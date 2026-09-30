Ciudad de México, 30 de septiembre de 2026.- Siete millones de mexicanos más cuentan con agua en su domicilio que en 2020, señaló la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo a partir de la Encuesta Intercensal (EIC) del INEGI, que ubica en 82.4% la disponibilidad de agua entubada dentro de la vivienda en 2025.

“Entre 2020 y 2025, la disponibilidad de agua entubada dentro de la vivienda pasó, en cinco años, de 77.6 por ciento a 82.4 por ciento; no disponían de agua entubada de 3.7 a 2.4”, dijo la Presidenta durante la conferencia matutina.

La inversión federal en infraestructura hídrica supera los 180 mil millones de pesos, expuso el director general de la Comisión Nacional del Agua (Conagua), Efraín Morales López.

Morales enumeró el ordenamiento de concesiones a través de la Ley de Aguas Nacionales, que incluye la desprivatización de 5 mil millones de metros cúbicos de agua y la entrega de 12,346 títulos a comunidades, productores y municipios.

La modernización de 250 mil hectáreas registra un avance de 38 mil, con una inversión total de 63 mil millones de pesos. El saneamiento y la restauración de los ríos Tula, Lerma-Santiago y Atoyac lleva 82% de progreso y 20 mil millones de pesos de inversión total.

Para 17 proyectos estratégicos, Morales recordó una inversión superior a 80 mil millones de pesos. Las redes troncales de Agua Saludable para la Laguna suman 200 kilómetros; el Plan Oriente del Estado de México tiene 106 obras concluidas y 105 en ejecución, y el Plan Integral para la Zona Metropolitana del Valle de México (ZMVM) registra 25% de avance.

Cinco obras de abasto tienen fecha de conclusión. El Acueducto El Peaje-San José, con 50% de avance, terminará en diciembre de 2026; el Acueducto Guadalupe Victoria II, con 57%, en julio de 2027; Agua para Colima, con 45%, y Agua para Campeche, con 41%, también en julio de 2027, y el Acueducto Coatzacoalcos, con 37%, en julio de 2028.

Los plazos más largos de los enumerados corresponden a Acapulco se Transforma Contigo, con 23% de avance y conclusión en julio de 2029, y a la Desaladora de Rosarito, cuya primera piedra ya se colocó y que estará lista en septiembre de 2029.

En 2028 concluirán la Presa Tunal II, con 17% de avance, en febrero; la Presa El Novillo, con 11%, en marzo, y la Presa Mujer Solteca, cuyos trabajos iniciaron en agosto, en diciembre. En Tabasco se terminaron 19 obras de protección contra inundaciones y tres más serán finalizadas ese año.

Morales incluyó también el Plan Integral para Sonora y los proyectos Agua para Zacatecas y Guanajuato.

De manera conjunta con gobiernos estatales y municipales se han realizado 24 mil obras de saneamiento, agua potable y drenaje en 2,183 municipios, con una inversión superior a 30 mil millones de pesos, señaló el director de Conagua.

La secretaria de Medio Ambiente y Recursos Naturales, Alicia Bárcena Ibarra, incluyó en su balance de dos años 3 mil millones de pesos para la recuperación del río Tijuana y dijo que el saneamiento de los ríos Atoyac, Lerma-Santiago y Tula beneficiará a 25 millones de personas.

En calidad del aire, Bárcena informó que se hicieron inventarios de emisiones de transporte e industrias en la ZMVM, Monterrey y Guadalajara para definir acciones específicas. El programa ProAire apoya a 23 entidades, y se prohibió la importación de tractocamiones de más de 10 años de antigüedad desde Estados Unidos.

De acuerdo con la funcionaria, las 1,300 jornadas de limpieza en ríos, mares y costas recogieron 14 mil toneladas de plásticos, residuos y envases de plaguicidas. La economía circular suma 12 proyectos de separación y tres polos de reciclaje en proceso.

Las metas climáticas al 2030 se actualizaron a una reducción de 35% en emisiones de gases de efecto invernadero y 38% de energía renovable, con una inversión mixta de 170 mil millones de pesos. Sembrando Vida abarcó en 2026 un total de 36 mil hectáreas con 75 millones de plantas, trabajo de 415 mil sembradoras y sembradores, con 37 mil millones de pesos de inversión.

El mecanismo Aguacate Cero Deforestación busca que no se pueda exportar aguacate proveniente de huertas deforestadas. La Jornada Nacional Anual reunió a 235 mil personas, que plantaron 6.6 millones de plantas.

En ecosistemas, Bárcena reportó la conservación de 272 Áreas Naturales Protegidas con más de 99.3 millones de hectáreas; 272 mil hectáreas recuperadas para su conservación tras la cancelación de concesiones mineras, y 76 sitios con 60 mil hectáreas en restauración, con 17.5 millones de plantas. El Corredor Trinacional Biocultural Gran Selva Maya, entre México, Guatemala y Belice, protege 5.7 millones de hectáreas.

Sobre especies emblemáticas, la secretaria citó 85 mil ejemplares liberados, 64% del hábitat de la mariposa monarca recuperado y 20 mil ejemplares de flora y fauna decomisados y recuperados en el combate al tráfico ilegal. También se aprobó la Ley de Bienestar Animal.

Bárcena sostuvo que no puede haber justicia social sin justicia ambiental y anunció que en el Río Sonora se invertirán 1,500 millones de pesos en el Hospital Regional de Ures, 22 potabilizadoras y la remediación de 288 kilómetros; además, se retiran 100 mil toneladas de suelo contaminado.

En la presa Endhó, con 75 millones de pesos de inversión, se han retirado 140 mil metros cúbicos de lirio y los mosquitos Culex se redujeron 47%, con lo que se beneficia a 27 mil personas.

Bárcena añadió que hay participación en los planes de San Quintín y Michoacán y que se consulta a la ciudadanía sobre los proyectos de inversión.