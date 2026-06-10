Albergue Yimpathí suma 7 mil 262 asistencias en Querétaro

Querétaro, Querétaro, 9 de junio de 2026.- El Albergue Yimpathí ha registrado 7 mil 262 asistencias de enero a la fecha en el municipio de Querétaro, con atención directa para 968 personas en situación de vulnerabilidad, informó la Coordinación de Atención Comunitaria.

Del total de personas beneficiadas, 679 son hombres y 289 mujeres. El espacio también ha brindado apoyo a 90 menores de 12 años y a 128 personas adultas mayores, sectores que requieren resguardo temporal, alimentación y condiciones básicas de seguridad.

¿Qué servicios ofrece el Albergue Yimpathí Querétaro?

El albergue opera todos los días de 19:00 a 07:00 horas. Durante su estancia, las personas usuarias reciben cena, acceso a sanitarios para aseo personal, alojamiento nocturno y desayuno caliente antes de concluir su permanencia.

María del Carmen Centeno Guzmán, coordinadora de Atención Comunitaria, señaló que el espacio mantiene condiciones para recibir a personas que requieran resguardo durante la temporada de lluvias.

"En esta temporada de lluvia, pues nosotros somos una alternativa para hacer un albergue temporal. También nosotros estamos equipados y preparados para ello, para recibir a las personas que requieran alguna atención", comentó.

La funcionaria explicó que durante la temporada se ofrecen los mismos servicios habituales: comida, alojamiento y pernocta, con el objetivo de que las personas cuenten con un lugar seguro donde permanecer.

El servicio se mantiene en el inmueble del nuevo albergue , habilitado por el Municipio de Querétaro para ampliar la atención a personas que no cuentan con un espacio seguro para pasar la noche.

¿Cuál es el horario del Albergue Yimpathí?

Actualmente, el albergue atiende en promedio a 50 personas por día y cuenta con capacidad para recibir hasta 120 usuarios. Su función principal es ofrecer una alternativa de resguardo nocturno a quienes atraviesan condiciones adversas.

El ingreso requiere identificación oficial con fotografía. En el caso de menores de edad, se procura contar con CURP y, cuando es necesario, el personal apoya con la impresión del documento.

Como parte de los protocolos de seguridad, se aplica una prueba de alcoholímetro y se realiza revisión de pertenencias. Los objetos quedan resguardados en un área de maletero y las personas ingresan únicamente con artículos de higiene personal y ropa para su estancia.

La atención del Yimpathí forma parte de los programas municipales enfocados en población vulnerable, junto con otros apoyos del DIF Querétaro para alimentación, alojamiento temporal y acompañamiento comunitario.

¿Cuánto cuesta entrar al Albergue Yimpathí?

El albergue establece una cuota de recuperación de 10 pesos durante el periodo de marzo a octubre. En temporada invernal, de noviembre a febrero, el servicio se ofrece de manera gratuita para apoyar a la población ante las bajas temperaturas.

Por las características del servicio, el espacio no recibe a personas con padecimientos psiquiátricos o enfermedades graves que requieran atención médica especializada.

La operación del albergue también se vincula con las medidas preventivas ante la temporada de lluvias , debido a que puede funcionar como refugio temporal para personas que requieran resguardo durante alguna contingencia.

El Albergue Yimpathí se ubica en Avenida Universidad sin número, casi esquina con Avenida Tecnológico, en la colonia La Piedad. Para solicitar información o apoyo, la ciudadanía puede comunicarse al teléfono 442 212 13 26.