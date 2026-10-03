Cuántos lesionados dejó el accidente en la carretera estatal 400

Dos de los lesionados presentaron heridas consideradas de gravedad y fueron trasladados a hospitales; los otros nueve fueron valorados en el lugar.

Camioneta blanca con daños frontales y personal policial en la carretera estatal 400, Huimilpan

Dos de las 11 personas lesionadas en el accidente sobre la carretera estatal 400, a la altura de la Finca Las Quintas, fueron trasladadas a hospitales.

Foto: RRSS
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Ana Cecilia Márquez
Por Ana Cecilia Márquez Oct 03, 2026
Ana Cecilia Márquez
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Huimilpan, 3 de octubre de 2026.- Un accidente sobre la carretera estatal 400, a la altura de la Finca Las Quintas, en Huimilpan, dejó 11 personas lesionadas, dos de ellas de gravedad.

Se trató de una colisión entre vehículos que afectó la circulación en ambos sentidos de la vialidad.

Elementos de Protección Civil de Huimilpan y paramédicos acudieron al sitio para atender a las personas involucradas. Dos de los lesionados presentaron heridas consideradas de gravedad y fueron trasladados a hospitales para recibir atención especializada; los otros nueve fueron valorados en el lugar por golpes, contusiones y lesiones menores.

Mientras duraron las labores de auxilio y el retiro de los vehículos, la circulación permaneció parcialmente restringida y se formó congestión en la zona.

Protección Civil pidió a los automovilistas que utilizan esta vía extremar precauciones, disminuir la velocidad y atender las indicaciones de los cuerpos de emergencia.

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