Veda no implica silencio de alcaldes en Querétaro: Martín Arango

El dirigente aclaró los límites de las restricciones partidistas, aunque rechazó intervenir para pedir que los presidentes municipales atiendan las solicitudes de entrevistas.

Una persona de espaldas viste un chaleco del PAN con la leyenda “Cuidemos QRO” frente a asistentes sentados, en la nota sobre la veda del PAN y las entrevistas de alcaldes en Querétaro.

La veda interna del PAN en Querétaro se limitaba al proceso de selección y no impedía a los presidentes municipales informar sobre seguridad, lluvias u otros asuntos de gobierno, aclaró la dirigencia estatal.

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Luis Martín García Chavero
Por Luis Martín García Chavero Oct 13, 2026
Luis Martín García Chavero
Periodista

Periodista mexicano, director y editor de Rotativo de Querétaro, medio de comunicación que fundó en 1990 y que se ha consolidado como una de las principales plataformas informativas de Querétaro y la región. Con más de tres décadas de trayectoria, ha dedicado su carrera a informar con rigor, independencia y compromiso social.

Inició como reportero en diversos periódicos estatales y nacionales, entre ellos El Periódico La Prensa, AM Querétaro, NOTICIAS y El extinto Corregidor, donde cubrió temas de actualidad, política y sociedad.

Como analista político y especialista en temas de seguridad, Luis Martín García Chavero ha desarrollado una amplia experiencia en el seguimiento de la seguridad pública en el Estado y la región, abordando problemáticas de delincuencia, estrategias gubernamentales y el impacto social de la violencia. 

Su cobertura periodística y análisis contribuyen a una comprensión profunda de los desafíos que enfrenta la sociedad queretana y mexicana en materia de seguridad.

Actualmente dirige y edita Rotativo de Querétaro, medio digital que combina noticias de última hora, análisis político y cobertura de eventos locales, nacionales e internacionales. 

Bajo su liderazgo, el portal se ha consolidado como un referente informativo confiable para lectores interesados en política, seguridad, economía, cultura y sociedad.

Además de su labor editorial, Luis Martín García Chavero es un analista político reconocido por su capacidad para explicar de manera clara y objetiva los acontecimientos que impactan a México y al mundo, con especial énfasis en la seguridad y la gobernabilidad.

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Querétaro, 13 de octubre de 2026.- Las restricciones internas del Partido Acción Nacional (PAN) no impedían a los presidentes municipales atender entrevistas ni proporcionar información sobre seguridad, lluvias y otros asuntos de gobierno, aclaró el dirigente estatal Martín Arango García, ante los cuestionamientos de periodistas por las dificultades para obtener declaraciones de autoridades municipales.

Pese a reconocer que la llamada veda partidista estaba limitada al procedimiento político interno, Arango evitó hacer un llamado a los alcaldes para que atendieran las solicitudes de información.

Durante la conferencia de prensa, reporteros señalaron que algunos presidentes municipales habían dejado de ofrecer entrevistas sobre problemas de sus administraciones bajo el argumento de las restricciones establecidas por el partido.

Entre los asuntos mencionados estuvieron las afectaciones por lluvias y las condiciones de seguridad, temas ajenos a la selección de responsables políticos del PAN.

Restricciones solo aplicaban al proceso interno

Arango explicó que la veda establecida por Acción Nacional tenía un propósito específico: regular las actividades vinculadas con el procedimiento de selección interna.

Por ello, aclaró que las disposiciones no debían interferir con las responsabilidades institucionales de los funcionarios públicos.

La explicación distingue entre las actividades político-partidistas y las obligaciones que corresponden a los ayuntamientos.

En consecuencia, las restricciones internas no constituían un impedimento partidista para que los presidentes municipales hablaran sobre las condiciones de sus localidades o informaran sobre las acciones de sus gobiernos.

Rechaza intervenir ante los reclamos

Los periodistas solicitaron al dirigente que hiciera un llamado para que las autoridades municipales retomaran las entrevistas y respondieran a los cuestionamientos relacionados con sus responsabilidades.

Arango rechazó intervenir directamente.

Argumentó que la dirigencia estatal del PAN no debe involucrarse en los asuntos institucionales de los ayuntamientos y que no le corresponde pronunciarse sobre la conducción de esas actividades.

La respuesta mantuvo en manos de los gobiernos municipales la decisión de atender las solicitudes periodísticas, pese a que el propio dirigente reconoció que la veda no alcanzaba esos temas.

Defensa de las reglas internas

El cuestionamiento sobre la actuación de los alcaldes surgió durante una conferencia en la que también se discutió el cumplimiento de las restricciones por parte de los aspirantes panistas.

Arango sostuvo que las reuniones, fotografías y declaraciones de los participantes no constituían necesariamente violaciones al procedimiento y descartó sanciones disciplinarias.

El dirigente aseguró que los involucrados respetaron las reglas establecidas por Acción Nacional.

Al referirse a los ayuntamientos, sin embargo, delimitó expresamente el alcance de esas restricciones y reconoció que no debían afectar el desempeño de las responsabilidades gubernamentales.

La aclaración deja establecido que las actividades propias de los municipios estaban fuera de la veda interna y que los alcaldes no tenían una prohibición partidista para informar sobre seguridad, lluvias u otros problemas de interés público.

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