario.

¿Cuánto cuesta entrar al Albergue Yimpathí?

El albergue establece una cuota de recuperación de 10 pesos durante el periodo de marzo a octubre. En temporada invernal, de noviembre a febrero, el servicio se ofrece de manera gratuita para apoyar a la población ante las bajas temperaturas.

Por las características del servicio, el espacio no recibe a personas con padecimientos psiquiátricos o enfermedades graves que requieran atención médica especializada.

La operación del albergue también se vincula con las medidas preventivas ante la temporada de lluvias, debido a que puede funcionar como refugio temporal para personas que requieran resguardo durante alguna contingencia.

El Albergue Yimpathí se ubica en Avenida Universidad sin número, casi esquina con Avenida Tecnológico, en la colonia La Piedad. Para solicitar información o apoyo, la ciudadanía puede comunicarse al teléfono 442 212 13 26.

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